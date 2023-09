¿Por qué Mourinho siempre se cae con todo el equipo en su tercer año? "Es mi peor inicio de temporada"

José Mourinho, entrenador de la AS Roma / Luca Zennaro | EFE

La AS Roma lleva el peor inicio de temporada de su historia y José Mourinho es el principal señalado. El conjunto italiano muestra un estado irreconocible, sin solidez defensiva y con un planteamiento débil. En seis partidos en la Serie A, acumula tres derrotas, dos empates y tan solo una victoria.

Todo ello les situa en el puesto 16º, tras haber conseguido cinco de 18 puntos posibles. El pasado jueves, los de Mourinho se enfrentaron al Génova y el partido acabó 4 -1. Esto llevó al técnico portugués a reconocer que es "el peor inicio" de su carrera, pero puntualizó que "también es la primera vez en la historia del Roma que juega dos finales europeas", ya que su equipo llegó el año pasado a la final de la Europa League frente al Sevilla, que perdió en penaltis. Más suerte tuvo en 2022, cuando ganó la final de Conference League frente al Feyenoord.

Anteriormente, el técnico luso salió del Real Madrid, el Chelsea (en su segunda etapa) y el Manchester United tras su tercera temporada. En las tres había firmado, el que, en aquellos tiempos, era considerado "el peor arranque de Mourinho".

El tercer año, una maldición para Mourinho

Con el Real Madrid, su peor inicio fue en la temporada 2012/2013, en la que, tras la cuarta jornada de Liga solo habían sumado 4 de 12 puntos posibles, con dos derrotas, un empate y una victoria. En aquella temporada, a partir de la jornada 5, el equipo blanco empezó a remontar, aunque terminó la Liga a 15 puntos del campeón, el Barça, y sin ganar más títulos que la Supercopa de España.

Con el Chelsea, también en su tercer y último año, sus peores números fueron en la temporada 2015/2016, cuando en la quinta jornada acumulaba 4 de 15 puntos posibles, con tres empates, una derrota y una victoria. Fue destituido tras 16 jornadas de Premier.

En el United, la maldición se repitió, pues en la temporada 2018/2019, sumaba 10 puntos de 21 posibles, con dos derrotas, un empate y tres victoria. Duró solo una jornada más que en su segunda etapa en el Chelsea, siendo cesado tras la 17ª.

"No hay tiempo para llorar"

José Mourinho no dudó en criticar el juego de su equipo tras ser goleado este jueves frente al Génova. "Cada tiro a puerta es gol. Nos ha pasado en todos los partidos. Cuando llegan hacen gol. Yo siento esa debilidad en el banquillo y los jugadores seguramente también la sientan", explicó el entrenador, apuntando directamente a la mala forma del portero Rui Patricio.

Para hacer autocrítica no tiene tiempo el luso, ya que para él, el principal problema son las debilidades en la plantilla. "Este es el grupo que tenemos y con el que tenemos que salir adelante. No hay más. No hay tiempo para llorar", dijo el técnico de la Roma a Dazn al término del encuentro.

Mourinho en el partido de este jueves frente al Génova / Luca Zennaro | EFE

Las lesiones no ayudan a 'Mou'

La Roma ha sufrido esta temporada salidas importantes, como la de Roger Ibáñez, con destino a Arabia Saudí, a lo que se suman las lesiones de Smalling y Diego Llorente, que han dejado muchos problemas en defensa.

"Tenemos un historial con Smalling, sólo hay que mirar cuántos partidos hemos ganado sin él. Cuando faltan jugadores, falta solidez, pero decir que falta solidez sólo por eso no es correcto. La solidez es consecuencia de un trabajo de equipo", explicó el entrenador.

Mourinho, en la cuerda floja

El entrenador portugués acaba contrato en 2024. Este verano, hubo rumores de una posible salida, debido a las discrepancias de Mourinho con su directiva, por la llegada de pocos fichajes. A pesar de ello, el técnico decidió continuar en el banquillo. Por ahora, su puesto no estaría en riesgo, aunque su continuidad es cuestionable, y más aún, tras este arranque de temporada.

El equipo italiano tiene este domingo un partido importante frente al Frosinone, que viene en buena forma tras su tercera temporada en la Serie A. De cara al futuro, la directiva se centra desde hace tiempo en Thiago Motta, al que siguen la pista como futuro técnico, aunque 'Mou' se queda, al menos de momento. Todo dependerá del papel del equipo en los próximos partidos.