El Festival de cine Venecia se desvincula del arresto del actor español Gabriel Guevara

El Festival de cine de Venecia se ha desvinculado este domingo del arresto en Venecia del actor español Gabriel Guevara que, según la prensa local, ha sido detenido por un delito "de violencia sexual".

"Respecto a las informaciones de prensa que han aparecido en algunos sitios en estas horas, relativas a la detención en Venecia del actor español Gabriel Guevara, la Bienal precisa que su presencia en Venecia no estaba vinculada a ninguna actividad o producción del 80 Festival Internacional de Cine", indica el tuit.

🔴 #BiennaleCinema2023 #Venezia80 #LaBiennaleDiVenezia would like to specify that the presence in #Venice of Spanish actor #GabrielGuevara, that some press websites have recently reported as being under arrest, was not linked to any activity or production of the 80th Venice…