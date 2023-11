Ancelotti pone voz al madridismo: "Bellingham es un regalo para el fútbol"

La noche que Carlo Ancelotti reclutó a la cantera para echar una mano Nico Paz se convirtió en el hombre de la noche. El gol del canterano desequilibró el empate ante el Nápoles en el tramo final del partido y desató la euforia en las repletas gradas del Bernabéu. Un Nico Paz que aprovechaba para reivindicar la calidad de la cantera blanca: "Tenemos una de las mejores academias del mundo, o la mejor. Y estamos para ayudar. Esto es un mensaje para los demás canteranos de que es posible. Estoy muy feliz. Esto es un sueño. Por un momento ni me lo creía. Muy feliz de poder apoyar al equipo. Me atreví a disparar, estaba con el modo automático. Ancelotti me ha felicitado, como toda la plantilla. Somos un grupo increíble y hay que agradecerles a todos". Del canterano habló también Ancelotti: "Nico ha aportado lo que todos esperábamos de él. Para Nico ha sido una noche especial. Es un jugador para el futuro del Real Madrid porque tiene todas las calidades que debe tener y ha aportado lo que necesitábamos en un momento de dificultad".

Rodrygo, gol histórico

Paz destacaba la misma noche que Rodrygo, a sus 23 años, se metía entre los diez máximos goleadores de la historia del Real Madrid en la Copa de Europa y se convertía en el jugador brasileño con más goles en la Champions en la historia blanca. Rodrygo anotaba su gol número 18, igualando a Pirri entre los goleadores blancos históricos en su competición tabú.

Rodrygo venía de una travesía por el desierto. 73 días sin marcar estuvo el brasileño, desde la jornada inicial de Liga, allá por el 18 de agosto, hasta el 24 de octubre. Acumuló por el camino un penalti fallado y 30 disparos a puerta que acrecentaron su ansiedad y su frustración. Pero llegó el esperado gol anotando tres y dando una asistencia ante el Braga y el Valencia. Ese partido ante los portugueses supuso un punto de inflexión tras el que ha comenzado a marcar. Acumula ahora tres goles y una asistencia en los dos últimos partidos, ante Cádiz y Nápoles, lo que ha disparado su confianza, especialmente jugando en la izquierda, el lugar desde el que le gusta partir, pero que normalmente ocupa su amigo Vinicius.

Rodrygo dispara en la jugada del empate del Real Madrida ante el Nàpoles / Juan Medina/Reuters

El techo de Bellingham

El tercer hombre, pero por trascendencia el jugador más evocado por el madridismo, fue Jude Bellingham. Un jugador deslumbrante en lo cualitativo y en lo cuantitativo. El inglés se convertía en el primer futbolista del Real Madrid que marca en sus primeros cuatro partidos de Liga de Campeones. Un pleno que le permite llegar, además a las 15 dianas, lo que significa su máximo registro anotador en su carrera deportiva, cuando aún está en el primer tercio de temporada y con solo 16 partidos jugados.

Carletto, siempre reticente a regalar los oídos a sus jugadores porque cree que el elogio debilita, dejó una de las frases de la noche al hablar de Bellingham: "Jude es un regalo para el fútbol. Los compañeros, la afición, todo el mundo del fútbol está encantado con él. Con su potencial y ojalá pueda seguir creciendo. Belligham es un joven serio, profesional que se ha adaptado muy bien al vestuario. Trabaja, se entiende muy bien con los otros. Pero tiene que mejorar su español. Nadie es perfecto...".

Del inglés advertía Butragueño: "Hoy ha dado un recital. Bellingham es un jugador total. Cuando no tenemos la pelota tiene un gran sentido solidario del juego, baja a defender, es intenso en los duelos… y con pelota es una delicia. En el área parece un grandísimo delantero. Es una delicia y una bendición para nosotros ver cómo juega y cómo se compenetra con sus compañeros. Lleva muchos goles y es un jugador completísimo. Tenemos que cuidarlo y disfrutarlo".