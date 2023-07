Ingenieros alertan de la falta de preparación de España en caso de terremoto

Una imagen de archivo del terremoto de Lorca.

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha advertido a los partidos políticos de los daños a bienes y vidas humanas de la 'NCSR-23', la nueva normativa contra terremotos que prevé aprobar el Ministerio de Transportes y que sustituye a la 'NCRS-16'.

Para ello, representantes del sector de la ingeniería entregaron el pasado lunes 3 de julio escritos a los principales grupos políticos en el Congreso en los que denuncian la "falta de seguridad" de las normas españolas y reclaman que se apliquen los eurocódigos contra terremotos.

Ante las puertas del Parlamento, han asegurado que "cientos" de asociaciones profesionales, ingenieros, técnicos, empresas y representantes del sector han firmado un Manifiesto en este sentido.

Normativa obsoleta

"No podemos permitir que haya daños a bienes y, peor, vidas humanas en una normativa obsoleta y que tiren todas sus inversiones. Tiene referencias que no se complementan con la realidad", ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Civil y presidente del Instituto de la Ingeniería de España, José Trigueros.

Así, ha exigido aplicar los Eurocódigos de seguridad en la construcción ante terremotos en España "para garantizar la seguridad". "España necesita una normativa exigente como en el resto de los países de Europa que sea clara y no confusa como la que se pretende sacar por parte del gobierno actual y por el Ministerio de Transportes", ha afirmado.

Ante esta situación, reclama la seguridad de las edificaciones españolas, así como de las infraestructuras con respecto a los sismos que se pueden producir en España en un futuro. "Esperemos que sea lejano, pero podría ser próximo. El próximo sismo que se podría esperar España tendría 50 veces más intensidad del desastre que se causó en el terremoto de Lorca", ha añadido Trigueros.

En cuanto si hay riesgo si no se actualizan la normativa que exigen, ha indicado que el riesgo cero "no existe" y que "todo el mundo tiene que apoyar la máxima seguridad". "Si ahora las nuevas edificaciones o nuevas infraestructuras se calcularan con esta normativa que gracias a Dios todavía no ha sido aprobada, no garantizaríamos la seguridad como se garantiza en el resto de los países de Europa. Lo que no podemos admitir es que en España se admita otra normativa menos exigente que la normativa de nuestros vecinos", ha explicado.

¿Cuál es el riesgo de terremoto en España?

Por suerte, nuestro país no suele copar titulares por verse sacudida por fuertes terremotos. Un solo vistazo al mapa de sismicidad que elabora el Instituto Geográfico Nacional basta para entender por qué. La gran parte de la Península Ibérica no tiene puntos rojos, los que caracterizan los territorios que tienen riesgo de sufrir accidentes sísmicos. Sin embargo, sí que hay algunos territorios más tendentes a sufrir sucesos como el que asoló Lorca, en Murcia, el 11 de mayo de 2011, hace ahora una década. Estos son, sobre todo, las comunidades del Levante y las localidades más próximas a los Pirineos.

Mapa general de la sismicidad de la Península Ibérica. / INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

De Valencia a Málaga

La franja que se extiende entre la Comunidad Valenciana y el interior de la provincia de Málaga es la que acumula más puntos rojos a lo largo de todo el territorio español. De hecho, la mayoría de accidentes sísmicos que se dan en España se acumulan ahí. De todo ese territorio, los 'puntos calientes' con la provincia de Granada, Almería, Málaga, Murcia y la Vega Baja, en Alicante.

Precisamente en Granada se dio hace apenas un par de meses una sucesión de temblores que tuvo a varias localidades de la provincia en vilo durante varios días. Algunos de los pequeños terremotos superaron los 4 grados en la escala Richter. Por fortuna, ese episodio de actividad sísmica se saldó sin daños personales, pero sí con desperfectos en inmuebles y estructuras.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional, prácticamente todos los días se producen varios terremotos en estas zonas, aunque muy pocos son notados por la población. Se estima que los 'terremotos invisibles' suponen alrededor del 90 por ciento del total. Sin embargo, estos accidentes son un signo muy válido para los expertos para predecir la llegada de temblores más fuertes.

Los Pirineos

Después de las comunidades más al sur del mar Mediterráneo, el Pirineo es la segunda zona con más riesgo sísmico de España. La unión de dos placas tectónicas puede explicar en gran parte esta circunstancia. La parte más oriental de Galicia iría después en ese ránking.