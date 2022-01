Dos años de lesiones: el parte de guerra cotidiano del Barcelona

2 Se lee en minutos Roger Pascual



El 19 de octubre del 2019 parecía un día más, pero fue un día excepcional para el Barcelona: no por la victoria en Eibar (0-3), en el primer partido en el que marcaron Antoine Griezmann, Luis Suárez y Leo Messi, el que tenía que ser el nuevo gran tridente pero que nunca llegó a funcionar. Fue excepcional porque fue el último encuentro en el que no hubo ninguna baja en la plantilla azulgrana. Desde entonces la enfermería del Camp Nou no se ha vaciado del todo nunca y Ernesto Valverde primero, y Quique Setién, Ronald Koeman y Xavi Hernández después se han tenido que acostumbrar a confeccionar sus listas en función del parte de guerra diario.

La última vez que no hubo bajas Pedri aún vivía en Las Palmas y ni el más optimista podía imaginar que, dos años y tres meses después, sería junto a Ansu Fati el pilar de la reconstrucción del templo azulgrana. Tras el maratón infinito de la temporada pasada (76 partidos en 11 meses entre Barça, Eurocopa y Juegos), el prodigio canario se ha ausentado este curso en 22. Tres más que Ansu.

Empate entre Ansu y Sergi

El goleador, que este lunes decidirá si se finalmente opera o no por quinta vez, solo ha disputado 10 encuentros esta campaña. El heredero del 10 de Messi es el barcelonista que más choques se ha perdido en las últimas tres temporadas, 65, empatado con Sergi Roberto. El centrocampista catalán es el miembro de la plantilla que más encuentros ha visto desde la grada o desde casa por motivos físicos dede que debutó (108).

Además de ellos dos, siguen sin haber recibido todavía el alta médica Memphis Depay, Èric Garcia, Moussa Wagué y Samuel Umtiti. En Mallorca, en el primer partido de este 2022, Xavi solo pudo disponer de 11 jugadores del primer equipo entre lesiones, contagios por coronavirus y sanciones. Esta temporada, sin contar las ausencias provocadas por la Covid, ha habido hasta 22 jugadores lesionados.

Solo se han escapado de este mal fario cinco con ficha del primer equipo: Dani Alves, Sergio Busquets, Riqui Puig, Neto y Luuk de Jong. Ferran Torres, pese a llegar lesionado del Manchester City, no se ha perdido ningún pulso desde que ha podido ser inscrito. También han conseguido librarse de la plaga tres canteranos con ficha del filial habituales en las convocatorias de Xavi: Jutglà, Abde e Iñaki Peña. Este último, que no pudo ir a Bilbao por el coronavirus, podría salir cedido al Galatasaray en los próximos días. Además de ellos, Yusuf Demir, antes de hacer su viaje de vuelta a Viena, pudo driblar a los médicos.

En San Mamés, apenas cinco minutos después de que Ansu Fati se retirara entre lágrimas tras romperse de nuevo, regresó Braithwaite. El delantero danés había visto desde la barrera 25 citas. Martin, que había empezado la temporada con un doblete ante la Real Sociedad, abrió la veda del alud de lesiones esta temporada de un equipo que ya empezó sin poder contar con Kun Agüero, Dembélé, Coutinho, Mingueza y Ter Stegen.

La paradoja de Ousmane

Ironías del destino, Ousmane, el segundo jugador de la plantilla que ha estado más encuentros ausente desde que debutó (102, solo superado en el ránking histórico por Sergi Roberto), no juega ahora que ha dejado atrás los problemas físicos.

