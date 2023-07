El Atlético tiene un problema de 60 millones de euros con Joao Félix

Joao Félix, durante su primer entrenamiento de pretemporada con el Atlético, este lunes. / Pablo Martín / Efe

Colocar un producto en el escaparate es la mejor estrategia para promocionarlo y venderlo, pero también tiene sus riesgos. Si pasa allí demasiado tiempo, significa que nadie lo está comprando y, por tanto, es fácil que los posibles interesados comiencen a sospechar que tiene alguna tara y pierdan el interés, grande o escaso, que tenían. Mientras tanto, el producto va acumulando polvo y aumentando su exposición al sol. Perdiendo valor, en definitiva. Y eso es lo que le está pasando al Atlético de Madrid con Joao Félix.

El delantero portugués se ha incorporado este lunes a la pretemporada del Atlético en Los Ángeles de San Rafael, tras unos días extra de descanso por sus compromisos de junio con Portugal. La cara larga y la mirada esquiva decoraron la escena. Actitud propia, por otro lado, de cualquier currito el día después de terminar sus vacaciones de verano, pero la situación del futbolista invita a la doble lectura y a la sobreponderación del lenguaje no verbal.

Simeone no quiere a Joao Félix

Joao Félix sabe que Simeone ya no le quiere a su lado. Y él hace tiempo que tuvo claro que el ‘cholismo’ no era su religión. Todas las partes suspiran por la ruptura, cuanto más rápida y menos traumática, mejor. Si al final se quedara, se alimentaría el discurso de “empezar de cero” y de “olvidar los problemas del pasado”, pero nadie en esta partida quiere verse obligado a jugar esa mano.

Simeone y Joao Félix, tras una de las muchas sustituciones del portugués. / Jesús Diges / Efe

Tampoco la dirigencia del club, a la que no le salen las cuentas con Joao Félix. El sueldo estimado del portugués se eleva a unos 14 millones de euros brutos al año. Tras la ampliación instrumental de su contrato (hasta 2027) que club y futbolista pactaron el pasado mes de enero, al tiempo que cerraban su cesión al Chelsea, el coste anual por la amortización de su fichaje es de a unos 14,5 millones adicionales.

Joao Félix le cuesta 28,5 millones al año al Atlético

En resumidas cuentas, la contabilidad del Atlético soporta un impacto de 28,5 millones de euros cada temporada por tener a Joao Félix en nómina. Demasiado para un futbolista que, salvo en periodos muy breves, nunca ha llegado a ser diferencial desde que llegó procedente del Benfica en 2019 a cambio de 126 millones de euros.

El problema (otro de ellos) es que al Atlético todavía la restan por amortizar alrededor de 60 millones de euros de aquel traspaso. Dicho de otro modo, cualquier hipotética venta por debajo de esa cifra generaría números rojos adicionales a un club que no va precisamente sobrado de liquidez y límite salarial.

Tanto el Atlético como el propio Joao aspiraban a que su cesión al Chelsea el pasado mes de enero sirviera para revalorizarle en el mercado. La operación, sin embargo, generó el efecto contrario. El portal Transfermarkt le valora hoy en 50 millones de euros, la mitad de los 100 en que estimaba su valor de mercado hace apenas dos años. Y desde entonces, hito máximo, la cifra no ha dejado de caer.

Joao Félix se retira lamentándose después de empatar con el Fulham durante su etapa en el Chelsea. / Vincent Mignot/EFE

“Está ahora mismo con nosotros, es un jugador del Atlético de Madrid. Si viene una buena oferta la consideraremos y, si no, pues será un jugador del Atlético de Madrid”, despejaba hace un par de semanas el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, en una declaración muy suya de “ya iremos viendo, no preguntéis tanto”.

Una oferta imposible de 100 millones

Pero lo cierto es que esa “buena oferta” que en el Atlético esperan como agua de mayo no termina de llegar. Y conforme avanza el verano se hace más difícil que pueda hacerlo, pues los grandes fichajes tienden a realizarse, o al menos a encauzarse, en las primeras semanas. Desde hace meses se señala al Newcastle de capital saudí como el destino ideal (hasta con una cifra que hoy parece ciencia ficción, 100 millones de euros), pero de momento no mueven ficha. Y quizá no lleguen a hacerlo. Por el momento, solo se apunta al posible interés del Benfica en una cesión que al Atlético solo le saldría rentable si el club lisboeta se hiciera cargo del sueldo del jugador y abonara 15 kilos por el préstamo. Más ciencia ficción.

Griezmann se queda el '7' de Joao Félix

Y mientras todo eso sucede, es decir, mientras nada sucede, el Atlético devalúa públicamente a su jugador. No se puede entender de otra manera la decisión de darle a Griezmann su dorsal con el ‘7’ y publicitarlo en sus redes como un hito de relevancia, el mismo día en que presenta a Soyuncu y hace oficiales los fichajes de Azpilicueta y Mouriño.

Así que Joao Félix continúa en el escaparate, pero cada vez más descolorido, con más polvo, ahora ya prácticamente desnudo, pues ni siquiera tiene dorsal en su camiseta rojiblanca. Y mientras siga ahí, el anhelo de Simeone de incorporar más goles a su plantilla (el recurso de dar salida a Morata sigue ahí, pero se antoja insuficiente) no puede consumarse.