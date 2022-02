El Ayuntamiento de Zaragoza retira su subvención a la Fundación Labordeta por exigencia de Vox

La vicealcaldesa, Sara Fernández (Cs), afirma que se debe a una exigencia de Vox en la negociación de los presupuestos municipales de 2022. Lambán, cuyo ejecutivo destinaba 20.000 euros a la fundación, anuncia que la DGA pondrá los 40.000 euros que aportaba el consistorio

La Fundación José Antonio Labordeta, que vela por la recuperación y la puesta en valor del legado del político y escritor aragonés, no recibirá ni un euro este año del Ayuntamiento de Zaragoza después de que Vox exigiera, en la negociación de los presupuestos de este 2022, eliminar la partida destinada a esta entidad, que en 2021 fue de 40.000 euros. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ya ha anunciado que el Ejecutivo autonómico aportará la cantidad suprimida por parte del consistorio.

El recorte de los fondos municipales lo confirmó el viernes la vicealcaldesa y concejala de Cultura de la capital aragonesa, Sara Fernández (Cs), quien a preguntas del socialista Antonio Barrachina, reconoció que los 40.000 euros del convenio con la Fundación se han eliminado a petición de la ultraderecha.

“Me gustaría saber si se debe a razones técnicas, ideológicas o qué tipo de razones han motivado la supresión de esa partida”, preguntó Barrachina. “Creo que ya lo conocen. Es fruto de la negociación con Vox para la aprobación de los presupuestos de esta ciudad. Por eso se redujo el año pasado en 10.000 euros el importe y por eso desaparece ahora esa partida”, respondió la vicealcaldesa.

Fernández recordó, de esta manera, que el importe destinado al mantenimiento de esta fundación ya se recortó en las cuentas de 2021, cuando la cuantía descendió de 50.000 a 40.000 euros. Ahora desaparece por completo, algo que desde la entidad han lamentado públicamente en sus redes sociales.

La respuesta de la Fundación

“Ante las muchas llamadas y mensajes recibidos, la Fundación José Antonio Labordeta informa que el pasado 8 de febrero el Ayuntamiento de Zaragoza comunicó que uno de los requisitos que Vox puso sobre la mesa para apoyar los presupuestos de la ciudad fue cancelar el convenio con la para este 2022. El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza (PP/Ciudadanos) aceptó dicha imposición. La Fundación seguirá trabajando y tiene sus puertas abiertas en horario de 11.00 a 14.00 horas en su sede de la calle Mariano Barbasán, en Zaragoza”, informó la entidad en su perfil de Facebook.

Ante las preguntas de este diario, desde la entidad se remitieron a este mismo comunicado e informaron de que será el jueves, en una rueda de prensa, cuando puedan responder a más dudas de los periodistas.

Por su parte, Sara Fernández dijo también el viernes que, “por supuesto”, ella ya se ha puesto en contacto con la fundación. “Si podemos colaborar de alguna forma, yo buscaré la forma”, aseguró, si bien la entidad, que recibe cuotas también por parte de sus socios, dejará de ingresar este año esos 40.000 euros.

“Es preocupante que un partido de extrema derecha esté marcando las líneas programáticas del ayuntamiento en materia cultural”, lamentó Barrachina a este respecto.

Sin embargo, desde Vox, su portavoz, Julio Calvo, ha puntualizado que su exigencia no fue eliminar la partida concreta para la Fundación Labordeta, sino todas aquellas subvenciones que no se otorgan por concurrencia competitiva. Calvo ha recordado que también exigieron recortar las aportaciones a los sindicatos y a la patronal, si bien esta cuestión no fue aceptada por PP y Cs.

El Gobierno de Aragón ya recortó su aportación

Asimismo, la vicealcaldesa invitó al Gobierno de Aragón a “incrementar el apoyo” a la Fundación Labordeta, que aporta a la entidad la mitad de lo que el Ayuntamiento de Zaragoza destinaba hasta ahora: 20.000 euros.

“No sé qué razones le llevaron en su momento al Gobierno de Aragón a quitar los 50.000 euros que daba de aportación y bajarlos a 20.000 euros”, expresó Fernández, tratando de desviar el foco.

Esos 50.000 euros, según consta en la página web del Gobierno de Aragón, se aportaron por última vez en 2015. Ya en 2016, en los primeros presupuestos de Javier Lambán (y siempre según consta en los documentos de la DGA), la cuantía se redujo a 25.000 euros. Y en 2020 descendió hasta los 20.000, que es la misma cantidad que tiene ahora asignada la entidad por parte del Ejecutivo autonómico.

No obstante, la respuesta del Gobierno de Lambán ha sido rápida. El propio presidente ha anunciado en su perfil de Twitter que "ante la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de suprimir la subvención por exigencia de Vox, el Gobierno de Aragón aportará a la Fundación Labordeta los 40.000 euros que aportaba hasta ahora" el consistorio.

José Antonio Labordeta engrandeció #Aragon dentro y fuera de la Comunidad. Por eso, ante la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de suprimir la subvención por exigencia de VOX, @GobAragon aportará a la @FundacLabordeta los 40.000 € que aportaba hasta ahora @zaragoza_es — Javier Lambán (@JLambanM) 21 de febrero de 2022

La Fundación José Antonio Labordeta tiene por objeto mantener vivo el legado del genial cantautor aragonés. En su sede tienen una exposición permanente en recuerdo a la figura del abuelo. Además, entre otras muchas actividades, organizan anualmente una gala de entrega de premios, donde galardonan a las figuras más importantes del territorio en diferentes ámbitos.

