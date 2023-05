Cómo ganar "tiempo" en Madrid: Mónica García propone 74 líneas de autobús nuevas y 3.500 empleados más para Metro

Mónica García en un acto de campaña. / EFE / Kiko Huesca

Mónica García ha reiterado este lunes que su “prioridad absoluta es arreglar la sanidad pública”. Pero hay otro asunto que también obsesiona a Más Madrid y es el tiempo. Para el ocio y para “vivir bien”. Y una de las formas para conseguirlo es mejorar el transporte público para que sea competitivo en cuanto a gasto, impacto medioambiental y "tiempos".

"En Madrid la gente tarda entre una y dos horas en llegar a su puesto de trabajo", ha recordado la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid durante un desayuno del Foro Nueva Economía, censurando que "la vida no puede ser eso que pasa entre atasco y atasco". Su objetivo, por tanto, es “doblar el transporte público para llegar en mitad de tiempo”, ha dicho, y para eso su formación propone tres medidas concretas.

Autobuses y Metro

Por un lado, un incremento de los medios de transporte que amplíen la red actual para terminar principalmente con la “radialidad” de Madrid. Para ello apuesta por crear 74 líneas de autobuses interurbanos, de las que 44 serán de alta velocidad. De esta manera pretende que la población que vive en distitntos puntso de la región no tengan que pasar por Madrid “sí o sí” para llegar a otro destino. Para evitar ese paso por el centro de la región, García ha propuesto también la creación de ocho intercambiadores comarcales.

A eso sumará la ampliación de la red de Metro, en concreto, en dos líneas: la 2 para que llegue hasta Cañaveral y la 10 hasta Alcorcón y Móstoles. En la empresa del suburbano, que se ha enfrentado a serios problemas económicos que arrastra desde hace años y que esta legislatura se ha visto agravada por la crisis energética, el problema no es, según la líder de Más Madrid solo de mantenimiento o falta de trenes sino de personal. Su objetivo es “corregir el déficit” de empleados de esta empresa de transporte público madrileño, para lo que proyecta la contratación de 3.500 nuevos trabajadores. Pasar de los 7.000 actuales hasta 10.000.

Su otra propuesta de movilidad es crear un Bicimad regional, con la idea de extender las bicicletas del sistema público hasta municipios como Getafe, Leganés o Fuenlabrada con 2.500 vehículos más y hasta 250 estaciones.

Financiación

“El plan incluye un horizonte a 10 años, el presupuesto de esta legislatura serían 3.150 millones incluyendo nuevas incorporaciones de trabajadores durante estos años”, explican desde el equipo de Mónica García.

Esta cifra se suma a la propuesta de los 6.100 millones extraordinarios para el plan de mejora del sistema sanitario o los 4.000 de inversión inicial para la reindustrialización de la región, con el que esperan generar una inversión de retorno de hasta 10.000 millones de euros en la Comunidad. “Los números salen” explican cuando se les pregunta de dónde va a salir el dinero para todas las propuestas que tienen. Y salen, dicen, porque su programa va acompañado de la recuperación de determinados impuestos y otros de nueva creación, o de la propuesta de creación de una nueva banca madrileña de inversión para financiar políticas públicas. Por ejemplo, la bonificación del impuesto de patrimonio que Ayuso ha llevado a lo más alto o la creación del nuevo impuesto a la especulación que anunciaron hace unas semanas.

Control de la hostelería

Otra de las medidas que quiere poner en marcha es el control horario en el sector de la hostelería. "Hora trabajada, hora cotizada", ha señalado, indicando que es un lema que acompaña a los médicos que ven cómo las horas que invierten en las guardias ni computan como jornada laboral ni cotizan. "Queremos esta medida para los médicos y para los camareros", ha insistido. La dirigente de Más Madrid ha apuntado que el problema de este sector, donde en muchos locales no encuentran camareros, no es solo que en algunos casos la retribución sea baja sino que además se incluyen muchas horas extra que luego no constan en la hoja de servicios. Un gesto hacia un sector que en las últimas elecciones autonómicas de 2021 se volcó especialmente con la presidenta del PP tras su política de Madrid abierto mientras en otras comunidades las restricciones horarias por el covid fueron más duras.