Lewandowski lidera el boicot polaco a Rusia ante la FIFA

2 Se lee en minutos José María Expósito



El 'play-off' de repesca para definir las últimas plazas europeas de acceso al Mundial de Qatar se ha convertido en una patata caliente para la FIFA. Tras esperar dos días una decisión del organismo mundial que no llega, la Federación de Fútbol de Polonia ha asegurado este sábado que no disputarán el partido previsto contra Rusia (en suelo ruso, además) para el próximo 24 de marzo, decisión a la que podrían unirse Suecia y la República Checa en las próximas horas. El capitán y estrella de la selección polaca, Robert Lewandowski, no ha dudado en posicionarse a favor de este boicot: "No podemos hacer como que no está pasando nada".

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) 26 de febrero de 2022

Mientras la UEFA tomaba decisiones este viernes, como pasar la final de la Champions de San Petersburgo a París y ordenar que los equipos rusos y ucranianos disputen sus partidos internaciones como local en un país neutral, la FIFA sigue sin manifestarse acerca de los 'play-off' para el Mundial, que deben disputar tanto Rusia como Ucrania.

Ucrania debe disputar un play-off (semifinales y final, a partido único) contra Escocia y, si pasa, contra Gales o Austria. Tanto en el primer partido como en el segundo, Ucrania sería visitante. Diferente es el caso de Rusia, que disputaría las dos rondas como local, tanto el primer partido contra Polonia (por haber sido mejor en la fase de grupos) como la hipotética final, contra Suecia o la República Checa. Y ahí viene el problema.

"¡No más palabras, es hora de actuar!", clamó el presidente de la federación polaca, Cezary Kulesza, en Twitter. "Debido a la escalada de agresión de la Federación Rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta", añadió el dirigente, que anunció que está en conversaciones con las federaciones checa y sueca para presentar una posición común ante la FIFA.

Lejos de mantenerse al margen, Lewandowski se ha posicionado con rotundidad en favor de este boicot a Rusia. "¡Es la decisión correcta!", exclama el que para la FIFA fue el mejor jugador de los dos últimos años. "No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa mientras continúa la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos pretender que no pasa nada", argumenta el delantero del Bayern.

