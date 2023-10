¿Cuánto dinero se lleva el ganador del Balón de Oro?

Leo Messi / Europa Press

El Balón de Oro es un trofeo que se otorga al mejor jugador del mundo. Se trata, por tanto, de un reconocimiento que no solo reconoce una trayectoria estratosférica, sino que abre las puertas de nuevos ingresos.

Las grandes leyendas del fútbol tienen el Balón de Oro en su palmarés, desde Johan Cruyff, Maradona, Zinedine Zidane o Messi. Un galardón que se paga principalmente con el honor y la reputación que otorga, pero que no deja de ser un beneficio económico para los futbolistas. Es por ello que te contamos la cantidad que se embolsan los jugadores que reciben este premio.

La cifra que se embolsan los ganadores del Balón de Oro

Para sorpresa de muchos, este premio no implica ningún beneficio económico directo, pero si reciben una prima por parte de los clubes y marcas. Es decir, ni la organización, ni France Football pagan directamente a los galardonados, que simplemente reciben el trofeo dorado de latón, sobre una base de piritas, valorado en unos 3.000 euros.

Aun así, que no se entregue un premio económico, no significa que no tenga un valor monetario a cambio. De hecho, la mayoría de los futbolistas tienen acuerdos privados con sus patrocinadores asociados a este tipo de logros, al igual que primas con sus clubes.

¿Cuánto dinero ganaron los últimos galardonados?

Karim Benzema fue el último ganador del Balón de Oro. Tras ser galardonado con el premio, muchos medios confirmaron que su contrato con el Real Madrid incluía una prima de medio millón de euros por este reconocimiento. Todo ello sumado a lo que recibiría por los contratos que tiene con marcas a las que patrocina.

Benzema recibiendo el Balón de Oro 2022 con Zidane / PIM

Por ejemplo, Luka Modric, ganador de 2018, ingresó 800.000 euros por parte de Nike. Al igual que Cristiano Ronaldo, que recibió 4 millones de euros por parte de la misma marca. Aunque se desconocen las cifras exactas, se estima que Leo Messi recibió unos 3 millones de euros por su séptimo Balón de Oro en 2019.

En definitiva, este premio influye, aunque no de manera directa, en el dinero de los futbolistas. De hecho, Neymar pactó con el PSG para el supuesto de que ganase algún día el prestigioso premio. Del mismo modo, salió a la luz que Kylian Mbappé quería pasar a cobrar el salario más alto en la historia del PSG en caso de ganar el Balón de Oro.

Si bien es cierto que el mayor de los premios es el prestigio que se le otorga a los futbolistas, todos ellos lo aprovechan para aumentar sus ingresos.