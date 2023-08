El fútbol se vuelca con Jenni Hermoso: del "¡Se acabó!" al "un puñetazo para Rubiales"

Jennifer Hermoso, durante la final de la Women’s Cup, su reaparición pública tras la final del Mundial. / EUROPA PRESS

Hace una semana que la selección española se proclamó campeona del Mundo. De la gesta, quedan cenizas, porque todo lo ha fagocitado el beso no consentido y la condenada celebración de Luis Rubiales, presidente de la RFEF inhabilitado por la FIFA. Durante estos largos siete días, el mundo del fútbol ha ido despertando con pereza a la hora de mostrar el apoyo a Jenni Hermoso. Los acontecimientos han precipitado una adhesión total.

La internacional española reapareció este sábado en un acto público al acudir al Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares (Madrid) para presenciar la final de la Women's Cup entre los equipos femeninos del Atlético y del Milan. Hermoso fue ovacionada y las jugadoras saltaron al césped con una pancarta en la que se podía leer: "#Contigo, Jennifer Hermoso".

En LaLiga, el Cádiz fue el primer en ofrecer apoyo explícito a la futbolista, con una pancarta con el lema "Todos somos Jenni" que los jugadores mostraron antes del partido contra el Almería. En el encuentro que enfrentó al Sevilla y al Girona, Olga Carmona, autora del gol de la selección en la final del Mundial, recibió un homenaje.

Además, los futbolistas sevillistas saltaron al campo con unas camisetas en las que se leía el mensaje "¡Se acabó!", lanzado primeramente por Alexia Putellas tras la intervención de Rubiales en la asamblea. Después de la manifestación de la Balón de Oro llegó una cascada de reacciones del resto de campeonas.

Los jugadores del Sevilla con el lema "Se acabó", en apoyo a Jenni Hermoso. / CRISTINA QUICLER / AFP

"Un puñetazo para Rummenige y Rubiales"

Las siguientes acciones fueron la renuncia del cuerpo técnico de Jorge Vilda, que, junto al seleccionador masculino Luis De la Fuente, se desmarcaban de Rubiales tras el arrinconamiento social. La presión internacional, evidenciada con la decisión inmediata de la FIFA de inhabilitar temporalmente al exfutbolista andaluz, también ha sido clave en este proceso. En EEUU, las jugadoras del San Diego Wave y del Orlando Pride lucieron muñequeras con la frase "Contigo, Jenni".

En la Bundesliga, los aficionados del Friburgo desplegaron una pancarta con el siguiente mensaje: "En lugar de un beso, un puñetazo para Rummenige y Rubiales". Hace unos días, el exinternacional germano y antiguo CEO del Bayern, justificaba al inhabilitado presidente de la RFEF: "No hay que exagerar. Cuando te proclamas campeón del mundo, pues te emocionas. Y lo que hizo allí estuvo 'ok'. Recuerdo que cuando ganamos la Champions la última vez, llegué a besar a hombres, no en la boca, pero sí de alegría”

Iniesta: "No admite que su comportamiento es inaceptable"

Sobre todo después de la asamblea y de la decisión de la FIFA, han sido varios los jugadores profesionales que a título individual se han manifestado en contra de Rubiales. Una de las posturas más significativas es la de Andrés Iniesta, quien a través de X (antes Twitter) publicó un mensaje contra el presidente inhabilitado.

Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina.



"Después de lo que ha pasado esta semana, me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina. Creo que no podemos tolerar actuaciones como la que hemos visto, que han empañado un hito", inicia el autor del gol que le di el Mundial masculino a España en 2010.

"No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos. Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchas jugadoras", continúa el exfutbolista del Barcelona. Finalmente, Iniesta denuncia que Rubiales "se ha aferrado a su cargo y no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando a la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo".

Trejo: "Jenni, en este barrio luchamos juntos"

Aunque el Rayo Vallecano ha sido uno de los pocos clubes de LaLiga que no ha emitido un comunicado sobre lo sucedido con Jenni Hermoso, el capitán del equipo madrileño se ha pronunciado: “Hay actitudes y comportamientos con lo que no podemos mirar hacia otro lado. 'Vos', que defendiste nuestra camiseta, sabes bien que en este barrio luchamos juntos y defendemos los mismos valores. Estamos contigo siempre, Jenni".

Otro argentino en LaLiga, Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético criticó en la previa del partido del Rayo lo que consideró como "un comportamiento incorrecto para un presidente de una Federación. Nos hemos pasado toda esta semana hablando de este tema y hemos dejado de lado lo magnífico que han logrado a nivel mundial".