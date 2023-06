La España de De la Fuente, de las dudas a la euforia: "Ahora, a por la Eurocopa"

Los jugadores le dedican el título a los cuatro mil aficionados españoles de Rotterdam / Yves Herman/AFP

No había dudas de que esta final entre España-Croacia se resolvería en la prórroga (o más allá). Los croatas habían jugado desde 2018 nueve, seis con final feliz, mientras España acumulaba ocho, con cinco desenlaces a favor. Y Croacia buscaba el primer título de su historia desde la agonía, puesto que ya se había metido en la final tras bailar a la anfitriona (2-4) en otra prórroga en la semifinal.

Acarició el triunfo España en la recta final, cuando Ansu remató un balón que Livakovic saludó al pasar, pero Perisic la sacó en la línea cuando el banquillo español ya cantaba el gol. Los plavi, que se sabían dominados pero no sometidos, aspiraban a llegar a los penaltis, los mismos que en el pasado Mundial ganaron en octavos a Japón y en cuartos a Brasil. Y los mismos que dejaron a España fuera ante Marruecos.

Luis de la Fuente se paseaba como un león enjaulado por la zona técnica, donde su ayudante Pablo Amo no dejaba de consultar cosas con él. Nacho se jugó la rodilla sacando un balón que Lovro Majer se disponía a disparar, lo que le dejó renqueante toda la prórroga. Pudo decidir Dani Olmo, que hizo la mili futbolística en el Dinamo de Zagreb durante cuatro temporadas, pero su botepronto se fue alto. Quizás tenían algo que ver las cábalas porque Rotterdam era un lugar poco halagüeño para España, que había perdido los tres partidos que había jugado en esta coqueta ciudad holandesa.

Luis De la Fuente tiene en su palmarés el título de campeón de Europa Sub-19 en 2015, la medalla de oro con la Sub-18 en los Juegos Mediterráneos de 2018, el título de campeón de Europa Sub-21 en Italia y San Marino en 2019 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en los dos cambios que incluyó en el once apostó por dos jugadores que conocía a la perfección: Marco Asensio y Fabián.

En algunas de esas conquistas resultaron claves ambos. Fabián fue elegido mejor jugador del Europeo Sub-21 en 2019 y Asensio resultó fundamental en el título de campeón de Europa Sub-19 en 2015 y en la medalla de plata de Tokio, donde marcó ante Japón el gol que metió a España en la final y aseguró la medalla. Así que no eran dos tiros al aire. Además, el técnico de Haro, que fue un hombre clave en la cantera del Sevilla de la que sacó a futbolistas como Sergio Ramos, alineó a los tres jugadores de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca (39.000 habitantes): Navas, Gavi y Fabián. Y luego apostó por otro criado en Marinaleda, Ansu, a unos kilómetros de allí. A Fabián le pidió que fuese la sombra de Modric, a Asensio le pidió personalidad arriba y ayudar a un Gavi voraz en la presión. España fue reconocible en el once y en la propuesta (presión alta y vertical en ataque).



Las paradas de Unai Simón

Al final de los 120 minutos se llegó con el empate inicial y se procedió a la tanda de penaltis. Empezó el croata Vlasic, que eligió la izquierda de Unai Simón y marcó. Joselu besó la pelota antes de mandarla a la escuadra. Empate. Brozovic fue el segundo y el del Inter le engañó. Le tocaba a Rodri, el hombre que decidió la Champions con su gol, y engañó a Livakovic. Seguía la igualada. El tercero fue Modric, que superó sin problema a Unai Simón. La presión pasaba a Mikel Merino. El de la Real emuló a Oyarzabal con una paradinha que mandó al portero croata al otro lado. Empate. Lovro Majer era el cuarto lanzador croata y ahí apareció Unai para desviarla con el pie. Le tocaba a Asensio, quien la puso en la escuadra para dar ventaja a España. Si fallaba Perisic, España era campeona. Pero no lo hizo, traspasando a Laporte toda la presión. El central del Manchester City tenía el título en su pie. Cogió poca carrera y arriba y se topó con el palo. España desperdiciaba un match-ball a favor. Seguía la agonía. Petkovic fue el siguiente, pero Unai Simón volvió a acertar a su derecha. Y el título estaba en el pie de Dani Carvajal. ¡GOOOOOL! Con tranquilidad, suave, a lo Panenka. España ganaba la Nations League. Y Carvajal, tras marcar se marchó al centro del campo a abrazarse con un desolado Luka Modric.

"Hemos entrenado los penaltis y yo sabía que me tocaba el sexto penalti. Hoy era la primera final en mi carrera en la que no era titular. Antes del partido he dado una charla motivadora y me he emocionado. Ha sido muy especial y además al final me ha tocado decidir. Es mi primer título con España, estoy muy feliz. El grupo es muy sano. De la Fuente es un gran mister, el poco tiempo que ha podido trabajar nos ha metido su coraje y emocionalmente es un técnico muy fuerte que nos ha hecho luchar y ganar ante dos selecciones como Italia y croacia ", advertía Carvajal.

Todos con De la Fuente

El otro protagonista, Unai Simón, confesó que "no pensaba en la tanda de penaltis contra Marruecos. Pensaba en la última final de la Nations League contra Francia. Esta no se nos podía escapar. Teníamos la espinita de poder conseguir un título con la selección, llevábamos mucho tiempo sin conseguirlo. Las tandas son siempre así. Sangre fría y a esperar acertar. Estoy contento por el grupo, por los compañeros y por los técnicos que nos han hecho creer en que podríamos conseguir el título. Hemos tenido muchas ocasiones, pero el destino ha querido que al final se decidiera en la tanda de penaltis".

"Hemos competido contra grandes selecciones como Croacia e Italia. Podemos competir con cualquiera y estamos en el camino para lograrlo. Hay gente veterana y gente joven que ya sabe competir a este nivel. Creo que hay un grupo bueno y está bien dirigido por De la Fuente y por su equipo. Cuesta mucho ganar títulos con la selección y debemos celebrarlo y seguir mirando adelante con ambición. Y ahora, a por la Eurocopa", apuntaba el capitán Jordi Alba.

"El mister siempre ha estado al 100 por 100. Nunca hemos dudado de él. Si tenéis dudas, hablad conmigo o con Albert Luque. De la Fuente tiene nuestro respaldo. Comenzar con un proyecto nuevo es difícil, tiene mucha gente nueva y está haciendo grupo. Era difícil porque podía perder con Italia o con Croacia, que son selecciones de primer nivel. Pero hoy es día para estar felices y debemos celebrarlo", apuntó el presidente Luis Rubiales sobre el futuro del nuevo seleccionador.

Las dudas han tornado en euforia. Luis de la Fuente levantaba su primer título. Otro que añadir a su lista con las categorías inferiores. “Estamos a dos partidos de un título”, dijo cuando presentó la última convocatoria para este torneo, tirando de veteranos y dando un golpe de timón en la lista. De la Fuente ha ganado un título, ha ganado crédito y ha ganado tiempo. Además del reconocimiento de los jugadores y de la afición. Este lunes la selección será recibida por Felipe VI en El Pardo y en la Moncloa, por Pedro Sánchez, para después trasladarse al Wizink Center, donde habrá una fiesta con la afición. Toca celebrar un título once años después.