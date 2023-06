Todos los reproches que Pablo Motos ha lanzado en prime time a Pedro Sánchez en 'El Hormiguero'

Pablo Motos y Pedro Sánchez, en la última visita del presidente del Gobierno a ’El Hormiguero’. / ANTENA 3

H. G.



El adelanto de las elecciones generales ha conseguido que Pedro Sánchez vuelva al plató de 'El hormiguero'. Después de casi siete años en los que el espacio se ha convertido en uno de sus principales azotes, el presidente del Gobierno volverá a ser el invitado del programa presentado por Pablo Motos este martes 27 de junio.

La visita del líder socialista también se produce después de un tiempo de tirantez. Cabe recordar que Pedro Sánchez declinó acudir a 'El hormiguero' en varias ocasiones desde su última visita en 2016, algo que no sentó demasiado bien a Pablo Motos. "A lo mejor no viene porque no tenemos sitio para que aterrice con el Falcon", afirmó el presentador en marzo de 2019.

Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, candidato a las elecciones de la mano del PP, serán las dos únicas entrevistas políticas previas a los comicios antes de que el programa finalice la temporada por vacaciones. La decisión de invitar solamente a estos dos partidos ha provocado el enfado de Santiago Abascal, líder de Vox, que ha denunciado al programa ante la Junta Electoral Central por "limitar el acceso a la información de los ciudadanos".

Un historial de reproches

Finalmente, Motos ha conseguido que Pedro Sánchez vuelva a aceptar su invitación después de siete años. El del Falcon es un ejemplo más de la lista de 'recados' que el presentador ha ido lanzando a lo largo de los últimos años contra el presidente del Gobierno y que esta noche veremos si tienen réplica.

"No te vayas por las ramas"

Pedro Sánchez estuvo por primera vez en 'El Hormiguero' en 2016, cuando se presentaba como candidato a las elecciones generales de aquel año. En aquella ocasión, Motos le preguntó que con quién tenía pensado pactar para formar gobierno, pero el socialista no respondió de forma clara. Frente a esta indeterminación, el presentador le espetó que "no te vayas por las ramas, que luego te das con ellas".

Un dardo que hacía referencia a un vídeo de campaña de Sánchez en el que el líder del PSOE iba caminando hacia la sede del partido en Ferraz tras un debate y se golpeaba accidentalmente contra la rama de un árbol, al mismo tiempo que hablaba sobre sus propuestas electorales.

"Irresponsable"

En mayo del año pasado, en plena polémica por el 'caso Pegasus' de espionaje a varios líderes políticos, Pablo Motos entrevistó a Cristina Pardo. Durante la conversación, la periodisa justificó la decisión del Gobierno de anunciar que los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa también habían sido espiados.

Unas declaraciones ante las que Pablo Motos tomó partido: "Que un presidente o que el Gobierno ponga a los pies de los caballos a los servicios de inteligencia es una cosa muy grave y muy irresponsable. Para que un país funcione, los servicios de inteligencia son básicos para prevenir delitos y proteger al país".

Baile de ministros

A lo largo de la última legislatura, el Gobierno ha vivido varias reestructuraciones de ministros. Unos cambios de figuras que empezaron muy pronto, cuando apenas unos meses después de la formación del Ejecutivo, tuvieron que dimitir dos ministros por sendos escándalos: Máximo Huerta y Carmen Montón.

Por aquellas fechas, Pablo Motos invitó a su programa a la actirz Paula Echevarría, que presentaba la película Ola de crímenes, una comedia negra en la que mueren muchos personajes. Al hablar sobre el filme, Motos aprovechó para hacer una analogía política: "en la película cae un personaje cada cuarto de hora... como los ministros de Pedro Sánchez".