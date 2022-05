Ganador de la etapa 7 del Giro de Italia 2022: Koen Bouwman

La séptima etapa del Giro de Italia, entre Diamante y Potenza, la primera de montaña sobre un recorrido de 196 kilómetros, se la adjudicó el neerlandés Koen Bouwman (Jumbo), que encontró premio a su atrevimiento al comandar una larguísima fuga, mientras que el español Juan Pedro López (Trek-Segafredo) mantiene la maglia rosa.

La primera jornada de montaña a través de los Apeninos lucanos, atravesando las montañas de Calabria y Basilicata, puso a prueba al pelotón ciclista tras dos etapas sin mucha dificultad que se resolvieron con sendas llegadas al esprint.

A lo largo del recorrido los ciclistas tuvieron que hacer frente a las ascensiones al Passo Colla (2ª), Monte Sirino (1ª), que volvía al Giro tras 23 años, el Monte Scuro (2ª) y la Sellata (3ª).

