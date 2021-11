LeBron James hace expulsar a dos aficionados del estadio tras desear la muerte de su hijo

El jugador de los Angeles Lakers, LeBron James, hizo que el personal de seguridad echara a un par de aficionados de los Indiana Pacers tras insultar a su hijo, Bronny James. Además, según varios aficionados sentados cerca de la pareja, la mujer le llegó a decir que ojalá se muriera su hijo en un accidente de coche.

If those Pacers fans actually did say some racist stuff then they deserved to be kicked out. If they didn’t Bron lame for that lol.