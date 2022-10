¿Habrá puente el 12 de octubre en España?

El 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España

Este año cae en miércoles, por lo que habrá día festivo, pero no puente

Este miércoles 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. La ley 18/1987 estableció el 12 de octubre como fiesta nacional española. El texto legal afirma que la fecha elegida simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.

Festivo en toda España... ¿y puente?

Este día, que en esta ocasión cae en miércoles, cuenta con una incógnita muy importante: si es puente y si es festivo en España. La respuesta a esta pregunta es sí y no. El 12 de octubre es una jornada en la que todo el territorio nacional está de fiesta. Esto es, es un festivo no sustituible. Además, forma parte de los ocho días, según el calendario laboral, que se celebra en toda España. Sin embargo, al caer en medio de la semana, no es puente, a menos que se cojan vacaciones en los dos días previos (lunes y martes) o posteriores (jueves y viernes).

En esta fecha, como es costumbre, se organiza el ya tradicional desfile militar al que asisten el Rey, los poderes del Estado y numerosos líderes autonómicos, aunque también se suelen producir destacadas ausencias entre estos últimos.

Fiesta consolidada durante el franquismo

Los orígenes de la fiesta nacional, que en otros tiempos recibió el nombre de Día de la Hispanidad o Día de la Raza, se remontan a 1918, cuando bajo el reinado de Alfonso XIII se instituyó, a imagen y semejanza de las celebraciones que se empezaron a celebrar en los países latinoamericanos, el festivo nacional, que comúnmente se conoció como Día de la Raza. Celebrado con más o menos entusiasmo en los años 30, la fiesta se consolidó bajo el régimen franquista, siendo celebrada de forma oficial e instituyéndose como festivo en todo el país.

La fiesta se siguió celebrando en la transición, y ya en 1982, el primer BOE publicó un real decreto ratificando el 12 de octubre como "Fiesta de España y la Hispanidad". Aunque esta norma ratificó como festividad nacional el día asociado al descubrimiento de América frente a los partidarios de sustituirla por la conmemoración de la aprobación de la Constitución de 1978, el 6 de diciembre, prescindió de la denominación de "Día de la Hispanidad".

Noticias relacionadas