Podemos se planta ante la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. / EUROPA PRESS

Diferentes voces de Podemos han avisado públicamente de que no tienen intención de apoyar la reforma de las pensiones. Así lo ha indicado Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, en un tuit: "Ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar" ha dicho.

Álvarez se refiere a la reforma planteada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, una de las exigencias para recibir los fondos europeos: la necesidad de aumentar el número de años de la carrera profesional de los trabajadores que se utilizan para calcular la cuantía de la pensión. Lo dice el Operational Agreement (Disposiciones Operativas), el documento firmado por el Gobierno y Comisión Europea y en el que se fijan los hitos que hay que alcanzar para cumplir con las reformas e inversiones comprometidas a cambio de los 70.000 millones de euros de subvenciones para la economía española.

Sin embargo, Bruselas no ha planteado una cifra concreta de ampliación, solamente plantea que debe aumentarse. Subir a 35 años para calcular la pensión es una posibilidad planteada en un documento interno que había manejado el Gobierno hace un año, no una exigencia de Bruselas. Por otro lado, Escrivá argumenta para defender la necesidad de la ampliación que la medida supondría el desarrollo del Pacto de Toledo. Además, el ministro aseguró este jueves en RNE que ampliar el tiempo de cálculo de las pensiones forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y que es "un tema muy hablado desde hace mucho tiempo y asumido por todo el Gobierno completamente".

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales se ha manifestado en términos similares a Álvarez. Belarra ha advertido este viernes que Unidas Podemos "no va a aceptar ningún recorte de pensiones, ni presentes ni futuras, y eso es una posición a lo largo del tiempo, segura y cierta" en rueda de prensa en Valladolid. La ministra ha recordado, en una declaración similar a la de Álvarez, que esta medida no está incluida ni en el acuerdo de Gobierno de PSOE Unidas Podemos ni en el Pacto de Toledo. "Es el momento de exigirle al Gobierno de España certezas y seguridad a la gente".

El acuerdo con Bruselas exige reformar las pensiones

Las Disposiciones Operativas el documento firmado por el Gobierno y Comisión Europea se demanda "la entrada en vigor de la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación". El texto, firmado por la ministra de Hacienda y el comisario europeo de Economía, explicita además los plazos en los que tiene que estar lista esta reforma: el anteproyecto de ley tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de junio del año que viene, y la norma ha de estar en marcha antes del final de 2022.

El secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, por su parte, ha recalcado que "es algo que no se puede consentir". "Unidas Podemos no está a favor y nos sorprende porque no es el acuerdo que al que se había llegado con los sindicatos", ha añadido. Santiago ha desmentido a Escrivá y ha afirmado que "no se puede jugar a la confusión" ni "exponer a personas trabajadoras a prolongar la vida laboral para optar a una pensión mínimamente digna".

