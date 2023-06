Las camisetas retro de fútbol vuelven a estar de moda: "Son una puerta a los recuerdos de la infancia"

"Pocas cosas más identitarias hay que la camiseta de tu equipo de fútbol", señala Covadonga García, analista de tendencias, ante el auge de las indumentarias fuera de los campos. Porque uno puede cambiar de casi todo en esta vida, pero nunca de club. Si lo hace, seguramente nunca le ha gustado un deporte movido por la emoción y la nostalgia. Dos efectos que la marca española Coolligan ha sabido aprovechar al máximo para crear una línea propia de ropa retro y futbolera con la que ser punta de lanza de un movimiento mundial.

"Coolligan nace durante una conversación de sofá entre dos amigos a finales de 2013. Hablamos de cómo había evolucionado el fútbol y, sobre todo, su indumentaria", relata para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Juan de Dios Sánchez de Nogues, socio fundador de la marca junto a Jon Segovia. En aquella charla de sobremesa que tuvo lugar en Navidad, Segovia regresaba de Latinoamérica tras trabajar como director general de Applus y Soluziona y Sánchez de Nogues ejercía cargos de responsabilidad en el maltrecho sector de la construcción.

Adidas 'retro' y la camiseta del Atlético

"Era un sector nuevo para nosotros, pero no éramos nuevos en el mundo empresarial y emprendedor, por lo que entre la ayuda de conocidos, sentido común, humildad y algún que otro tropiezo, fuimos haciendo camino al andar", relata uno de los socios cofundadores de una marca que cuenta con cinco tiendas físicas en España (Madrid, Barcelona, Granada, Málaga y Sevilla). "Eran imprescindibles, porque el fútbol es un deporte universal", aseguran.

Más allá de la estrategia comercial, Coolligan nace del hastío que hay un sector cada vez más importante de los aficionados, que asientan el vínculo con sus clubs a través del pasado. En la disonancia entre el negocio del fútbol y la tradición del deporte de masas, las camisetas juegan un papel fundamental. Los equipos se afanan en lanzar terceras, cuartas y hasta quintas equipaciones para aumentar sus ventas.

Lo que en un principio era solo una apuesta exclusiva por diseños extravagantes se ha diversificado, sobre todo, por culpa del efecto nostalgia. Adidas acaba de lanzar una línea retro con el Real Madrid, Manchester United, Ajax, Juventus y Arsenal; el Atlético presentó una camiseta por su 120 aniversario; la indumentaria del Liverpool para la 2023/2024 está inspirada en la de la temporada 1973/1974...

La plantilla que posó con la camiseta del 120 aniversario del Atlético de Madrid. / ATLÉTICO DE MADRID

'Cool' y 'Hooligans': moda y cultura de grada

Por su parte, la estrategia de Coolligan ha discurrido por varios cauces. Dentro de su línea independiente, ha lanzado algunas prendas en colaboración con equipos. La marca tiene camisetas con la Real Sociedad, Espanyol, Granada, Sporting de Gijón o UD Las Palmas.

"Para los diseños, buceamos en los mismos sitios donde lo hacen los aficionados del equipo. Lo que plasmamos es lo que quiere la afición. Pensamos que si vas a hacer algo, ¿por qué no hacer lo que el hincha te está pidiendo?", reflexiona Juan de Dios Sánchez de Nogues. Al contrario que otros fabricantes tradicionales, en Coolligan hay un proceso de escucha activa de los seguidores.

De hecho, la compañía española hunde sus raíces en las gradas. "Nuestro reto era que el fútbol se percibiera como moda, por eso nuestra fuente de inspiración fue la cultura 'casual', nacida a finales de los años 70 de la mano de los aficionados británicos. Teníamos claro que queríamos camisetas antiguas de fútbol: sin publicidades o con diseños sencillos debían ser la base de nuestro proyecto. Pero queríamos que respiraran moda, por lo que tuvimos que adaptarlas a los cánones actuales sin perder la esencia", argumenta el socio fundador de Coolligan.

Esta filosofía se plasma en el nombre y el logo: por un lado, Coolligan es la unión de 'cool' (término asociado a la moda) y el final de 'Hooligan', "quedando representados ambos conceptos, moda y fútbol, acompañados por el rinoceronte con el cuello, que representa la parte visceral-emocional del fútbol y parte de la moda". Con esta fórmula no solo han conquistado al público al que directamente se dirigen. La estrategia les ha permitido abrir horizontes, como ocurre con la ropa 'retro' en general.

Detalles en una de las tiendas de Coolligan, donde la marca busca crear una experiencia. / COOLLIGAN

"Respirar más moda que fútbol"

"Nuestro cliente no tiene por qué ser alguien al que le guste el fútbol. De hecho, el objetivo es que las personas que no sean futboleras entren en nuestras tiendas y les guste lo que hacemos. Y para eso, nuestro producto debe respirar más moda que fútbol. No se necesita ser un aficionado para vestir Coolligan, por eso nos esforzamos tanto en unir la moda con el fútbol vintage. Para conseguir que nuestro público sea aficionado de Coolligan antes que del propio deporte", desgrana Juan de Dios Sánchez de Nogues.

Lo 'vintage' atrae, incluso a los que nunca han visto, por edad, las camisetas ni a los equipos que representan. Algunos de la colección de Coolligan son de países que ya no existen, como la URSS o la República Democrática Alemana. Pero para Covadonga García, hay adolescentes "que usan prendas retro como un juego divertido para dar personalidad a su 'look". En cambio, para los consumidores más mayores, "es un portal directo a recuerdos de su infancia y adolescencia que les hace sumarse a una tendencia que, quizás, no adoptarían de otra forma".

La 'Pintadera', camiseta mítica de los 90 lanzada por la UD Las Palmas y Coolligan. / COOLLIGAN

"No vendemos camisetas, vendemos emociones"

"En las tiendas de Coolligan trasladamos al cliente a los inicios del fútbol, que coinciden con la revolución industrial. Por otro lado, cuidamos mucho el 'packaging' y lo hacemos parte de la decoración. Pero nuestro mayor valor son los equipos de tienda, quienes te transportan a las historias de cada camiseta", describe Juan de Dios Sánchez de Nogues, quien ha convertido una de sus pasiones en un negocio rentable.

Lo ha logrado gracias a otros cientos y miles como él, que "cuando visitan una ciudad van primero al campo que tanto sale por la televisión", o que "cuando recordamos un partido, tenemos en mente esa camiseta histórica que asociamos con un recuerdo de infancia". En definitiva, aquellos para los que las camisetas "son el primer vínculo que tienen con el club en el que vuelcan sus emociones, los que van al campo con su familia y los que se quedan con sus amigos para ver sus partidos. Porque en Coolligan no vendemos camisetas, vendemos emociones".