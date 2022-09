El tenis pasa página 19 años después

La retirada de Roger Federer a sus 41 años certifica los vientos de cambio y relevo generacional en el circuito tenístico

Por primera vez desde 2003, ni Serena Williams ni ningún miembro del ‘Big Three’, formado por Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, estuvieron presentes en cuartos de final de un Grand Slam

El anuncio de la retirada de Roger Federer, que a sus 41 años y tras tres de continuas lesiones y visitas al quirófano, ha comunicado este jueves que abandona el tenis profesional, termina de confirmar el relevo generacional visto en el pasado US Open 2022. El primer grande en el haber de Carlos Alcaraz, que a sus 19 años y cuatro meses ha logrado alzarse por primera vez al número uno del ranking ATP. Ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic, ni Roger Federer, ni Serena Williams estuvieron presentes en el torneo.

Por primera vez desde el US Open de 2003, ninguno de los tres protagonistas de la gran rivalidad histórica del circuito masculino ni la gran dominadora del femenino hizo acto de presencia en la ronda de cuartos de final de un Grand Slam. El relevo generacional, tantas veces vaticinado en los últimos años como negado por los cuatro colosos del tenis en el siglo XXI, parece, 19 años y 74 grandes torneos después, más cercano que nunca por lo visto en Nueva York.

"¿Fin de una era?", se preguntaba la cuenta oficial del US Open tras la derrota en octavos de Nadal (36 años) ante el norteamericano Frances Tiafoe. Los líos de Djokovic, el más joven de los cuatro (35), con su negativa a ponerse la vacuna contra el covid que le ha impedido competir en dos de los cuatro Grand Slam del curso (Australia y EEUU), y los problemas físicos del balear, ganador del Open de Australia y de Roland Garros en 2022 y renqueante durante la segunda mitad de la temporada, han despejado el camino de los aspirantes a sucederles, en el que Federer (41) no aparece desde que se lesionó en agosto de 2021.

Mientras, Williams (40) se ha estrellado una y otra vez contra su deseo de igualar los 24 grandes de Margaret Court, la tenista más laureada de la historia con uno más que la norteamericana. Desde que alcanzó el 23º en 2017 ha caído en cuatro finales de Grand Slam y esta temporada, en la que apenas ha jugado y suma más derrotas que victorias, apunta a ser la de su retirada.

"Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mi. Me encanta ganar. Me encanta batallar. Voy a echar de menos esa versión mía, esa niña que jugó tenis. Les voy a echar de menos", reconocía antes del US Open, donde cayó en tercera ronda y ha dado a entender que será su último torneo.

Two decades of 🐐s pic.twitter.com/xoCyzULtz9 — US Open Tennis (@usopen) 6 de septiembre de 2022

"No es la primera vez que lo digo, el deporte es mucho más grande que cualquier jugador. Este ciclo está llegando a su final pero el mundo sigue girando y el tenis seguirá después de mí, de Novak o de Roger", aseguraba Nadal en la previa del torneo neoyorquino. “El nivel de Kyrgios es bueno para el tenis, le ves llenando los estadios. Alcaraz tiene una personalidad increíble. Sinner, Auger, Fritz, yo mismo... Hay muchos chicos con gran nivel. Pienso que no habrá un Big Three, será como un Big 12. Está bien ver una nueva era”, vaticinaba por su parte Tiafoe tras eliminarle.

Un nuevo campeón

La derrota del balear y la posterior de Marin Cilic ante Carlos Alcaraz han dejado el cuadro masculino huérfano de campeones de Grand Slam. Por tercer año consecutivo, el ganador del US Open estrenará su palmarés de grandes, ya que ninguno de los ocho tenistas que han pasado a cuartos saben lo que es ganar uno y apenas tres de ellos (Nick Kyrgios, Casper Ruud y Matteo Berrettini), saben lo que es jugar una final.

A pesar de que Nadal y Djokovic han retenido la hegemonía en los Grand Slams, ganando 15 de los últimos 17, el relevo se ha podido empezar a intuir en los Masters 1.000, el segundo rango de importancia. Hasta cuatro tenistas se han estrenado en 2022, algo que no ocurría precisamente desde 2003. Alcaraz (19 años) en Miami y Madrid, Pablo Carreño (31) en Montreal, Taylor Fritz (24) en Indian Wells, y Borna Coric (25) en Cincinnati se han unido a la nómina de ganadores de este tipo de torneos, donde el serbio apenas ha podido sumar un título y el balear una final.

Todas contra Swiatek

En el impredecible circuito femenino, 14 jugadoras se han repartido los 23 Grand Slams disputados desde que Serena logró su último gran triunfo en Australia, en 2017. Naomi Osaka, con cuatro, y Asleigh Barty, ya retirada, con tres, son las que más han sumado en ese mismo periodo de tiempo, lejos del dominio que protagonizó la norteamericana en la década anterior.

Este año, Iga Swiatek (21 años) ha irrumpido con fuerza como candidata a asentarse como la rival a batir en los próximos años. 37 victorias seguidas entre febrero y julio, la mayor racha de la historia, y su segundo Roland Garros, le han valido a la polaca para asaltar el número uno del ránking WTA con una amplia ventaja que busca aumentar en el US Open, donde ya está clasificada para cuartos de final.

Alcaraz, camino del número 1 que aún puede ser de Nadal A pesar de su derrota, Nadal (número dos de la ATP) todavía tiene opciones de salir de Nueva York como número uno del ránking ATP. Para lograrlo necesita que Alcaraz (número cuatro) y el noruego Casper Ruud (número siete) no alcancen la final. “A Carlos no le he visto jugar aquí, pero está en cuartos de final, por lo que tiene que estar jugando bien. Le deseo lo mejor, es el único español que queda. Tiene una buena opción de ganar el primer Grand Slam de su carrera y de ser número uno” aseguraba el balear, antes de puntualizar: “Es mejor que no lo sea porque entonces lo sería yo. No hay que ser hipócritas, tampoco”.

"Lo veo muy lejos, aunque me queden dos o tres partidos lo veo lejos. Me quedan encuentros de alto nivel, de alta exigencia. Es algo en lo que no pienso o intento no pensarlo, estoy enfocado ya en los cuartos de final", añadía por su parte Alcaraz, que en caso de ganar el US Open se convertiría en el número 1 más joven de la historia. También le valdría con llegar a la final en caso de que Ruud no ganara el torneo.

Noticias relacionadas