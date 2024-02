Keith Chapman: “En esta Federación hay más jefes que indios y World Rugby no se fía de ellos”

Hablar con Keith Chapman no es tarea fácil porque no se prodiga. Dos veces le he pedido una entrevista y en ambas oportunidades he tenido que insistir durante meses. Pocos conocen mejor que él los entresijos de las instituciones de rugby, ya sea World Rugby, Rugby Europe o la Federación Española de Rugby (FER). Ha pasado más de 25 años vinculado a la FER, regalando su tiempo y hasta poniendo dinero de su bolsillo. La primera entrevista que me concedió, en 'Desde la línea de 22' junto a José Manuel Ibáñez tras ser elegido como la persona más influyente del rugby español, le costó el cargo de vicepresidente. Con su franqueza habitual advirtió, en una reflexión bastante lúcida y autocrítica en la que se incluía, que “el rugby español está anclado en el pasado”. Alfonso Feijoo, que nunca llegó a leer la entrevista, recibió un informe sesgado de la misma alguien de su junta directiva, e ‘invitó’ a su "amigo" Keith a dimitir como vicepresidente. El problema del presidente es que su hijo Pablo, seleccionador de 7, se negó a relegarlo del cargo de mánager, ya que Keith era y es el único dirigente del rugby español con contactos en las altas esferas de World Rugby. Hoy me concede esta segunda entrevista alejado de la primera línea para analizar el devenir incierto del rugby español con esta nueva Federación a la que él admite que le tenía fe y de la que ha salido por la puerta de atrás. Y con su tono sosegado y reflexivo hace un análisis de la situación que, una vez más, no será del agrado de los nuevos inquilinos de Ferraz porque desmiente la exitosa versión oficialista de una realidad maquillada.

Keith Chapman junto al taff técnico de la selección masculino de 7 en Hong Kong / FER

-¿Cómo se produjo su salida de la Federación Española de Rugby?

-Comencé a pensar en salir de la Federación tras el fracaso en Rumanía, al quedarnos fuera del Mundial de 7 en Sudáfrica. Pablo Feijoo y yo estuvimos debatiendo sobre dejarlo. Eran seis años ya y Pablo decía ‘a lo mejor los chicos están hartos de escucharme a mí’. Entonces le contesté: ‘Es año olímpico. Vamos a ver si somos capaces de clasificarnos y entonces decidimos’. Pero creo honestamente que desde la propia Federación ya se buscaba un cambio. Además, en diciembre, al llegar de Ciudad del Cabo, tuvimos una charla a calzón quitado con los chicos donde expusieron sus quejas y nosotros les dijimos algunas verdades sobre partidos que no debimos perder o sobre la forma de entrenar de algunos y aquello no les hizo gracia.

-Y después llegó el repentino relevo de Pablo por Paco Hernández...

-Sí, luego llegó lo de Paco, que coincido que fue repentino. Paco estaba ayudando con los entrenamientos a los chavales jóvenes, pero todo se precipitó, aunque confesaré que sabíamos que había maniobras por detrás. Quiero aclarar que deseo a Paco y su equipo toda la suerte del mundo para que logremos la permanencia en la élite de las Series Mundiales. De hecho, con Paco mantengo una muy buena relación, pero fue todo muy extraño. La combinación del poder de los jugadores y el deseo que había en la FER de desligarse del apellido Feijoo culminó con la salida de Pablo. Incluso el poder de las jugadoras acabó con Pedro Matías también, pero esa es otra historia. Como Paco no tiene, o no tenía, el título acabaron metiendo a Tudela de segundo entrenador. No veo mal tener dos entrenadores, pero no a costa de sacrificar el mánager, sea quién sea. Cuando ocurrió lo de Paco, yo ya era consciente de que ciertas personas en la FER deseaban que yo no siguiera, y se les escapó el nombre de Pablo Calderón como posible sustituto en una reunión conmigo en septiembre. Quizás lo provoqué yo diciendo que por mi edad era importante tener alguien en la recámara. No me marché inmediatamente porque tenía el billete comprado a Nueva Zelanda y Australia, lo pague de mi bolsillo para viajar en una clase superior y tener un viaje más confortable. Estando en Vancouver, mi esposa tuvo una caída, así que decidí que era el momento de marcharme. Decidí que Hong Kong sería un buen sitio para despedirme porque allí empezó todo con el ascenso a las Series Mundiales con Tiki. Y fue una despedida emocionante. Los chicos me hicieron sentir muy orgulloso y World Rugby y varios medios de comunicación internacionales me entrevistaron sobre el césped ante el público de Hong Kong.

-La relación de Keith Chapman con la FER viene de largo.

