El sorteo de la Champions se repetirá completo tras el caos de la UEFA con los bombos

El sorteo de la Liga de Campeones se repitió este lunes a las 15 horas tras generarse una notable polémica debido a la incorrecta extracción de las bolas realizada por la UEFA en el sorteo inicial, tres horas antes.

El organismo alegó un "problema técnico con el software de un proveedor externo" como motivo de la repetición.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.

El responsable de la UEFA, Giorgio Marchetti, y el exjugador ruso Andrei Arshavin fueron los encargados de ir sacando las bolas.

Al Villarreal le emparejaron inicialmente con el Manchester United, que no podía tocarle por haber coincidido en la fase de grupos, debido a la errónea introducción de las bolas por parte de la UEFA. Tras un nuevo sorteo, les tocó el Manchester City, pero la irregularidad ya era patente.

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV