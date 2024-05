Fermín, Pedri y Ayoze, principales novedades en la prelista de De la Fuente para la Eurocopa

Fermín, Pedri y Ayoze son las grandes novedades de la lista de 29 convocados que ha ofrecido Luis de la Fuente para la Eurocopa 2024. El entrenador de la selección española de fútbol ha anunciado este lunes en Las Rozas una prelista de la que se tendrán que caer tres futbolistas, dado que solo 26 pueden acudir a Alemania.

Entre las ausencias destacan las de Marco Asensio y Oihan Sancet. Las de Isco Alarcón, lesionado, o Sergio Ramos, que no cuenta para De la Fuente, se daban ya por descontadas. José Luis Gayà, Gavi y David García también se pierden el torneo por lesión.

La lista de España para la Eurocopa

Porteros : Unai Simón, David Raya y Álex Remiro

: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro Defensas : Dani Carvajal, Jesús Navas, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Nacho Fernández, Dani Vivian, Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella

: Dani Carvajal, Jesús Navas, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Nacho Fernández, Dani Vivian, Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella Centrocampistas : Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pedri González, Álex Baena, Marcos Llorente, Aleix García y Fermín López

: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pedri González, Álex Baena, Marcos Llorente, Aleix García y Fermín López Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, Álvaro Morata, Joselu Mato y Ayoze Pérez

Luis de la Fuente, que en anteriores intervenciones había afirmado que tenía claro sus 26 nombres -la relación definitiva que tendrá que dar antes del 7 de julio, tuvo que justificar la nómina ampliada. "La lista de 29 hombres es por guardarnos las espaldas ante cualquier contratiempo que se pueda producir en la final de la Champions -Nacho y Joselu que juegan con el Real Madrid, además de Laporte, en la final de la Copa Arabia-", aseguró el seleccionador.

Defensa a ultranza de Pedri: "Dudas las tendrás tú"

El gran nombre propio de la prelista para la Eurocopa es Pedri, quien pese a las lesiones y su rendimiento -mejor recientemente- es uno de los jugadores por los que el riojano dijo que siempre esperaría. "En Pedri veo cada día lo gran futbolista que es. Llega un momento que el talento de Pedri va a aparecer. Está cogiendo un ritmo que lo acerca a lo que es. También hay que jugar con ello", defendió el seleccionador español.

De la Fuente se aferra a los plazos y a la confianza personal. "Tenemos la posibilidad de aprovechar todas esas variantes de los jugadores. Pedri nos da muchas alternativas. Todo, si está entre los 26 elegidos. Hay que hacer descartes. El día 7 se les comunicará. Pero la concentración no terminará hasta el partido en Mallorca".

A la pregunta de si Pedri y Fermín podrían disputarse un puesto en la relación final, De la Fuente elevó el tono. "Dudas las tendrás tú. Yo lo tengo claro, a día de hoy. Para eso vamos a entrenar, con las sensaciones saldré de dudas. Todos van a pensar que están en esos 26, ya lo desvelaremos". Por quien no esperará la selección es por Marco Asensio, cuya ausencia señalada evitó comentar De la Fuente: "Admiro a Asensio, pero vamos a centrarnos en los que están aquí y poner valor en ellos".

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ofrece la prelista de convocados para la Eurocopa. / FRENANDO ALVARADO / EFE

Las dudas en la delantera y la inclusión de Ayoze

Si algo ha demostrado Luis de la Fuente en su trayecto -nada fácil ('caso Rubiales', Sergio Ramos...)- al frente de la selección es que confía en su guardia pretoriana. Sin embargo, el riojano ha tenido quebraderos de cabeza en determinadas parcelas como el ataque, donde se han ido acumulando decenas de nombres.

Hombres como Morata, puntal en ataque de España, llega en un momento de alarmante de sequía. "De Morata no me preocupa nada. Con nosotros ha estado siempre a un nivel de matrícula. Hay que verle la alegría que tiene con nosotros, es nuestro capitán", reivindicó el riojano sobre el papel del '9' titular de España -de partida-.

Con todo, el seleccionador asegura que a lo largo de las diferentes convocatorias no han ido "mirando datos. Según demandábamos necesidades, hemos ido cubriéndolas. Con nosotros, los delanteros siempre están a un nivel 'top'. Creemos que es el momento de darle la oportunidad a Ayoze. Es muy buen futbolista y va a entrar bien. Es su momento y lo va a aprovechar". El bético, que ha firmado un buen final de temporada, es una de las grandes novedades en la relación provisional del riojano.

El reto de volver a ser el 'equipo de todos'

Sobre el favoritismo de la selección en la Eurocopa de Alemana, De la Fuente defendió que la selección está "en disposición de pelear por algo muy importante. En la mente de todos están las selecciones que van a disputar hasta el final esta Eurocopa. Esta historia tiene un final seguro: solo llegan dos. Vamos a intentar pelear para estar hasta el final". Para ello será clave un liderazgo compartido, "porque el líder no se impone, atrae".

El seleccionador nacional también reflexionó acerca de si nota cierto agotamiento en la percepción que se tiene del equipo nacional, sobre todo a raíz de todo el ruido generado por problemas extradeportivos. "Hay que dejar al margen lo que no es deportivo. Como profesionales tenemos que superar esas situaciones para liberarse. Creo que el aficionado es muy inteligente y tiene corazón y sentimiento de país. Van a estar con nosotros. Siempre hay que animar por si hay algún remolón. Pero hay que apoyarles para que no duden", justificó.

En ese objetivo por volver al 'equipo de todos', De la Fuente hizo un ejercicio de autoafirmación: "Me encuentro feliz hablando de fútbol. Es lo que me compete, quiero que me exijáis por eso mismo, quiero centrarme en ello. Soy seleccionador nacional, de fútbol. Y en cuanto a los medios: hablar de fútbol y que cada uno diga lo que piensa, libremente. En la libertad cabe todo, con respeto. Si a mí me pides, me gustaría que la gente se enganche y anime".

Luis de la Fuente, durante el anuncio de la prelista para la Eurocopa. / FERNANDO VILLAR / EFE

El calendario de la selección, a excepción de los jugadores del Real Madrid, se concentrará el fin de semana en Las Rozas y afrontará dos partidos amistosos la semana que viene antes de desplazarse a Alemania: el miércoles 5 frente a Andorra en Badajoz y el sábado 8 contra Irlanda del Norte.

El domingo 9, la expedición definitiva pondrá rumbo a la Selva Negra, donde España fijará su cuartel general. Allí preparará el debut contra Croacia (día 15 en Berlín) y los partidos contra Italia (día 20 en Gelsenkirchen) y Albania (día 24, en Düsseldorf). La selección avanzará a octavos de final si acaba entre las dos primeras de su grupo o si es uno de los cuatro mejores terceros, de un total de seis.