-Yo llevaba años ayudando a la Federación, soy uno más de los muchos que han querido apoyar al rugby español. Desafortunadamente, la gran mayoría no sigue ya. Antes del Mundial del 99, el equipo nacional participó en la Parker Cup para preparar la Copa del Mundo y llegué a ser ésponsor en el partido que jugaron con Gloucester. Estuve en el Mundial a título particular viendo el partido España- Sudáfrica en Murrayfield. Después, antes del Mundial del 2003, me llamaron para actuar como traductor en el juicio contra Rusia. Lo veo ahora con cierta ironía porque el problema fue que Rusia jugó con dos jugadores sudafricanos con pasaportes ‘ilegales’. Y fíjate luego... Estados Unidos nos echó de aquel Mundial anotando más 80 puntos entre los dos partidos. Después del Mundial de Australia, Alfonso Mandado me pidió ayuda para buscar un entrenador y llegó Ged Glynn. Me gustaría recordar que preparamos un proyecto de profesionalización de la selección con contratos para 25 jugadores. Algo que se quedó en el baúl de los recuerdos, pero siendo sincero era un sueño con escasas posibilidades de realizarse dado el presupuesto de la FER. Entonces, igual que ahora, no somos capaces de generar ingresos suficientes ni patrocinios que ayuden. En 7 no llegamos a participar en el Mundial de 2004 ni en el de 2009 con el masculino, pero sí estuve con Tiki con las chicas en Dubai 2009. Fue el inicio del periodo de oro de las chicas del 7.

-Y con Hansen se rompió ese idilio…

-Cené con él un par de veces y le dije: “Estoy aquí para lo que haga falta”. Me dijo que contaba conmigo, pero también me advirtió: “Tienes enemigos en la casa”. Pero seguí a gusto como mánager. El deporte es un negocio y por mucho que queramos cambiar la estructura del rugby español, es difícil porque todos los que estamos vinculados a ello somos amateurs. Quizás peco de inocente, pero creo que lo normal habría sido de aprovechar mis 30 años de experiencia vinculado a World Rugby y Rugby Europe para ir presentando el nuevo equipo en sociedad. Y no solamente hablo por mí, también por la experiencia de otros. Pero decidieron que no y yo lo respeto. Contaron con Steve Bainbridge por su amistad con Bill Beaumont. Steve, cuando vivía en España junto con su esposa, pasaba muchas horas en mi casa. Y he cenado con Beaumont y he tomado unas cuantas cervezas con él. Precisamente en París me vino a buscar para explicarme que lamentaba la decisión que tomaron de expulsarnos del Mundial de Japón. Estando en el Mundial del 7 de Cuidad del Cabo, se presentó la plana mayor de la nueva FER acompañada por miembros del CSD. Recuerdo que pensé "qué expedición más numerosa teniendo en cuenta la supuesta debilidad financiera de la Federación". De hecho, en 7 nos habían retrasado el inicio de la concentración de la nueva temporada. Yo estaba en Ciudad del Cabo, como un espectador más. Tengo a mi hermano pequeño y muchos amigos en Sudáfrica. Y en los días previos al Mundial, estuve con la gente del 7 de World Rugby porque mantengo el contacto con ellos.

Hansen y su directiva en el acto de los 100 días de mandato en la Federación. / FER

-¿No tuvo ningún contacto con la FER allí?

Inicialmente, no y tampoco tenía interés. Estaba de vacaciones y aproveché para visitar algunas bodegas. Pero me vino a buscar Eliseo (Patrón-Costas, miembro de la FER) para subir al palco, donde estuve reunido con Hansen. Más que reunión fue una conversación sin consecuencias. Después de aquello no he vuelto a tener contacto con él. Pablo y yo tuvimos otra reunión con Gabi (Gabriel Sáez, vicepresidente) en Sierra Nevada para trazar el programa de la temporada, y luego hasta diciembre no hubo ningún contacto más con nadie.

-¿Cómo ve la RFER -que ahora es Real- desde la distancia?

-Lo que veo ahora en la Federación son muchos jefes y poco indios. Como decía antes, todos los que hemos estado vinculados al rugby en España lo hemos hecho de forma desinteresada, hasta el propio Hansen siendo presidente en su día de El Salvador. Estamos en 2024 y creí, como muchos en el rugby español, que con la llegada de Hansen y su equipo de ejecutivos del Santander íbamos a ver cambios importantes. Sobre todo por la llegada de grandes espónsores para financiar el desarrollo del deporte. El programa electoral, como los de los partidos políticos, estaba lleno de grandes promesas. Pero no han cumplido ninguna, por lo menos yo no las veo. Hay muchísima gente que se pregunta lo mismo, ¿de dónde sale el dinero? Porque hay señores que están cobrando y ni siquiera son de rugby. Vienen de otras áreas, como Miguel Ángel Martín o Chus Mardarás. Estos dos señores, sin pretender personalizar nada, ¿tendrán marcados unos objetivos, no? Es lo lógico en una empresa. Y me pregunto, ¿dónde van a conseguir ingresos para reducir nuestra dependencia de World Rugby y del CSD?

