¿Quién es Luca Nardi? El 123 del mundo que ha eliminado a su ídolo Novak Djokovic en Indian Wells

La tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells registró una de las sorpresas más sonadas del tenis en los últimos tiempos. El italiano Luca Nardi, número 123 del mundo, dio en la madrugada del lunes una campanada histórica al eliminar al serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking ATP y su ídolo de la infancia. Nardi, de 20 años, venció al siete veces campeón del torneo estadounidense por 6-4, 3-6 y 6-3 tras acceder al cuadro principal en calidad de 'lucky loser' pese a la derrota en la fase de clasificación contra el belga David Goffin.

Luca Nardi duerme con pósteres de Djokovic

¿Qué es un 'lucky loser'? Es una figura que se usa en eventos clasificatorios para definir a los perdedores que entran en el torneo cuando renuncia otro clasificado. El italiano se convirtió en el cuarto jugador del ránking más bajo en ganar a un número uno del mundo. Nardi fue el recambio del argentino Tomás Martín Etcheverry. El récord sigue en manos de un español, Francisco Clavet, quien desde la plaza 178 de la clasificación mundial tumbó al australiano Lleyton Hewitt en 2003 en Miami.

Djokovic llegaba a Indian Wells tras una esforzada victoria contra el australiano Aleksander Vukic. Este duelo le permitía alcanzar los 400 triunfos en su carrera en la historia de los Masters 1.000. Nardi se medirá en octavos del torneo estadounidense a Tommy Paul (número 17), quien derrotó por un doble 6-4 al francés Ugo Humbert (14). Hasta tumbar a Djokovic, el italiano apenas había ganado tres encuentros en su carrera ATP, pero tiene toda una carrera por delante.

Para cualquier tenista derrotar a Nole es algo especial. Para Luca Nardi todavía lo es más, porque creció idolatrando al serbio. Como él mismo confesó tiene carteles del número 1 en su habitación. "Creo que es una de las mejores experiencias que un chico como yo puede vivir. Tengo fotos de él en mi cuarto. No podéis imaginar lo emocionante que esto supone para mí", reconocía el italiano tras su hazaña.

"Mi madre me acompañaba a todos los lados"

El tenista que ha derrocado a uno de los mejores de todos los tiempos contó cómo empezó en un pequeño club de Pésaro, su ciudad natal. Era muy tímido. "Mi madre tenía que estar a mi lado en los partidos. Necesitaba siempre que alguien me diera confianza. Por lo que estar aquí y ahora, celebrando por todo lo alto, es sin duda algo grandioso para mí. He aprendido que contra un jugador de este nivel no puedes estar ni un solo segundo desconcentrado", añadió.

Antes del partido, Nardi se había prometido no perder al menos por 6-1 y 6-1. Quería plantar batalla y lo hizo. "Después de tres o cuatro juegos cogí confianza. Hacía mucho viento y no fue fácil para ambos", reconocía el joven tenista, que empezó la temporada perdiendo contra Pavle Marinkov, que ocupaba el número 1.108 del mundo. Pero el verdugo de Djokovic se tomó muy en serio la oportunidad como 'lucky loser' que le dio Indian Wells.

En sustitución de Tomás Martín Etcheverry consiguió una gran victoria frente a Zhang Zhinzhen, número 50 del mundo. Este triunfo será, por supuesto, un punto de inflexión en la carrera de Luca Nardi que le permitirá superar su etapa formativa para empezar a recibir inscripciones en torneos que hasta ahora estaban fuera de su alcance.

Cinco títulos en el ATP Challenger para un tenista de futuro

"Estuve a punto de irme, pero algo me dijo que me tenía que quedar. Había una posibilidad de entrar y esta finalmente apareció. Mi mente ya estaba puesta en el próximo torneo", explicó el tenista, que entró de rebote en Indian Wells, donde ha hecho posible un milagro, tal y como resumía la prensa italiana su gesta.

Antes del golpe sobre a mesa en Indian Wells, la mejor actuación en el ATP Tour de Nardi se produjo el año pasado, cuando alcanzó la segunda ronda en el Masters de Montecarlo. En el circuito ATP Challenger, que se encuentra en un nivel inferior, ha conseguido cinco títulos. Esta temporada ha vivido un cambio de entrenador, dejando atrás a su maestro de toda la vida, lo que le ha permitido dar un paso adelante que, tras lo de Djokovic, es un avance de gigante.