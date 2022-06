¿Quién es Giorgia Meloni, la política italiana de herencia neofascista que apoya a Olona en Andalucía?

El último mitin de Vox en Marbella, enmarcado en la campaña de las elecciones andaluzas del 19J, ha contado con una figura invitada: Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Italia, un partido de ultraderecha italiano, quien ha pronunciado un discurso en favor de la candidata de Vox, Macarena Olona, plagado de odio contra el colectivo LGTBI, el movimiento feminismo y la inmigración.

"Sí a nuestra civilización", grita exacerbada la política italiana en un momento del discurso, como supuesta oposición a los "lobby LGTBI", la "inmigración masiva", los "burócratas de Bruselas" o la "violencia islamista" contra los que carga en un alegato manifiestamente intolerante. Meloni (45 años), es cofundadora y dirigente de Fratelli d'Italia ('Hermanos de Italia'), una formación ultraderechista heredera del neofascismo del 'Movimiento Sociale Italiano' (MSI), fundado por los seguidores de Mussolini tras su muerte.

🇮🇹 @GiorgiaMeloni lo tiene claro:



✅ Sí a la familia ❌ No a los lobbies LGTB

✅ Sí a la igualdad ❌ No a la ideología de género

✅ Sí a la vida ❌ No a la cultura de la muerte

✅ Sí a fronteras seguras ❌ No a la inmigración masiva

✅ Sí a la soberanía ❌ No a quien la destruye pic.twitter.com/xQ6lkoZvhO