Hay mucha gente válida que quiere ayudar, pero no confían en los que están ahora. Vemos cosas raras, hay malestar, incluso entre empleados que han sufrido porque sienten que han sido tratados con cierto desprecio. Hubo una reunión en septiembre con un grupo potente interesado en invertir, y me consta que hay más empresas, pero se fueron decepcionados. Algunos vienen del rugby y son amigos, pero no confían en lo que hay. ¿Cuál es la solución? ¿Quién quiere o quien puede liderar esto? Porque es un trabajo bastante ingrato... La cabeza visible debe ser alguien capaz de rodearse de gente que aporte y ahora mismo no veo qué están aportando esta gente que rodea a Hansen.

-La actual Federación ha reconstruido la relación con World Rugby.

-Con World Rugby lo que hemos tenido son encontronazos con el XV y hasta nos han tenido que imponer el seleccionador. Porque no hemos sido capaces ni de salir a buscar uno. Santi hizo un buen trabajo, pero cada etapa tiene su recorrido. A veces necesitas un revulsivo, un cambio de voz… Pero no podemos enfrentarnos a World Rugby porque si no, ¿de dónde sacamos el dinero hoy en día? Hoy vivimos del High Performance de World Rugby. Mantener una federación a base de subvenciones no es forma de gestionarla. De gente tan preparada esperábamos algo más. Evidentemente el anuncio en febrero del 2023 de que Madrid iba a ser sede de las series Mundiales del 7 durante tres años nos llenó de alegría y satisfacción. Pero ahora parece no va a ser así.

El jugador de los Leones de rugby Martiniano Cian anota ante Alemania / Photoscrum

-También han sacado a la selección de Madrid...

-No podemos pretender que los Ayuntamientos financien los partidos de los Leones. Badajoz, Torrelavega, Villajoyosa… No se puede cargar el peso sobre ellos porque además la gente no va a viajar a Badajoz, por ejemplo, a quienes solo se puede agradecer su iniciativa. A Valladolid todavía por el AVE, pero al resto... La FER tiene que apoyarse en profesionales que sepan organizar eventos. La primera vez que España tuvo que organizar un torneo de 7, me fui a hablar con Alfonso Feijoo y decidimos que la FER tenía que contratar a una entidad profesional ajena a la FER para organizarlo. Y ahora si se añade que, al haber un cambio político en Madrid, el 7 se va a quedar un año solo, ¿de dónde va a sacar la FER sus ingresos organizando eventos? Me comentaron en Ciudad el Cabo que las Series regresaban a Londres el año que viene en lugar de Madrid. Si de verdad existiera un acuerdo por tres años con World Rugby, lo suyo hubiera sido rescatar la situación hablando con Bilbao o con Valencia, por ejemplo. Todos quieren venir a jugar en España.

-Ese afán recaudatorio parece que es el culpable del recelo de World Rugby.

-Es cierto y principalmente en 7. World Rugby ha intentado que la FER esté lo menos implicada posible. Pero es lógico que cuando vas a casa de alguien tengas la consideración de al menos hablar con ellos. Sin embargo, aquí la actitud de la FER es “quiero esto, esto, esto y esto y más y más…”.

-Por más que exijan y lo quieran nieguen, desde antes de verano se sabe que World Rugby ha cambiado el modo de explotación de las Series y que España solo cobraría un fee como sede y algo por activaciones concretas…

-Eso es. A mí me contaron que la FER iba a ganar algo más por buscar los campos para entrenar… Pero World Rugby no se fía de ellos y lo demuestra con los hechos. Por ejemplo, la directora de la Serie Mundial de Madrid no es de la FER, aunque iban diciendo que sería uno de los suyos. Estamos en febrero y no he visto ni un anuncio de la Serie de Madrid, no han vendido nada. A todo el mundo le encanta Madrid y en mayo podría llenarse de ingleses y franceses. Debían haber arrancado la venta tras el Mundial de Francia, pero no han hecho nada. Ojalá funcione, nada me gustaría más.

-¿Espera que se presente alguna candidatura alternativa a la de Hansen en las elecciones de este verano?

-Creo que dos años es un periodo muy corto para desarrollar el programa que tenía marcado. Pero es que en estos dos años no hemos visto nada. Hasta las chicas de 7 se han quedado fuera de los JJOO cuando lo tenían todo de cara… Mi pregunta es, ¿quién quiere asumir el rol de liderar esto? Porque el que venga debe tener un buen equipo deportivo y contactos muy potentes de patrocinio. No es fácil vender patrocinio en estos días. A lo que se suma el deterioro del rugby español por las dos expulsiones por el tema de los pasaportes.

-En los pasillos se habla de una candidatura procedente de Andalucía o de alguna promovida por un ex de Feijoo...

