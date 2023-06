Fran Antón: así es el actor y futuro marido de Kiko Hernández

Fran Antón, el futuro marido de Kiko Hernández

'Sálvame' llegará a su fin el próximo 23 de junio, tal y como ha comunicado la propia dirección del programa. Sin embargo, el último "bombazo" lo protagoniza Kiko Hernández y su pareja Fran Antón. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en secreto, se han podido conocer todos los detalles del enlace apenas dos días antes de la celebración. Como ya es sabido, los prometidos organizaron una despedida de solteros al estilo bereber hace unos días en Melilla, ciudad natal de Fran Antón.

Fuentes cercanas a la pareja revelaron a 'Sálvame' que podría ser Madrid la ciudad elegida para el enlace. A pesar de no conocerse amplios detalles sobre la ceremonia, uno de los lugares más rumoreados para la posterior celebración es la Sala Las Vegas en pleno centro de Madrid. Un lugar con el que Kiko Hernández tiene estrecha relación debido a la larga amistad que mantuvo con la que fue su dueña Begoña Sierra, fundadora del local en el que el colaborador de Sálvame estaría planeando, que falleció en octubre de 2021.

Sin embargo, poco se conoce acerca del otro protagonista de la historia, que ocupa el corazón de Kiko Hernández desde hace más de un año. Y es que, Kiko Hernández siempre ha querido mantener en privado sus relaciones sentimentales, que han pasado completamente desapercibidas a lo largo de su carrera televisiva. A pesar de que Kiko lo calificase de amistad cuando los rumores comenzaron a aflorar, parece ser que a día de hoy es una relación consolidada, y dispuesta a pasar por el altar.

Fran Antón es un actor, modelo y director artístico de 41 años nacido en Melilla, que se dio a conocer gracias a la revista Lecturas, donde se hizo pública su relación con el colaborador de 'Sálvame', con quien se casará este sábado 10 de junio. A pesar de haber trabajado como actor en proyectos como 'Amar es para siempre' o 'La Cosecha', no fue hasta la preparación de la obra de teatro 'Las Troyanas' cuando Fran Antón y Kiko Hernández se conocieron, como director y actor respectivamente.

Un proyecto laboral que les mantuvo unidos durante meses, y que ha desembocado en un enlace matrimonial que mantiene conmocionados a algunos de los compañeros de 'Sálvame', como Marta López, quien asegura que "jamás me hubiera imaginado que Kiko se hubiera casado y no estar a su lado. Siento que no le importo". El colaborador televisivo y padre de dos hijas parece estar dispuesto a celebrar una boda íntima, lejos de cámaras y con su círculo más cercano como únicos invitados.