Aragón no acudirá el viernes a la cita del Comité Olímpico Español

Aragón no acudirá el viernes a Madrid a la cita planteada por el presidente del COE, Alejandro Blanco, para ratificar el documento técnico que ahora mismo se ha preparado para la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030. Así lo ha anunciado Javier Lambán este martes en el Pignatelli en un encuentro con la prensa tras la firma del convenio 'Aragón en marcha con Ucrania'.

La DGA considera que el reparto del actual proyecto no es equilibrado. "Es fundamental que todo el Pirineo aragonés se vea favorecido por la celebración de pruebas", ha dicho el presidente, que además ha anunciado que se prepara ya una propuesta técnica aragonesa que sea "justa" y sí responda al principio de igual a igual con Cataluña.

Aunque el pesimismo cunde en el Pignatelli, dados los últimos movimientos protagonizados por los dirigentes catalanes y el propio COE, Lambán ha insistido en "luchar hasta el final" por una candidatura equilibrada que beneficie por igual a los dos territorios.

Empezando por "una declaración de principios", el jefe del Ejecutivo ha remarcado que los Juegos "nos siguen pareciendo una oportunidad para Aragón", por lo que quieren que se conviertan "en una realidad con posibilidades de éxito", pero partiendo de la base de que "todo" tiene que ser en igualdad "a la hora de repartir", una condición "que pedí desde el principio y que se me garantizó desde el Gobierno".

Después de que los representantes catalanes se levantaran de la mesa en la última reunión técnica, Lambán ha explicado que esperaba una nueva convocatoria de la misma "para seguir trabajando". Sin embargo, esta no se ha producido. Bien el contrario, el viernes se filtró el documento técnico que supuestamente estaba apoyado por todas las partes. Muy decepcionado, aunque haciendo "abstracción de sentimientos personales", el jefe del Ejecutivo aragonés ha proclamado este martes que "ha llegado el momento de la política".

La carta enviada por Alejandro Blanco citando el viernes en Madrid a Lambán (o alguien de confianza que le representara) estaba acompañada "por un folio" en el que se detallaba someramente el reparto de pruebas de la candidatura española a los JJOO de invierno del 2030. Reparto que Aragón rechaza de plano por considerar que no beneficia a todo el Pirineo aragonés por igual, "y sí a Cataluña", cuyo presidente, Pere Aragonès, también está convocado en la sede olímpica.

En los últimos meses se ha participado en la comisión técnica de cuatro patas (DGA, Generalitat, COE y Gobierno central) que era la encargada de definir el proyecto. En ella, la representación aragonesa ha insistido "siempre" en el equilibrio de pruebas y competiciones. Hasta que llegó la última, el viernes pasado, y los técnicos de Cataluña se levantaron de la mesa "no sé muy bien por qué razón", lo que hizo entender a Aragón que se convocaría otra reunión.

Por distintas filtraciones, Aragón conoce "en qué estaciones quiere hacer Cataluña" los Juegos Olímpicos y considera que no hay equilibrio. "Es fundamental que todo el Pirineo aragonés se vea favorecido por la celebración de las distintas disciplinas, como parece que va a ocurrir en Cataluña, ha explicado Lambán, que ha insistido en que "la envergadura" de las pruebas "también les favorece".

Según el presidente aragonés, "han de concretarse el nombre de la candidatura", además de todos los aspectos técnicos y de organización. "Vamos a plantear nuestra propia alternativa para decirle al COE cómo se tienen que organizar las pruebas", ya que en las actuales condiciones "no vamos a firmar" porque no puede ser que la candidatura beneficie a una parte y haya zonas del Pirineo aragonés --en referencia a los valles de Tena y Benasque-- con las que no se cuente", ha manifestado Lambán, que no ha concretado cuándo planteará la fórmula aragonesa. "Pronto, pero lo tenemos que pensar bien porque tampoco queremos hacer una contrapropuesta exagerada".

"La propuesta está cerrada". Así de contundente se ha manifestado el Govern este martes, vía su portavoz Patricia Plaja, después de conocer que Aragón no irá el viernes a la cita del COE. "La distribución está acordada en una comisión técnica donde se halla el Govern , el COE, pero también el Ejecutivo aragonés y no se puede reabrir por una salida de tono de Lambán", ha explicado la consejera que, de algún modo, ha dado la razón a Aragón al reconocer que se trata de "una propuesta muy buena para Cataluña por cuanto nos permite albergar las principales pruebas de esquí y el hockey hielo".

Sobre lo dicho por Lambán, Plaja ha señalado que, por un lado, parte de sus reivindicaciones (como el capítulo de las ceremonias de apertura y clausura) "no se han tratado" y que, por tanto, sus declaraciones "carecen de sentido y son expresadas por motivos electorales". Aragón celebra en mayo de 2023 sus comicios autonómicos.

Por último, preguntada Plaja sobre si será analizada por el 'Executiu' la nueva propuesta que ha anunciado Lambán, la portavoz ha reiterado que "la distribución está pactada y cerrada".