-Hablo con gente y siempre es complicado encontrar candidatos a la FER. Apareció la de Cancho, que ganó comprando votos, pero es difícil. Hoy no vemos futuro con esta gente. Yo no lo veo, es que no lo veo. Para mí el presidente de la FER debe ser español y tener a su lado una persona con el perfil de general mánager, un profesional al que dejen trabajar cuatro años con objetivos, dirigiendo la FER como el negocio que debe ser. No debe tener necesariamente conocimiento del mundo de rugby, pero debe ser el director general y generar ingresos. Vuelvo a decir que dos años son pocos y quizás solamente se requiera un cambio en el equipo y mantener a Hansen como presidente.

-Lo de los ingresos parece que cuesta...

-¿Quién está pateando la calle en la FER y llamando a la puerta de las grandes empresas? Parece que han marginado a una persona tan preparada como Peter Boland. ¿Quién puede liderar la alternativa? Yo desde luego no. Aunque sigo aquí siempre para ayudar, como le dije a Hansen, y antes a Feijoo y a Mandado. O a el que llame a mi puerta buscando ayuda.

-El rugby español sigue como siempre...

-A mí, como a todos, me ha llegado que la guerra ahora está dentro de la Federación. Echaron a Sergio Gericó para colocar en su rol a perfiles políticos que no tienen rugby ni están aportando valor alguno a la FER. Está bien poner a un profesional ajeno a nuestro deporte si trae ingresos, patrocinio, espónsores… Pero, ¿quién está aportando eso en la Federación hoy? Porque yo no veo que esté ocurriendo. De hecho, no tenemos un duro. Ahora hay sueldos y no serán bajos precisamente, por más que se paguen con el dinero del High Performance. No hay ingresos ordinarios más allá de las subvenciones. Ni llegó el fondo de inversión del que hablaban en la campaña ni los patrocinadores, y los eventos los organizan otros. La Federación lo que tiene es gente que maneja a la Prensa para que diga que todo es perfecto. Y los únicos que lo habéis cuestionado siempre fuisteis 22, tú y poco más... No hay transparencia.

Gil, Cerezo, Beaumont, Martínez Almeida y 'Hansen', en la presentación de las series. / FER

-¿Cree que esa guerra interna en la FER de la que habla es por una lucha de egos dentro de la junta directiva?

-Creo que hay gente más preocupada por ganar un estatus en rugby que nunca han tenido. Respecto a eso solo puedo decir lo que he sentido. No sé si por los egos o por qué, pero hemos tenido roces con World Rugby en el XV y las Series Mundiales de 7 solo van a estar aquí un año. Deberían haber mostrado interés por mantenerlas a toda costa en vez de estar pendientes de otras cosas.

-Decía, y es cierto, que el fondo de inversión anunciado nunca apareció, pero los patrocinadores sí han llegado. Me consta que el problema es que se han levantado de la mesa de negociación sin cerrar los acuerdos por las altas exigencias federativas.

-Hansen ofreció una entrevista a la prensa financiera dando por cerrados acuerdos que no hemos visto. Cuando negocian siempre van a máximos y claro... Todos los miembros de la directiva de la Federación han hecho ganar mucho dinero a sus empresas, pero en la FER no ha entrado dinero desde que llegaron. Y en el rugby español comienza a hablarse de eso. En aquella entrevista Hansen nombró a varias empresas como espónsores. Es muy fácil hablar, pero ¿dónde están estos ingresos? ¿Por qué no publicamos las cantidades aportadas por estas empresas? Si quieren que creamos en ellos y quieren que les apoyemos, necesitamos transparencia.

-Hace unos días publicaban las expectativas de presupuesto para 2024 y eran exageradamente optimistas. ¿Cómo ha visto esas previsiones?

-Volvemos a ver que las grandes aportaciones del presupuesto son de World Rugby y el CSD. Poco patrocinio y por lo que deduzco de algunas declaraciones en la FER me da la sensación que se puede marchar hasta Generali, el último patrocinador que les queda. Luego me sorprende mucho que haya tantos ingresos de eventos. ¿Cuáles son, dónde y cuándo se van a celebrar? ¿Por qué no se dice? Parece que estos números que publica la FER salen de valorar económicamente el aporte de algunas marcas en especies, no en dinero. En mis tiempos, Joma, por ejemplo, pagaba en especies con la ropa. Si la FER valora en precio de mercado esas especies, no es un aumento de los ingresos, es una reducción del gasto. Mi mensaje y el de muchos con los que hablo que quieren ayudar es claro: Necesitamos transparencia. Y con esta Federación no la hay.

-Gracias Keith, una vez más por aceptar la entrevista.

-Gracias a ti y ojalá pudiera mandar otro mensaje más optimista, pero es que con esta gente no lo veo.