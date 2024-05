Viggo Mortensen no es el único: otros famosos que se han declarado anti-Trump

Falta apenas un día para que Hasta el fin del mundo, la segunda película dirigida y escrita por Viggo Mortensen, y que él mismo protagoniza junto a Vicky Crieps, llegue a las salas de cine españolas. El actor inmerso en la campaña de promoción del film concedía una entrevista publicada en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, justo el mismo día en el que Pedro Sánchez anunciaba que no dimitía tras cinco días de reflexión. Lejos de escapar de la polémica, el estadounidense fue contundente: "Me parece sano que se hable de las mentiras descaradas de gente que está mintiendo de forma completa y absolutamente consciente. Ahí no hay grises. En España y en otros países se ha copiado algo que ya ha funcionado en Estados Unidos, especialmente por Trump y el Partido Republicano, un partido al que él tiene como rehén y al que ha convencido de que si no tienes vergüenza ni brújula moral puedes llegar muy lejos", decía.

Declaraciones en las que se declara abiertamente en contra del expresidente, pero él no ha sido el único, muchas estrellas y rostros conocidos de la pequeña y gran pantalla han mostrado su desapego hacia Trump. Una de las voces más críticas es la actriz Jane Fonda que emprendió una cruzada contra él por su negacionismo del cambio climático y protagonizó varias protestas frente al Congreso, lo que le llevó a ser detenida hasta en tres ocasiones. "Llamaré estas protestas el 'simulacro de incendio de los viernes. Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege. Tengo 81 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan", afirmó la actriz en una entrevista en The Washington Post.

Jane Fonda en una de las manifestaciones por el clima frente a Capitolio / AGENCIAS

La preocupación por el medioambiente también ha sido el detonante para que el también actor, Leonardo DiCaprio, mostrara su animadversión hacia el líder republicano. Fue en 2017 cuando Estados Unidos rompió con el Acuerdo de París, el pacto para tratar de frenar el cambio climático y reducir las emisiones de gas que afectan al medio ambiente. Algo que no sentó nada bien al protagonista de Titanic: Leonardo DiCaprio carga contra Trump: "Hoy la responsabilidad sobre el futuro de nuestro planeta ha sido puesta en peligro por una decisión imprudente del presidente”, escribía en su perfil de Facebook.

El movimiento Me too, uno de sus frentes

Son muchas las polémicas en las que se ha visto envuelto el expresidente, desde la mala gestión de la crisis del Covid-19 hasta sus declaraciones machistas. Estas también han levantado alguna que otra ampolla entre las celebrities. Una de las que emprendió una guerra abierta hacia él, fue la cantante Madonna que fue una de las participantes en la Marcha de las Mujeres celebrada en Washington el mismo día que Trump ganó las elecciones en 2017. La intérprete de Like a Virgin, llegó a asegurar en una entrevista en la cadena Fox que ese día pensó en “volar la Casa Blanca”. Algo que no gustó nada a su rival que respondió diciendo que “era una asquerosa”.

La cantante ha estado muy bien acompañada en esta lucha feminista por otras compañeras como Taylor Swift. La estrella del pop más importante del mundo es un fenómeno de masas que apoya abiertamente a los demócratas, algo que los republicanos se tomaron como una fuerte amenaza y desembocó en multitud de campañas conspiranoicas: “El desmantelamiento calculado del servicio postal de Estados Unidos por parte de Trump demuestra una cosa claramente: él es muy consciente de que no lo queremos como nuestro presidente”, publicaba la artista en su perfil de X.

Voces a favor del Black Lives Matter

Otro frente abierto del magnate es el movimiento Black Lives Matter, en apoyo a la población negra de Estados Unidos, del que él está en contra. De hecho, en más de una ocasión, se ha referido a ellos como “organización marxista” y de la que ha dicho que es “discriminatoria”. Algo que no ha gustado nada a actores como Tessa Thompson o Jamie Foxx que fueron algunas de las voces que se alzaron contra la violencia policial en el caso de George Floyd. Tampoco a la población latina, en la que voces de la talla de Jennifer López, Eva Longoria o Luis Fonsi han querido apoyar a Biden para evitar que Trump se hiciera de nuevo con el poder.