Empieza la 'final four' de todos contra el Real Madrid: la espina de Olympiakos, obstáculo en semifinales

El Real Madrid de baloncesto es el gran favorito para reeditar el título de campeón de Euroliga. Si lo consigue en Berlín romperá una maldición que data de 1968, cuando logró un doblete que no ha vuelto a reeditar en los siete cetros que continentales que ha logrado después. El conjunto blanco, después de una fase regular inmaculada, tendrá como primer escollo al Olympiacos, el rival al que ganó en la final del año pasado de Kaunas con un tiro de Sergio Llull en el último segundo. "Le he dicho a mis jugadores que no le dejen hacer el último tiro", aseguró Georgios Bartzokas, técnico griego, en la previa a la segunda semifinal de la 'final four' de Berlín (21.00 horas).

El Real Madrid, "una máquina de conseguir victorias"

A las 18:00 abrirán fuego Panathinaikos y Fenerbahce, el único equipo de Europa que no ha salido derrotado de sus enfrentamientos con un Real Madrid pletórico. El gran temor al que se enfrentan los de Chus Mateo, MVP de la Euroliga por aclamación, es la maldición del líder. La campaña pasada Olympiacos llegó a la 'final four' como el favorito, después de quedar en primera posición de una fase regular en la que el conjunto blanco parecía tambalearse. Pero todo cambió con la activación que provocó la trifulca de Partizán y una remontada histórica.

Contra los de Bartzokas habrá un intenso duelo en la zona y un reencuentro de muchos protagonistas. Porque la espina dorsal del Real Madrid es la misma, con la salvedad del notable regreso de 'Facu' Campazzo, MVP de la Liga Endesa. Su llegada provocó la salida de Williams-Goss, quien ejercerá de espía en el bando rival. Están Tavares, Musa y tantos otros, pero el veneno en los momentos decisivos parte de los de siempre: Sergio Llull, Rudy Fernández -en su último baile- y 'Chacho' Rodríguez. Cuando la veteranía es un triunfo.

"Llull ya me lo había hecho cuando entrenaba en Barcelona. Esperemos que tengamos más suerte en la última vez", insistió Bartzokas, al que la espina clavada le asoma en el pecho. Es la personalización de un Real Madrid que "es una máquina de conseguir victorias", como demostró en la fase regular, donde los de Chus Mateo lograron un récord de triunfos en la temporada regular con un balance de 27-7 que se amplió a 30-7 tras arrasar a Baskonia en los 'playoffs' (3-0). El resto de las series se fueron al quinto partido.

Rudy Fernández, jugador del Real Madrid de baloncesto. / AFP7 vía Europa Press

Concentración y renovaciones, factores críticos

El Real Madrid solo tuvo un par de momento de debilidad, durante febrero y marzo, con tres tropiezos seguidos. Fue una simple mancha en un equipo que, con concentración, es imbatible. Ese será el gran enemigo de los de Chus Mateo. Les sucedió en el último partido hasta la fecha, contra Gran Canaria. Tras jugar con fuego, el pase a semifinales se decidió por un escaso margen (71-73). Es más, A. J. Slaughter tuvo un triple a ocho segundos para el final que habría restado descanso a los madridistas.

Otro factor distractor son las renovaciones pendientes. El caso más flagrante es el de Mario Hezonja, que ha sido relacionado con el FC Barcelona en la previa a una 'final four' en la que no estarán los azulgranas. "No tengo ni puta idea. El señor Florentino me amenaza cada vez que me ve en el comedor con que tengo que quedarme aquí. Ojalá. Estoy hablando con Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros. Todos tenemos el mismo pensamiento", bromeó el alero en el 'media day' del Real Madrid, cuando intentó centrar el foco: "No hay que molestar al equipo con temas individuales".

Aunque estas cuestiones personales llevan tiempo sobre la mesa, como en el caso de Tavares, el pívot más decisivo de Europa a pesar de sus bajones, que estaría más cerca de seguir en el Real Madrid después de meses en los que marcó una profunda distancia. En octubre padeció una neumonía, a mediados de enero una lesión en el ligamento lateral externo del tobillo derecho que casi le deja sin Copa. Tras varios episodios mercados, el caboverdiano ha recuperado su mejor nivel en el instante decisivo.

Los jugadores de Olympiacos, con Bartzokas a la cabeza, celebran el pase a la 'final four' tras derrotar al FC Barcelona. / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Real Madrid y Olympiakos, los únicos que aspiran al doble reinado

El que no estará en Berlín es Gaby Deck, una baja sensible para Chus Mateo que obligará al madrileño a reinventarse. El argentino se rompió el ligamento colateral interno de la rodilla derecha ante Valencia. Se repitió la imagen de los 'playoffs' de la temporada pasada en Belgrado, cuando el 'Tortuga' también se perdió el desenlace de la Euroliga después de golpearse la rodilla izquierda con Zach LeDay.

Con quien no hay duda alguna es con Chus Mateo. A Kaunas, a pesar de la batalla de Belgrado, llegó todavía con la sombra de Pablo Laso a sus espaldas. Tras el triunfo, todos tuvieron que pedirle perdón, porque así lo pidió Tavares en público. Él, reservado y comedido, se rompió en un llanto interno. En apenas un año, el madrileño ha pasado de estar cuestionado por cada decisión a ser el técnico con más victorias en un año natural (74) en el Real Madrid de básquet, que quiere dar el primer paso de un nuevo doblete histórico de las dos secciones.

Da la casualidad de que el Olympiacos y el conjunto blanco son los únicos que pueden ganar un título en fútbol y en la máxima competición de baloncesto. Los de Ancelotti aspiran a la 15ª en Wembley, contra el Borussia Dortmund, mientras que un español, José Luis Mendilibar, ha llevado al equipo griego de fútbol a la final de la Conference League. Por su fuera poco, el equipo juvenil ha ganado por primera vez en la historia la Youth League. Atrás quedan los tiempos en los que el siempre controvertido Evangelos Marinakis, dueño del club de fútbol, humillaba en público a sus jugadores.