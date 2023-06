La viuda del futbolista José Antonio Reyes aparece tras la orden de desahucio: "Lo estoy asimilando"

José Antonio Reyes y su mujer Noelia López / Redes

Han pasado cuatro años de la repentina muerte del futbolista José Antonio Reyes, y su familia todavía vive las consecuencias de una deuda estratosférica. Más de 18 propiedades, la mayoría de ellas hipotecadas, han supuesto una pesadilla para la familia del fallecido en los últimos años. El que fue jugador del Sevilla F.C. no habría elaborado un testamento antes de su muerte y su familia habría tenido que hacer frente a una serie de deudas.

Dado que la familia de José Antonio Reyes no ha podido hacer frente a tal suma de dinero en los últimos años, la justicia ha sacado a subasta un total de nueve propiedades, a las que se suman otras tres en este año. Una de ellas, en la que residen actualmente los padres del futbolista, se subastará por valor de 300.000 euros. La noticia parece haber pillado por sorpresa a la familia, que se enfrenta a un desahucio inminente este 26 de junio.

La mujer de José Antonio Reyes: "Me estoy enterando de todo"

Tal y como hicieron público en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles', entrarían en subasta tres nuevas propiedades del futbolista. Además del domicilio familiar, otra propiedad en su localidad natal de Utrera por valor de 150.000 euros, y una tercera vivienda de la que poco se sabe, estarían a punto de subastarse. "Están muy preocupados tratando de averiguar qué va a pasar con ellos y en contacto permanente con los abogados. Dicen que no saben nada ni en qué momento los van a echar de aquí"

Noelia López, la viuda del futbolista, se ha convertido en la responsable directa de la herencia del fallecido, ya que los herederos directos son menores de edad y no pueden hacer frente a la herencia. A pesar de no mantener relación con la familia del que fue su marido, la viuda ha tenido que enfrentarse a tal situación en soledad: "Me estoy enterando de todo y lo estoy asimilando. Siempre he estado al margen de los asuntos económicos de mi marido", confiesa Noelia López.