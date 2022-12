Condenan a muerte al futbolista iraní Amir Nasr-Azadani por participar en las protestas contra el régimen

Cuando la selección de fútbol de Irán quedó eliminada del Mundial, lejos del llanto, explotó el júbilo en las calles de Teherán y otras ciudades de la república. "La mayoría quiere que pierdan todos los partidos", explicaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Ali Eshqabadi, periodista del país persa. Los futbolistas se negaron a cantar el himno en el primer partido y aquello fue interpretado como heroísmo en Occidente, mientras que en Irán se sintió como una muestra de cinismo.

En los dos partidos restantes, salvo Sardar Azmoun, una de las estrellas del 'Team Melli', los jugadores interpretaron la partitura nacional. "Se les pide mucho más por su posición", aseguraba Eshqabadi, quien ahora relata con horror la siguiente noticia: "Van a ejecutar a Amir Nasr-Azadani, jugador profesional de Irán". Una sentencia confirmada por el sindicato internacional FIFPro que preside el español David Aganzo, a su vez máximo mandatario de AFE.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph