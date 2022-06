El Barça traspasa a Ferran Jutglà al Brujas

Ferran Jutglà jugará en el Brujas de Bélgica. El delantero había anticipado su marcha del Barça ante la falta de perspectivas deportivas que le daban el 26 de mayo. El club azulgrana ha esperado unos días en anunciar el acuerdo que lleva unos días cerrado hasta que el jugador, de 23 años, hubiera pasado la revisión médica con su nuevo equipo y firmado el contrato, que será por cuatro temporadas.

El Barça ingresará entre 4,5 y 5 millones por la operación y se reserva el 10% de la posible plusvalía que se produzca si el Brujas lo traspasa durante la vigencia del compromiso. Un beneficio económico (llegó gratis) para aligerar el balance que, a fin de cuentas, se está convirtiendo en la prioridad de la junta de Joan Laporta.

Jutglà solo ha permanecido una temporada en el Barça pero su impacto ha sido tal que ha despertado el interés de varios clubs de Europa. Llegó a Sant Joan Despí descartado por el Espanyol y los técnicos del fútbol base con uno de los contratos más bajos del filial. Su condición de delantero centro y el alud de lesiones que se abatió sobre el primer equipo precipitó su debut en Primera División.

Jugó Jutglà 9 partidos entre diciembre y enero, cinco de ellos de titular, y aportó dos goles. Uno en la Liga, ante el Elche, en su estreno como titular en el Camp Nou (3-2) y el de la victoria en la Copa frente al Linares (1-2). Con los refuerzos de invierno (Adama, Torres y Aubameyang), Xavi Hernández prefirió que Jutglà aportara su olfato goleador para promover el ascenso del Barça B. A las órdenes de Sergi Barjuan anotó 19 goles en 32 partidos.

