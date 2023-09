Míchel reinventa a un Girona que mira a Europa mientras colidera la Liga

Míchel, entrenador del Girona FC / Europa Press

El Girona es, junto al Barça, el único equipo de La Liga que aún no ha perdido y sólo se ha dejado puntos en Anoeta. 16 puntos y 16 goles a favor. La mentalidad y táctica de Míchel ha calado muy bien en un vesturario que ya el año pasado fue uno de los equipos revelación de la temporada, terminando a tres puestos de Europa, Ahora, aunque el técnico asegure que su prinicipal objetivo es la permanencia, su mentalidad ha hecho que se sitúen líderes empatados al FC Barcelona. Pero no sólo son los resultados, el nivel de juego que está mostrando el combinado rojiblanco es para ilusionarse con puestos europeos. Estamos ante un equipo que llegó para quedarse en Primera, y no precisamente en la parte baja de la tabla.

El Villarreal quería a Míchel

El submarino amarillo tenía al técnico del Girona entre sus planes este verano. Los de Pacheta reciben este miércoles a uno de los equipos más en forma de La Liga, en parte gracias al trabajo de Míchel, un técnico cuyo trabajo agradaba mucho al equipo local. Es por ello que este verano su nombre estuvo sobre la mesa para sustituir a Quique Setién, pero finalmente no hubo acuerdo entre ambos clubes, ya que el deseo del madrileño era permanecer en el Girona.

Míchel: del ascenso a Europa

El entrenador vallecano ha pasado de dirigir al Rayo Vallecano , un 'equipo de barrio', con poco presupuesto y limitaciones a la hora de adquirir futbolistas, a liderar el Girona, uno de los clubes que están enclavados dentro del City Group, un imperio construido alrededor del Manchester City. Se trata del mayor 'holding' futbolístico del mundo que busca expandir la marca comercial del equipo, propiedad de Emiratos Árabes. Un salto enorme, aunque él ya declaró en varias ocasiones su amor incondicional hacia el Rayo. "Por delante del City solo está el Rayo Vallecano, el club de mi vida", decía al ser preguntado el año pasado por la semifinal de la Champions del Real Madrid frente al City.

Partido de Liga en Primera División entre el Girona FC - Mallorca / David Borrat

En su nueva etapa, Míchel sigue teniendo esa mentalidad trabajadora, enfocándose en el día a día y preparando cada partido milimétricamente. Además, el técnico ha tenido que remodelar al equipo tras las importantes salidas de Oriol Romeu, ‘Taty’ Castellanos o ‘Roro’ Riquelme, tres bazas fundamentales en el equipo la pasada temporada. Pero esas bajas no han sido un problema, ya que han llegado jugadores importantes que rápidamente han hecho olvidar a los que se han ido: Dovbyk, Eric García, Daley Blind, Jhon Solís, Portu y Savinho.

Después de lograr el ascenso ante el Club Deportivo Tenerife en el playoff, el técnico tenía como objetivo mantener al equipo en la categoría. Todo cambió con la llegada de jugadores como Miguel Gutiérrez o Tsygankov, unida a la explosión de futbolistas como Arnau o Aleix García. Ahora, tras un gran mercado de fichajes, gracias a la ayuda del City Group, han hecho que el conjunto catalán se forme como uno de los equipos más fuertes de La Liga.

Juego alegre y ofensivo

El Girona de Míchel presenta un estilo de juego basado en las variaciones en la estructura. Ya en la pasada temporada llegaron a usar hasta seis sistemas diferentes, siendo el más utilizado el 4-4-2 y el 4-1-4-1, sobre todo en este inicio de temporada. El técnico madrileño utiliza posicionamientos cambiantes con el fin de potenciar el perfil izquierdo, al que ahora se ha unido Savinho, y que es el fuerte flanco de su equipo en ataque.

A los rojiblancos le gusta atacar por las bandas con Savinho por la izquierda y Tsygankov por la derecha, que ha demostrado precisión y calidad desde su llegada. En punta, Míchel cuenta con Artem Dovbyk como nueve, quien llegó este verano al equipo con la presión de ser el futbolista más caro de la historia del club catalán. El ucraniano ya suma dos goles y dos asistencias. Cristian Stuani completa la delantera de manera efectiva. Dos goles y una asistencia lleva el uruguayo esta temporada.

Los jugadores del Girona celebran el gol de penalti de Dovbyk. / EFE

Su estilo de juego se ve reflejado desde la defensa, con Arnau Martínez y Miguel Gutiérrez o Yan Couto como laterales. Se trata de jugadores veloces con profundidad. Como centrales, el veterano David López está acompañado por los refuerzos de Eric García y el experimentadísimo Blind. El centro del campo lo compone Yangel Herrera, un jugador muy físico al que acompaña la calidad de Aleix García y la progresión de Ivan Martín.

Un equilibrio perfecto que ha permitido el éxito de un equipo donde la figura del lateral para abrir el hueco entre central-lateral rival es muy importante, creando distintas líneas de pase para no solaparse en los espacios. Todo ello no les impide ejecutar una presión alta cuando el partido lo permite como ocurrió frente al Sevilla. Cabe destacar la figura de Gazzaniga, que comenzó la pasada temporada como suplente pero se ha convertido en el portero titular del equipo.

La irrupción de Savinho

El brasileño de 19 años llegó al Girona a principio de temporada cedido por el Troyes francés, donde nunca llegó a debutar, ya que fue cedido inmediatamente al PSV Eindhoven. Recientemente ha participado en el Mundial Sub-20 con Brasil, en el que disputó 5 partidos. El City Group, propietario del Troyes, decidió volver a ceder al jugador este verano al Girona, hasta el 30 de junio de 2024.

Sávio Moreira / David Borrat | EFE

El delantero ya suma dos goles y tres asistencias en seis partidos. Su velocidad y regate ha hecho que equipos como el Real Madrid pongan sus ojos en él. Es zurdo, aunque le gusta más jugar por la derecha o por el centro. Como buen brasileño ofrece regate, velocidad, mucha personalidad y dinamismo. Ya dejó destellos frente al Mallorca, regateando a Maffeo para dar una asistencia a Iván Martín. Y en el Sánchez Pijúan fue nombrado el mejor jugador del partido, pese a no marcar.