Úrsula Corberó hace público el extraño trastorno óseo que padece: "No lo he dicho nunca porque suena un poco mal"

Úrsula Corberó desvela que padece una enfermedad

1 Se lee en minutos EPE



Rosa Peral es el nombre de la protagonista de 'El cuerpo en llamas' a la que Úrsula Corberó da vida junto a Quim Gutiérrez en el último proyecto que les une. Con motivo del estreno de la serie de Netflix, Úrsula Corberó ha concedido varias entrevistas en las que se ha sincerado por completo en lo relacionado a su vida personal. Sin embargo no ha sido la primera vez que lo ha hecho, pues hace apenas unas semanas la actriz desvelaba en la revista 'Vogue España' que deseaba ser madre en un futuro cercano.

Una de las intervenciones más comentadas ha sido su entrevista para 'La Script, en el que Úrsula Corberó destapó que durante su etapa de colegio e instituto, ella no fue una adolescente popular. Todo ello debido a que a actriz sufre una enfermedad que afectó a su crecimiento y a sus huesos durante su infancia, y por la cual todavía sufre a día de hoy.

Úrsula Corberó sufre un retraso óseo de cinco años

La protagonista de la última portada de 'Vogue España' confesó que "era muy pequeña. No lo he dicho nunca porque suena un poco mal pero tengo un retraso óseo de cinco años. Claro ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35. A mí me bajó mi primera menstruación con 17 años. Muy fuerte. Es que a mí me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Eso hizo que con 15 mis amigas ya utilizaran la XS de Berskha y yo con la talla 14 de Zara Kids", haciendo así pública su condición.

Una de las actrices más queridas del panorama internacional, que también aprovechó el estreno de 'Cuerpo en llamas' para visitar al streamer Ibai Llanos. Durante su entrevista, la catalana habló entre otras cosas de su amistad con Madonna o su signo del zodiaco: "Soy leo. Soy fuego y soy como los felinos, que sacan la garra", aseguró ante Ibai dejando claro que siempre muestra la versión más natural de ella misma.