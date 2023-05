La broma de Paz Padilla a Miguel Ángel Silvestre bailando en la Feria de Abril: “No se ha dado cuenta nadie”

Paz Padilla en una de sus publicaciones de Instagram en la Feria de Sevilla 2023 / Instagram

Los orígenes de la Feria de Abril se encuentran en un 25 de agosto de 1846 en el que Narciso Bonaplata y José María de Ybarra firmaron una proposición que presentaron al Cabildo Municipal pidiendo autorización para que durante los días 19, 20 y 21 de abril se celebrara una feria anual. En 1847 se celebró la primera Feria de Abril de Sevilla.

En esa primera feria hubo 19 casetas, pero no como las conocemos hoy en día. Eran puestos de venta y tabernas públicas ubicadas en la calle San Fernando y el Prado de San Sebastián.

Feria de Sevilla 2023

La Feria, que finalizó hace poco menos de una semana, estuvo marcada por el calor y las altas temperaturas que se han vivido. Pero además, como en cada feria, son varios los momentos de humor destacables que tienen lugar durante estas fechas.

Uno de los momentos más destacados humorísticamente en la feria 2023 lo ha dejado la actriz y presentadora Paz Padilla, que protagonizó un supuesto "tropezón" que ya estaba meditado. Un momento que protagonizó mientras bailaba con el también actor Miguel Ángel Silvestre.

El momento más destacado de la Feria

Paz Padilla compartía en su TikTok, un baile en el que aparece bailando sevillanas con Silvestre, hasta que simula una caída de broma para ponerse a sus pies. "Me tiré de broma a sus pies y él me levantó de un salto y me dijo 'nadie se ha dado cuenta, no te agobies'. Qué buena persona es", confesaban. Un vídeo que acumula ya cerca de 4 millones de reproducciones desde su publicación.

Se cae ante Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel intentó evitar que la actriz terminara de caer, pese a que era una broma. Ambos siguieron bailando la sevillana como si nada hubiese pasado. Los presentes en la caseta pensaron que la caída era de verdad, por lo que se asustaron, pero al ver cómo el actor continuaba bailando sin problema alguna siguieron aplaudiendo y riendo con lo sucedido. Entre los allí presentes se encontraba el cantante Paco Candela, de Mairena del Aljarafe, encargado de poner voz y ritmo a la caseta, y quien también tuvo que reírse con lo sucedido, pese a que siguió cantando.