El sector automovilístico norteamericano, paralizado por el bloqueo de los camioneros de Canadá

Las manifestaciones de los camioneros antivacunas en Canadá están impidiendo el paso de suministros a Estados Unidos, lo que ha empezado a afectar a los sectores automovilístico y a la agricultura. El puente Ambassador, bloqueado desde hace tres días por los transportistas, es un paso clave para la ruta de suministros automovilísticos y agrícolas de Detroit (EEUU) y para las factorías de Windsor (Canadá). Por él, circulan unos 350 millones de euros al día en mercancías, es el enlace más activo de los dos países americanos y representa alrededor del 25% del comercio entre ambos.

Las empresas de automóvil Ford y Toyota admitieron el miércoles que iban a paralizar parte de su producción como consecuencia del bloqueo de los cruces fronterizos. En concreto, Toyota afirmó que no espera producir vehículos en sus fábricas de Ontario durante el resto de la semana. En la misma línea, la fabricación se ha detenido en la planta de motores de Ford en Windsor, mientras que la de Oakville opera con un horario reducido. Por su parte, Stellantis -fabricante de Chrysler- también interrumpió su producción el martes por la escasez de piezas.

Además de la suspensión en la llegada de suministros en el sector del automóvil, se prevé que las protestas provoquen interrupciones de las exportaciones agrícolas estadounidenses de Michigan a Canadá, según indicó el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La circulación en el puente Ambassador no es la única que han bloqueado los manifestantes. Otro cruce en la frontera, situado en Alberta, también se cerró en ambas direcciones desde última hora del martes. Según la información de 'The Wall Street Journal', el puente Ambassador se ha reabierto parcialmente, con vehículos que pueden viajar desde las ciudades de Windsor y Ontario a Detroit, pero con niveles de tráfico muy reducidos. Por ello, las autoridades canadienses y estadounidenses buscan desviar el tráfico hacia el puente Blue Water, que une Port Huron (Michigan) con Sarnia (Ontario).

Los gobiernos de Canadá y EEUU habían advertido durante la semana de que las manifestaciones afectarían a la actividad económica y podían alterar la cadena de suministros. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que los camioneros "están poniendo en peligro" puestos de trabajo y la economía y "están afectando negativamente a las empresas y a los fabricantes".

The blockades in Windsor and Ottawa are endangering jobs, impeding trade, threatening the economy, and obstructing our communities. They must stop. I spoke about that with @FordNation tonight – our teams will keep working to support Ontarians and get the situation under control.