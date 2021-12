Kim Kardashian, más cerca de ser abogada, tras pasar el examen 'Baby bar'

4 Se lee en minutos Laura Estirado



A la cuarta va la vencida. A sus 41 años, la empresaria, 'influencer' y millonaria Kim Kardashian no cabe en sí de alegría. Orgullosa de sus logros como estudiante, acaba de publicar en las redes que por fin está un poco más cerca de lograr su sueño de ser abogada, la profesión por la que se hizo famoso su padre, Robert Kardashian -fallecido en 2003-, sobre todo cuando representó a su amigo, el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson, por el asesinato en 1994 de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman [Simpson fue absuelto de todos los cargos en 1995, aunque sería declarado culpable de ambas muertes en un juicio civil en 1997].

Después de tres intentos infructuosos, la celebridad ha conseguido pasar el famoso 'Baby bar', un examen para estudiantes de Derecho en California, según ha publicado en Twitter. En los últimos dos años se ha presentado a la prueba en tres ocasiones (una de ellas, incluso, se grabó para su programa 'Keeping Up With The Kardashians', mostrando sus largas jornadas de estudio, a veces de hasta 12 horas).

Sin diploma universitario

"Pasé el examen", ha escrito, refiriéndose a la prueba de primer año de Derecho exigida en California a los candidatos que no tienen un diploma universitario. Y es que la ex de Kanye West estudió en la universidad Pierce College de Los Ángeles pero no se sacó ningún título.

OMFGGGG I PASSED THE BABY BAR EXAM!!!!



Looking in the mirror, I am really proud of the woman looking back today in the reflection.



For anyone who doesn’t know my law school journey, know this wasn’t easy or handed to me. pic.twitter.com/44UiguM4bJ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 13 de diciembre de 2021

"No ha sido fácil ni nadie me lo ha regalado", ha asegurado la 'celeb', quien ha tenido palabras de agradecimiento para la abogada y comentarista de CNN Van Jones, que fue quien la convenció para que estudiara Derecho; y a sus mentoras, las abogadas Jessica Jackson y Erin Han, así como a sus profesores Sam Farkas y Chuck Shonholtz.

También ha tenido un recuerdo para su progenitor. Según Kardashian, su padre ha sido "el mejor compañero de estudio", aunque también ha recordado que solía burlarse de las personas que no aprobaban a la primera.

"Para quien no conoce mi camino en la escuela de Derecho, sepa que esto no fue fácil ni me vino dado", ha recalcado. "Me presenté a este examen tres veces en dos años, y cada vez me esforcé más y estudié más duro, y volví a probar, hasta que lo logré", ha añadido.

La estrella de los 'realities', que está en pleno divorcio del rapero West, ha confesado que una de las veces que se presentó y lo suspendió tenía covid. Por último, también ha lanzado un mensaje de positividad a sus seguidores: "La conclusión es que nunca te rindas ni siquiera cuando te aferres a un hilo, ¡¡¡¡puedes hacerlo !!!!! ¡Pon tu mente en ello y hazlo porque se siente tan bien una vez que llegas al otro lado!", ha remachado.

En qué consiste el examen

El conocido como 'Baby bar' incluye cuatro pruebas y un cuestionario de opciones múltiples de 100 preguntas sobre contratos y derecho penal. Y según las estadísticas, solo entre un 20% y un 25% de los que se presentan pasan el examen. Se han de pasar dos exámenes con éxito para poder ejercer de abogado en California.

A pesar de que todavía no tiene la carrera, como parte de su formación, Kim Kardashian ya ha conseguido varias victorias legales.

En octubre de 2017, descubrió en las redes sociales el caso de Alice Johnson, una mujer que fue encarcelada en 1996 por un delito de drogas sin violencia, por el cual la condenaron a una sentencia de por vida. Kardashian pidió a su abogado Shawn Holley que revisara la situación de Johnson y contrata un nuevo equipo legal para ella. Ella misma se reunió con el entonces presidente Donald Trump para que intercediera en el caso, logrando que este conmutara su pena. Luego, Kim fichó a la expresidiaria como modelo para su firma de lencería reductora.

La estrella, que actualmente está saliendo con el cómico de 'Saturday Night Light' Pete Davidson, ha pedido más de una vez una reforma del sistema judicial estadounidense.

Tras ayudar a Alice Johnson, hizo lo propio con otro reo de Miami, Jeffrey, que llevaba encarcelado 22 años por un crimen de drogas de poca monta.

En 2019, también ayudó a reducir la pena de cadena perpetua de Momolu Stewart, que pudo salir libre tras 23 años de cárcel por "haberse rehabilitado y no representar ningún peligro para la sociedad".

Momolu Stewart is free after 23 years in a D.C. prison thanks in large part to a letter Kim Kardashian wrote to D.C. Superior Court Judge Robert Salerno.



“He has been rehabilitated and is no longer dangerous to society.” https://t.co/rOWOvevKO4 pic.twitter.com/wtX6kIjn7R — Complex (@Complex) 8 de octubre de 2019

Y no solo eso, en marzo de 2020, la estrella de Instagram compartió que tres mujeres que fueron encarceladas junto a Alice Johnson recibieron el indulto por parte del presidente Trump. Crystal Muñoz, Judith Negron y Tynice Hall cumplían una condena por delitos menores, pero sus casos fueron expuestos tras la liberación de Johnson y también consiguieron la libertad.

Un mes después, Kardashian estrenó el documental 'Kim Kardashian West: The Justice Project' , en el cual ella y el equipo legal con el que trabaja exponen casos de convictos que, a su juicio, fueron encarcelados injustamente. De acuerdo con Kardashian, el objetivo de la producción es exhibir los problemas del sistema judicial en Estados Unidos y darle una segunda oportunidad a personas que no cuentan con recursos para defenderse legalmente.

