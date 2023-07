El TAS da la razón a Osasuna, que jugará la Conference League 2023/2024

Lance de un Real Sociedad - Osasuna de la vigente pretemporada. / JUAN HERRERO / EFE

Osasuna celebra una de las grandes noticias de la temporada 2023/2024 sin que esta haya comenzado. La entidad navarra ha informado que disputará la Conference League 2023/24 después de que "haya finalizado el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) por la fórmula de Consent Award".

A la vista de las nuevas pruebas aportadas por el club en la defensa de su participación en la competición, la UEFA ha concluido que Osasuna fue "víctima de los hechos acontecidos (condena por amaños) hace casi una década y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecerlos". En consecuencia, la UEFA considera a Osasuna apto para participar en la presente edición de la competición europea.

Osasuna, víctima y club perjudicado

En enero de este año, el Tribunal Supremo dictaba penas de prisión para los nueve condenados por el conocido como 'Caso Osasuna', considerando probado que miembros de la junta directiva del club rojillo acordaron primar a los exjugadores del Betis Antonio Amaya y Xavi Torres. El objetivo, alterar los resultados de la competición deportiva. Se les impuso penas de prisión de entre 10 meses y cinco años y siete meses de cárcel.

Las alegaciones de Osasuna versaron principalmente en que la actual dirigencia no ejercía cuando se produjeron los amaños en la temporada 2013/2014. Igualmente, el equipo navarro añadió que fue el propio club el que denunció los hechos como perjudicado después de que el gerente Ángel Vizcaray grabara una confesión de Javier Tebas, actual presidente de LaLiga, y Javier Gómez, director general.

En el sorteo del 7 de agosto

De este modo, Osasuna estará el próximo 7 de agosto en el sorteo de los 'playoffs' de la Conference League que se disputará los días 24 y 31 de agosto. La decisión de la UEFA y la ratificación del TAS ponen el punto y final, tanto en los tribunales ordinarios como en la justicia deportiva, a la lucha que la entidad ha mantenido durante los últimos dos meses.

Por otro lado, Osasuna ha comunicado que la UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario por acudir a la justicia ordinaria en este proceso, el cual no impedirá la participación del club en la Conference League. El club navarro asegura que "aceptará la penalización que le imponga la UEFA, ante la cual no presentará recurso, y ha manifestado su compromiso al máximo organismo del fútbol europeo de no elevar a la justicia ordinaria cuestiones del ámbito deportivo".

A Europa, 16 años después

Con esta resolución favorable a sus intereses, Osasuna regresa a Europa 16 años después y serán ocho los representantes españoles en las competiciones continentales. Barça, Real Madrid, Atlético, Real Sociedad y Sevilla en Champions; Villarreal y Betis en Europa League; y Osasuna en Conference. Es la merecida recompensa para una brillante temporada de los de Arrasate.

El equipo 'rojillo' alcanzó la final de Copa del Rey, donde perdió frente al Real Madrid. Ahora intentará reeditar en el 'Viejo Continente' la gesta de la temporada 2006/2007, la última hasta la fecha en Europa, cuando alcanzó las semifinales de la Copa de la UEFA. Perdió frente al Sevilla, que resultó campeón del torneo.

Sea cual sea el desempeño, el club respira tranquilo e ilusionado, evitando caer en el ostracismo al que le condenaba la decisión inicial de la UEFA, que fue motivo de crítica severa en una fecha tan señalada como San Fermín y que llevó al enfrentamiento institucional con la propia RFEF y, en consecuencia, con LaLiga.