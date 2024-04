El emocionante regreso de Militao tras 232 días de calvario: "Ha sido muy duro, toca demostrar que he vuelto más fuerte"

"Estoy mucho más contento por la vuelta de Militao que por mis dos goles", dijo Rodrygo tras la victoria ante el Athletic. El brasileño se había sacado una espina, pero su compatriota había vuelto a sentir lo que es ser jugador de fútbol 232 días después. Tres minutos fueron suficientes para poner al Bernabéu en pie. El templo blanco recibió emocionado el regreso del central más talentoso de las últimas temporadas. Queda muy lejos el 12 de agosto, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la primera jornada. Pero las sensaciones del dolor están todavía frescas para Militao.

El Real Madrid publicó este martes un vídeo donde mostró cómo fue el largo proceso de recuperación del jugador que estaba llamado a liderar la defensa en la temporada 2023/2024 junto a Antonio Rüdiger. "Una lesión no es lo que queremos para nosotros, menos tan dolorosa, pero me ha servido de aprendizaje. Vuelvo más fuerte. Me he dado cuenta de que hay que aprovechar más el tiempo que pasamos con la familia. He hecho cosas a las que no estaba acostumbrado. Esto también te sirve de motivación", relata el central, que en el camino hacia su recuperación renovó hasta 2028.

Precaución tras la nueva lesión de Courtois

En el documento se ve la cicatriz que le dejó la operación. Hasta esta temporada, lo máximo que Militao había estado de baja en el Real Madrid fue en la temporada 2020/2021 debido a un traumatismo que le mantuvo casi un mes fuera de juego. Todo lo demás, males menores y musculares. La dedicatoria de Rodrygo no fue la única. Nada más decretarse el final del encuentro ante el Athletic, Bellingham se funde en un abrazo con el brasileño. El siguiente es Lunin. Después Ancelotti. Y así toda la plantilla.

"Es un grupo difícil de definir con palabras. Tiene una grandeza incalculable. Te apoyan y te ayudan en todo momento. Recibir su cariño es un honor", describe uno de los muchos jugadores del Real Madrid que ha tenido que pasar por la enfermería esta temporada. Entre bajas y sanciones, la posición de central ha sido un auténtico quebradero de cabeza para Ancelotti, que ha tenido que convencer a Tchouaméni y hasta a Carvajal para formar en el eje de la zaga. Todos han cumplido, lo que demuestra la resiliencia del grupo.

Dos días antes de la grave lesión de Militao, el Real Madrid perdió a otro activo fundamental: Thibaut Courtois. El internacional también se rompió el ligamento cruzado (anterior en su rodilla izquierda). Juntos caminaron en busca de la luz al final del túnel. El central la ha encontrado, pero el meta ha vuelto a la casilla de salida tras fracturarse el menisco de la otra rodilla. Un incidente del que ya se ha operado y que descarta su vuelta para el tramo decisivo de la temporada.

La cicatriz que le dejó la operación a Militao. / REAL MADRID

"Le falta fútbol y acostumbrarse a un campo grande"

"Aprovecharemos el parón de selecciones para meterles dos partidos amistosos con la cantera. Yo creo que pueden llegar, pero sin arriesgar nada", decía Carletto esperanzado el 15 de marzo. Lo hacía con vistas de recuperar a dos de los baluartes de la histórica 14ª Champions, la de las remontadas de ensueño, para los cuartos contra el Manchester City. La baja inesperada de Courtois ha hecho que se extremen las precauciones con Militao. No se prevé que el brasileño tenga gran presencia en la eliminatoria, pero se mantiene el misterio.

"Se ha recuperado bien de la rodilla, tiene buenas sensaciones y condición. Lo que le falta es fútbol, acostumbrarse a jugar en un campo grande", explicó desde la prudencia Ancelotti antes del regreso de Militao. En el Real Madrid no quieren recaídas en un futbolista de 26 años al que sus compañeros han suplido con solvencia. "Soñé con mi regreso unas cinco veces. Cuando empecé a correr, el sueño de volver a jugar se volvió recurrente", confesó el brasileño.

Los que han pasado por una lesión similar cuentan que la sensación de extrañeza en el verde no desaparece hasta pasados varios meses. El riesgo de sufrir inconvenientes musculares es algo con lo que también convivirá Militao, un futbolista que gozaba de tener una seguridad absoluta. Esta virtud en momentos de tensión era a veces motivo de desasosiego por parte de Ancelotti, que prefería lo que él da en llamar como "jugadores pesimistas". Es decir, los que se ponen siempre en lo peor. Puso como ejemplo a Nacho.

Las posibilidades de Militao para jugar contra el City

Con todo, Carletto sabe que un Militao fuerte mentalmente es un valor de alto calado en una competición de instantes como es la Champions. "No digo que sea 50%-50%, pero quizás 70% no, 30% sí. Es un jugador importante que nos ayuda en muchas facetas del juego, por lo que no está descartado por completo como titular ante el City", regateó Ancelotti. La temporada pasada, Rüdiger fue el antídoto contra Haaland en la ida. En la vuelta Carletto optó por Militao y el equipo naufragó. Esta temporada, el noruego llega en un peor estado de forma, pero su letalidad permanece oculta.

Militao ha perdido trabajo físico, pero ha ganado resistencia mental. Lo demuestra la secuencia audiovisual con la que celebra su regreso. Un fragmento donde aparece abatido tras ser operado y termina con una enorme sonrisa, abrazado a su hija en el Bernabéu. Su ejemplo le servirá a compañeros como Alaba, cuya cara de pánico en diciembre todavía permanece en la memoria del aficionado madridista, acostumbrado a perder y recuperarse de los varapalos. Con Militao, por fin, solo tiene motivos para ilusionarse.