Sánchez ironiza con el 'Verano azul' del PP: "No imagino a Feijóo y Abascal en bici, se habrían cargado los carriles"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha ironizado con el uso de la serie de televisión Verano azul por parte del PP en la campaña electoral, ya que no se imagina al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, yendo en bicicleta junto al de Vox, Santiago Abascal.

Sánchez ha protagonizado este miércoles una nueva charla en Ferraz con uno de sus ministros socialistas, en este caso con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta, Teresa Ribera.

El acto ha comenzado con la proyección de una escena de la serie de televisión Verano azul en la que algunos de sus protagonistas cantan una canción sobre el cuidado del planeta.

Sánchez ha comentado que el PP no ha sido consciente de la "envergadura" que tiene el hecho de que usen el nombre de esta serie para la campaña electoral, ya que "quizá no se acordaban" de que "cuenta la historia de un antiguo pescador, de una artista medio hippy y una serie de chavales que se unen contra un pelotazo urbanístico, un ladrillazo en la costa mediterránea".

"No me imagino a Feijóo y a Abascal cantando 'no matéis mi planeta, por favor' y mucho menos me los imagino en bicicleta. Se habrían cargado los carriles bici como están haciendo allí donde gobiernan el PP y Vox en estos ayuntamientos", ha añadido.

Tanto Sánchez como Ribera llevaban dos complementos con los colores de la bandera LGTBI con motivo del Día Internacional del Orgullo, en concreto una pulsera y un lazo en la solapa, mientras que en la pantalla utilizada en el acto podía leerse el lema 'Orgullo PSOE'.

Al final de la charla, Sánchez ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el PP y Vox por la retirada de banderas LGTBI en ayuntamientos donde gobiernan en coalición y otras instituciones.

En su opinión, cuando las fachadas de ayuntamientos, parlamentos autonómicos e instituciones públicas tienen las banderas del colectivo LGTBI se transmite "un mensaje de seguridad" al colectivo y cuando se quitan esas banderas "se está diciendo algo muy peligroso, que esa zonas ya no son seguras para las personas y su diversidad".

"Ahora que por desgracia Feijóo, Abascal, el PP y Vox están metiendo dentro de las instituciones sus prejuicios, nosotros tenemos que sacar a la calle el orgullo, el Orgullo LGTBI, ahí es donde va a estar el PSOE", ha afirmado. Además, ha animado "a todos los progresistas", incluyendo a la militancia socialista, a que participen "activamente y se vea de forma visible al PSOE orgulloso de la diversidad de nuestro país".

"No vamos a dar ni un paso atrás en los derechos del colectivo LGTBI", ha concluido.

Noticias relacionadas

Es la tercera charla que Sánchez mantiene con ministros socialistas en Ferraz tras las celebradas la semana pasada con el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Entre el público estaban presentes entre otros la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; y el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.