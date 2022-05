El Liverpool no camina solo en Madrid: así es la peña oficial 'red' de Malasaña

Madrid Reds fue fundada en 2008 y cuenta con más de un centenar de aficionados ingleses y españoles que seguirán la final de Champions en el bar Triskel de la capital

"Quiero que mis alumnos dejen de recordarme lo de Kiev", bromea Paul Hodkinson, profesor de inglés, sobre la final perdida por el Liverpool ante el Madrid en 2018

Uno de los desplazamientos a Anfield de Madrid Reds. / Cedida

Hay pocos acontecimientos que aún movilicen a todo el globo. Solo los imprevistos, como catástrofes o tragedias. Pero hay un evento programado que orienta las miradas del planeta, por lo menos donde habitan aficionados al fútbol. Es la final de la Champions League, que este sábado enfrenta a Real Madrid y Liverpool en París. Y en una época de clubes-estado, los países siguen sin ser de un único equipo.

En la capital española, donde descansan las 13 Copas de Europa, se reproducirá la división que provoca cualquier club ganador. De un lado, el pulmón madridista dispuesto a llevar a los suyos a una nueva conquista; del otro, un multicolor conjunto de seguidores sin miedo a afirmar que quieren la derrota madridista. Alguno será del Liverpool por un día, pero en un rincón de Madrid se animará, de corazón, al equipo 'red', que buscará vengarse de la final 2018 perdida en Kiev y recuperar el espíritu de la 1981. La última perdida por el Madrid, precisamente en la capital francesa.

La ‘caverna’

El bastión del Liverpool en la capital se encuentra, desde 2008, en la “caverna” del Triskel, un pub situado en el barrio de Malasaña que sirve de sede para Madrid Reds, peña oficial del club inglés en la ciudad. “Caverna” es el término utilizado por Paul Hodkinson, profesor de inglés y seguidor red, para definir, perfectamente, la parte inferior de un bar donde Wendy y Jesús, sus dueños, han conseguido crear una atmósfera 'british'. Una referencia además 100% beatlemaníaca que hace que parada nada sea una mala traducción.

Las paredes del Triskel sudan humedad, que cambia por completo en un día de partido, donde el calor se eleva con los cánticos de Madrid Reds, grupo de más de 100 aficionados compuesto por británicos y españoles -casi en la misma proporción-, “aunque también hemos tenido hinchas de Suecia, Singapur, El Salvador, EEUU, Finlandia…”, lo que demuestra el poder de atracción del club.

“La peña surge oficialmente en 2008, pero antes ya se reunían aleatoriamente seguidores de diferentes equipos en el Triskel. A las cuatro de la tarde, cuando coincidían los partidos de la Premier League. Se juntaban hinchas de diferentes escuadras, por lo que llegó un momento en que hubo que votar. Los supporters del Liverpool ganaron al ser mayoría y así surgió Madrid Reds, con sede en esta taberna”, explica José Antonio Pastor ‘Pax’, secretario de este Official LFC Supporters Clubs, como se denominan oficialmente a los grupos. Además del de Madrid, hay otros tres en Bilbao, Gijón y Barcelona.

Integrantes de la peña Madrid Reds durante un viaje a Liverpool. / Cedida

El hechizo de Anfield

Pax es un aficionado y socio del Athletic que, como tantos, sufrió una atracción por el ambiente de Anfield, con el majestuoso y vibrante fondo The Kop como estandarte. Hay campos con una mística especial, algo que defiende el Bernabéu como resorte de las remontadas que han llevado al club blanco a otra final, pero en el caso del feudo del Liverpool se superan las barreras psicológicas del resultado. El vivo ejemplo de su trascendencia para el fútbol mundial es el 'You'll Never Walk Alone', un himno universal que ha calado, de uno o de otro modo, en las aficiones de todo el mundo, que han hecho propio su mensaje.

“Mi pasión se remonta al año 77, cuando vi un resumen del Liverpool en un partido de Copa de Europa contra el Saint-Étienne francés. El ambiente, aquellas camisetas rojas intensas… Fue amor a primera vista”, recuerda el secretario de Madrid Reds. El factor experiencial fue clave igualmente en Paul Hodkinson: “Todo empezó cuando tenía 8 años. Hace ya 34. Fui al campo y me quedé impresionado desde el primer instante. No hay forma de describir lo que uno siente. Pelos de punta”, explica a través de un audio donde se le eriza el tono, aunque sin dejar de lado la amabilidad cómplice que ha permitido a Pastor y a otros hinchas españoles integrarse en lo que consideran como una familia.

