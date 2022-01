Julio Iglesias y Pepe Domingo Castaño se fueron de un restaurante gallego sin pagar una mariscada

3 Se lee en minutos Cristina González



Julio Iglesias sigue derrochando sentido del humor, lealtad a los amigos y apego a Galicia y a sus buenos momentos vividos en Cangas do Morrazo. El cantante más internacional de España participó en una tertulia en el programa de radio 'El Partidazo' en la cadena Cope, para estar al lado de su gran amigo, el periodista musical y deportivo, Pepe Domingo Castaño, con motivo de la presentación de su libro “hasta que se me acaben las palabras”, que ha prologado. En la mesa estaban también sentados junto a Pepe Domingo Castaño, el exentrenador de la selección española de fútbol, Vicente del Bosque; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida; y la actriz Cristina Castaño.

En una conexión en directo desde Miami, en donde reside Julio Iglesias, cantante y periodista recordaron la anécdota, de cuando desde Florida viajaron a Ibiza para dar el salto a Galicia en busca de un día de sol y disfrutar de una mariscada en Cangas. Consta en uno de los capítulos del libro que Pepe Domingo Castaño dedica a Julio Iglesias, en el que recuerda ese viaje, de cómo el periodista había sido invitado por el cantante a viajar a Miami para inaugurar el Palacio de los Deportes 'Miami Arena'. Es un capítulo apasionante, comenta durante la entrevista el locutor Juanma Castaño, a lo que responde Julio Iglesias con humor: “Y que te cuente lo que costó”.

Pepe Domingo Castaño asegura que cuando llegaron a Ibiza, “después de un periplo maravilloso, nos despertamos, llovía a cántaros y preguntó Julio ¿a dónde podemos ir Pepe que haya un poco de sol? Le dije a Galicia. Llamé a Vigo o A Coruña, ya no recuerdo, y me dijeron que había tiempo bueno en toda Galicia. Le dije ¿por qué no vamos a Cangas de Morrazo?”. No lo dudó, Julio Iglesias recordó en el programa que en Cangas había pasado con sus padres los veranos de los quince primeros años de su vida, algo imborrable en su memoria y quizás “el recuerdo más bonito que tengo de un veraneo con mi padre y con mi madre”.

En Cangas fueron a Casa Simón, un restaurante que el cantante visitó con asiduidad a lo largo de su vida, y pidieron que les prepararan la mejor mariscada de su vida. ¿Recuerdas? Le preguntó Pepe Domingo Castaño a Julio Iglesias, a lo que respondió, derrochando humor, el cantante “sobre todo porque nos fuimos sin pagar corriendo. Le dije a Pepe, vete al baño y cuando salgas, en vez de ir a la mesa, ya estoy en el coche esperando. Y nos fuimos”.

Volver a cantar en tres o cuatro meses

Respecto a su estado de salud, señaló que está mucho mejor de lo que oye, que se asusta cuando lee lo que se escribe de él y cómo le han matado quince o veinte veces, no sabe cómo ha sobrevivido, pero “como diría un buen gallego, estoy del carajo”. Tanto es así, que anunció que en tres o cuatro meses volverá a cantar. “Salieron unas fotos con dos chicas que me ayudaron cuando tuve rotura de tibia y peroné y estaba flaco. Pero estoy perfectamente bien”.

En la tertulia, aludieron al madridismo de Iglesias, de cómo está al día en las noticias del equipo, valoraron el partido de la final de la Supercopa, mostró su apoyo al presidente Florentino y el prestigio que el club da a España entera. Reconoció que cantar en el Bernabéu, a sus 70 años y pico, le produciría una angustia grande.

El COVID

Julio Iglesias no viaja a España desde hace dos años, pero no lo atribuyó al COVID, aunque sí reconoció que se cuida porque “soy vulnerable” por la edad. Insistió en que hay que tener respeto al coronavirus y que es fundamental vacunarse. Pepe Domingo Castaño recordó que él lo pasó mal con la enfermedad, pero tampoco se ha obsesionado con estar encerrado en casa, sino todo lo contrario.

Una canción

En el libro se alude a cómo surgió la canción “Un canto a Galicia”, después del éxito de “La vida sigue igual”, que forma parte de una publicación que el cantante calificó de “magnífica”, por la mucha vida que ha tenido Pepe Domingo Castaño, del que destacó su faceta musical. De canciones preferidas, el periodista eligió “Mediterráneo” de Serrat y “En un rincón del alma” de Alberto Cortez. Julio Iglesias apostó por 'Cantares' de Serrat y otra de Sabina, "dos personajes para la historia de la música española” y que también se quedaría con 'Corazón partío' de Alejandro Sanz.

