Qué hacer en Madrid esta semana: Efímera, 'Geomancer', LIMO, In-Edit On Tour...

In-Edit On Tour

El festival In-Edit, dedicado al documental musical que se celebra cada año en Barcelona, hace parada en Madrid este mes en su edición “on tour”. El ciclo incluye algunos de los títulos más destacados de la última edición del festival: la primera parte de la serie From Vinyl to Camila, que hace un repaso por nuestra relación con la música y el papel que la tecnología juega en su evolución; Born Innocent: The Redd Kross Story, el documental que Andrew Reich le dedica a esta banda de rock, que influyó en multitud de géneros musicales (esta sesión irá precedida por el DJ set de David Jiménez-Zumalacárregui, agente de Redd Kross); Music for Black Pigeons, que recoge los encuentros del guitarrista y compositor Jakob Bro con diferentes músicos de jazz (sesión que contará con un warm up previo a cargo de la banda de jazz KGG Trio); y Karen Carpenter: Starving for Perfection, centrado en la trágica historia de la cantante y baterista de The Carpenters, que falleció a los 30 años a causa de la anorexia nerviosa.