Ser miembro de Madrid Reds, más allá del ambiente del Triskel, permite optar a viajar a Anfield. Para ello se necesita una tarjeta de membresía que cuesta 32 euros de media. Ser socio de la peña cuesta 20 euros (18 antes del 30 de septiembre). El grupo tiene a su disposición entradas para seis partidos: hasta 14 por cada uno (se pagan aparte). Igualmente, como explica su secretario, los hinchas realizan labores sociales como las recogidas de alimentos, una impulsada por el propio club y otras beneficio del barrio de Malasaña, que lleva a cabo el colectivo por iniciativa propia.

En todas las acciones existen un carácter social y comunitario. “Ser del Liverpool se asocia a una idea liberal o progresista”, explica Pax, algo que reafirma Hodkinson: “Nuestra afición es distinta. Cuando escuchas el 'You'll Never Walk Alone' te das cuenta del socialismo que persigue en club desde el punto de vista de ayudar a los demás”. Y esto también se vive en los días de partido en el Triksel, cuando, por ejemplo, se pone una hucha con al que recoger propinas para los camareros de un bar donde sus dueños ni siquiera son del Liverpool.

Seguidores del Liverpool en el bar Triskel de Malasaka, sede de Madrid Reds. / Cedida

Más confianza

“El día de la remontada contra el Barcelona explotó el 'cerdito'. Hay mucha pasión. Hace nada un chaval se rompió dos dedos del pie por los saltos. Eso sí, sin romper nada… Más allá de una jarra. Algo natural. Han sido muchas las alegrías vividas, sobre todo desde la llegada de Jürgen Klopp que terminó con la travesía en el desierto que todo club vive y que nosotros volveremos a pasar”, recuerda el secretario de Madrid Reds tras una temporada en la que el Liverpool ha luchado hasta final por la Premier y ha ganado la Copa de la Liga y la FA Cup. “No hay dos sin tres finales ganadas”, bromea Hodkinson, aunque consciente de la leyenda escrita por el Real Madrid, que convierte cada partido decisivo en un relato propio.

Tal y como sucedió en 2018 en Kiev, donde el Liverpool salió derrotado ante los blancos por 3-1. “Dos goles fueron un fallo garrafal de Karius (el portero en aquella cita) y todo empezó con una lesión provocada de Sergio Ramos a Salah. Fue a marcar terreno y se le fue la mano”, rememora Pastor, que coincide con Hodkinson en que la final de este sábado será más igualada, sobre todo si Klopp consigue disponer un once con todos sus efectivos. Tras la recuperación de Fabinho, Thiago es la única duda en el once de un Liverpool que se resarció al año siguiente ganando al Tottenham, precisamente, en Madrid.

“El nivel de confianza es mayor. Tenemos mejor equipo, aunque será importante ver cómo llegan los jugadores que se han recuperado a última hora o si Thago consigue jugar. ¿Somos favoritos? El Liverpool lleva más partidos y el cansancio puede influir. Además, los milagros vividos este año en el Bernabéu hacen pensar en un partido muy duro, frente a un equipo con una mentalidad tremenda. El Real Madrid es un poco favorito”, justifica el seguidor español de Madrid Reds, mientras que su compañero británico reconoce que están “bastante animados” y pide una victoria para evitar que sus alumnos sigan recordándole “lo sucedido en Kiev”, admite, riéndose.

Celebrar siempre

Predecir lo que sucederá a partir del pitido inicial de las 21.00 horas del sábado es imposible. Pero los dos componentes de la peña oficial del Liverpool en la capital española tienen muy claro qué harán tras el partido. “Si perdemos lo llevaremos mal. En vez de tomar tres, tomaremos una. Pase lo que pase, días después, haremos una fiesta anual. La temporada ha sido muy buena. Si se gana, será una explosión de júbilo. Pase lo que pase, al día siguiente llevaré mi camiseta roja. Porque para nosotros ser del Liverpool es parte de nuestra felicidad. No vamos a poner en duda nuestro sentimiento por una derrota”.

Pax asiste y Hodkinson remata a gol: “Si ganamos la Champions, lo vamos a celebrar, evidentemente, como la última vez. Pero siempre respetuosamente. No vamos a bajar a Cibeles o subirnos a ninguna fuente. Si caemos derrotados, pues fastidiados, pero esta historia ya me la sé por lo vivido en Kiev. Y aquí seguimos en pie”. El Liverpool nunca camina solo.

