Desalojado de un tren de Ouigo en Zaragoza un grupo de hinchas del Celtic de Glasgow

La Policía Nacional ha tenido que desalojar de un tren de Ouigo que pasaba por Zaragoza a 16 hinchas del equipo escocés Celtic F.C. de Glasgow tras haber recibido una llamada por parte de la tripulación del convoy. La llamada de auxilio se ha producido entre las 14.00 y las 15.00 horas de este martes y hasta la estación Delicias se han desplazado hasta ocho indicativos de la Policía ante la posibilidad de que fueran 'hooligans' violentos.

Sin embargo, los policías (hasta 30 según Ouigo) se limitaron a desalojarlos del tren en el que viajaban con destino a la capital española, donde el Celtic se enfrentan al Real Madrid para disputar el último partido de la fase de grupos de la Champions League. No se produjeron detenidos puesto que no se cometieron actos violentos por parte de los hinchas más allá de su comportamiento incívico.

Según fuentes de Ouigo, este grupo conformado por 12 hinchas del Celtic (16 según matiza la Policía Nacional) estaban teniendo un comportamiento "agresivo e irrespetuoso" hacia el resto de viajeros y la tripulación, quien fue quien llamó al 091 para pedir que desalojaran a estos incómodos pasajeros. El tren había salido desde Barcelona a las 13.38 horas y el altercado solo provocó un retraso en su llegada a Madrid de 10 minutos.

Celtic fans escorted out of the train from Barcelona to Madrid at Zaragoza, passports taken and searched tonight@CelticFC pic.twitter.com/z5v3yr0FFP