Así va el cuadro masculino de Roland Garros 2022

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz estarán en los cuartos de final de Roland Garros 2022

El balear se enfrentará a Djokovic en el que podría ser el último partido de su carrera

-FOTODELDÍA- PARÍS, 23/05/2022.- El tenista español Rafael Nadal devuelve una pelota ante el australiano Jordan Thompson en el partido de primera ronda del torneo de Roland Garros en París. EFE/YOAN VALAT

Desde el pasado 22 de mayo hasta el 5 de junio, está en marcha el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada tenística 2022: Roland Garros, uno de los torneos más seguidos en España gracias a las décadas de abrumador dominio de Rafa Nadal en la tierra batida.

El balear, tras otra gran remontada lograda este domingo ante el canadiense Felix Auger Aliassime, estará en los cuartos de final frente al número uno del mundo, Novak Djokovic, que defiende corona. Este podría ser el último partido de Nadal quien, consciente de sus dolencias físicas en el pie, ha anunciado que está pensando en retirarse.

Pero no es el único español en liza en Roland Garros: la nueva gran promesa del tenis patrio, Carlos Alcaraz, tras derrotar a Khachanov, se ha metido por primera vez en su corta pero fulgurante carrera en los cuartos de final del torneo. Tendrá que enfrentarse contra el alemán Alexaner Zverev (tercero del ranking ATP).

Aún faltan por decidirse los otros dos enfrentamientos de los cuartos de final de Roland Garros 2022. De los cruces entre Casper Ruud (Noruega) vs. Hubert Hurkacz (Polonia); Holger Rune (Dinamarca) vs. Stefanos Tsitsipas (Grecia); Andrey Rublev (Rusia) vs. Jannik Sinner (Italia), y Marin Cilic (Croacia) vs. Daniil Medvedev (Rusia) saldrán los cuatro jugadores que completan el cuadro.

Si tanto Nadal como Alcaraz logran deshacerse de sus rivales en octavos, se podría repetir en semifinales el enfrentamiento entre ambos visto en el Mutua Madrid Open de principios de mayo, que se saldó con la victoria del murciano.

