Tiafoe elimina a un gris Nadal

1 Se lee en minutos Cristina Moreno



Un excelso Frances Tiafoe, que hasta este duelo no había cedido ni un solo set en este US Open, superó a un gris Rafa Nadal (6-4, 4-6, 6-4, 6-3) para alcanzar los cuartos de final del último Grand Slam del curso, donde se medirá a Andrey Rublev. Punto final a la racha de Nadal de 22 partidos de Grand Slam ganados de forma consecutiva.

El primer golpe de inflexión llegó en el séptimo juego. El estadounidense elevó su nivel, se mostró más agresivo y aprovechó su primera bola de break arriesgando en la red. Un pequeño triunfo que dio alas al estadounidense, que siguió creciendo, y con paciencia, acabó anotándose el set.

Desde su banquillo le pedían a Nadal más agresividad, pero el balear se notaba lento. No estaba a gusto. No sufría con su servicio pero tampoco se acercaba lo suficiente para hacer daño a su oponente. Necesitaba un plus y lo encontró en el momento oportuno. Con el 4-5 en el marcador, el de Manacor se acercaba por primera vez al break. Se colocó con dos bolas de rotura, que también lo eran de set, y puso nervioso al estadounidense que cedió, a la segunda, con una doble falta.

No pareció acusar el estadounidense ese set perdido y siguió jugando al mismo nivel. Incrementó el suyo Rafa que poco a poco iba reencontrándose con las buenas sensaciones pero entonces, en el octavo juego, Tiafoe tuvo una bola de break y no la desaprovechó, metiendo un revés a la línea, su golpe estrella durante el partido.

El partido llegaba al cuarto set, con ambos aún en alto nivel pese a las más de dos horas y media de juego. El primero en dar la campanada era Nadal, que se hacía con la rotura en el cuarto juego. La ventaja le duraba poco pues Tiafoe, sirviéndose de su revés conseguía el contrabreak y, además, volvió a romper en un largo y peleado octavo juego. Solo le quedaba a Nadal tirar de épica, pero fue imposible ante un Frances en plena forma que cerró con una rotura, levantando al público de sus asientos.

Así te lo contamos en directo:

Noticias relacionadas