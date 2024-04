La Veronal y Kulunka Teatro, grandes triunfadores de unos Premios Talía bajo el eco de las denuncias por abusos sexuales

Con treinta y cinco niños, seis bailarines y actores y actrices como Manuel Bandera, Carmen Conesa, Luisa Martín o Emlio Buale, cantando y bailando La chica yeyé’ y Mamá, quiero ser artista en homenaje a Concha Velasco, fallecida el pasado diciembre, comenzaba este lunes la segunda edición de los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas que preside la actriz Cayetana Guillén-Cuervo, maestra de ceremonias de una gala que abría reivindicando las artes escénicas como “herramientas para ser más fuertes, más libres y más capaces de convivir en armonía”.

Celebrada en el Teatro Español de Madrid, dirigida por Juan Luis Iborra y producida por El Terrat, los Premios Talía han revalidado por segundo año su intención de convertirse en ‘los Goya del teatro’ y ser tan referenciales para el sector como lo son, desde 1998, los Premios Max que organiza la Fundación SGAE. Entre los asistentes, las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, María Jesús Montero y Yolanda Díaz; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el de Cultura, Ernest Urtasun; la directora general de asuntos culturales de Presidencia, Manuela Villa; la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia; Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco.

Rikarte y Morau, Kulunka y La Veronal

Era la gran tapada de la noche en unos premios que, el año pasado, en su primera edición, apenas prestaron atención a la escena más contemporánea y a los creadores más jóvenes y experimentales. La Veronal, la compañía de danza creada por Marcos Morau, se alzaba con tres estatuillas en esta segunda edición de los Premios Talía por Firmamento, su primer espectáculo para un público juvenil: mejor espectáculo de danza, intérprete femenina de danza y mejor labor de producción. La otra gran triunfadora de la noche fue otra historia con la infancia y la adolescencia como protagonista, Forever, el último trabajo de Kulunka Teatro, una pieza de teatro de máscaras en torno a la desestructuración de una familia. La compañía vasca, creada en 210 por Garbiñe Insausti y José Dault se llevó a casa el galardón a mejor espectáculo de teatro de texto y mejor director para Iñaki Rikarte.

Los premios de Kulunka y Morau cerraron una gala que iba a durar dos horas y duro tres, y en la que se entregaron 33 premios. Sin embargo, el número estrella fue el dos: dos galardones se llevó a casa el musical The book of mormon (mejor actor de teatro musical y mejor espectáculo de teatro musical); y dos premios también se llevaron el musical El fantasma de la ópera, la zarzuela La Dolores y Cielos, de Wajdi Moyuawad, dirigida por Sergio Peris Mencheta, que se alzó con los galardones a mejor Iluminación para David Picazo y de escenografía, para Alessio Meloni. Este último fue el encargado de inaugurar el capítulo de reivindicaciones sobre el escenario pidiendo al Inaem y a las administraciones públicas “una revisión de honorarios y presupuestos, porque los cachés de los creadores bajan y los presupuestos también, pero no el nivel de vida: necesitamos una revisión para seguir haciendo teatro de calidad”. No fue la única reivindicación de la noche (y menos mal).

Ataviada con un pañuelo palestino, Vicky Peña, mejor actriz de reparto por La isla del aire, leía en escena un texto del Premio Nobel José Saramago para reivindicar “el derecho a la paz”, porque “se trata de hacer más fuerte la voluntad de paz que la voluntad de guerra (…) la paz es posible si nos movilizamos para conseguirla, en las conciencias y en las calles”. También Javier Prieto, premiado a la mejor música original en Mar o cómo sobrevivir a un tsunami recordaba “la tragedia de los niños y niñas de Palestina” y pedía “libertad para el pueblo palestino”.

Tras las referencias a la guerra en Gaza, llegaron las palabras sobre otra violencia, la machista. Victoria Luengo, galardonada como mejor actriz protagonista por su papel de abogada en el monólogo Prima Facie, compartía su premio con los técnicos que la han acompañado en la gira y añadía rotunda: “Por favor, al gobierno: las mujeres necesitamos que cesen ya los abusos de poder y la violencia sexual”. Minutos después, la actriz Carolina Yuste, que recibía el premio Joven Talento de manos de María Hervás, seguía su estela y pedía, en escena: “Las agresiones que sufrimos las mujeres, basta ya, hombres de la industria, paradlo también vosotros”.

Victoria Luengo, premio a la mejor actriz de teatro de texto por Prima Facie, este lunes a su llegada a la gala de los premios Talía en Madrid. / Gabriel Luengas - EP

Minutos antes de que comenzara la gala, en declaraciones a este diario, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declaraba su “apoyo a las víctimas para dar el paso y denunciar y, además, hemos anunciado recientemente que vamos a crear una unidad específica para apoyar a estas mujeres”, una unidad en la que su ministerio está ya trabajando. “Tenemos un ejemplo que funciona muy bien en Cataluña con la Academia de Cine, una unidad de apoyo a esas mujeres, y en los próximos días podremos tener anuncios”. También Carme Portaceli, directora del Teatre Nacional de Catalunya, señalaba en la alfombra roja que lo sucedido en torno a las denuncias por delitos sexuales contra el dramaturgo y director Ramón Paso “es un poco lo de siempre, creer que a las mujeres se nos puede hacer o decir cualquier cosa, que se puede violentar de esa manera a un ser humano, ese abuso de poder y sexual” y añadía que en el mundo del teatro “se habla muy poco de la violencia contra las mujeres”.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con la presidenta de la Academia de Artes Escénicas de España, Cayetana Guillen Cuervo, en la alfombra roja de los Premios Talía. / Sergio Pérez - EFE

"A mi psicoanalista"

En el terreno de discursos especialmente emocionantes, el de la actriz Antonia San Juan, que subió al escenario cuando la gala llevaba ya hora y media para anunciar al público que su discurso iba a durar poco -“sé que esto es una pesadilla”-, y en el que recordó sus inicios, “los noes recibidos, también los síes”. San Juan reivindicó “el teatro, el que yo me inventé, como mi único amante” y le dedicó el galardón a su psicoanalista, algo que despertó alguna risa aislada en el patio de butacas: “Qué risa nos produce la salud mental, en un mundo de locos”, replicó irónica la actriz.

Antonia San Juan, premio especial del Gobierno de Canarias. / Gabriel Luengas - EP

Emotivas también las palabras de Kiki Morente dedicadas a su padre Enrique y el discurso de agradecimiento de Ángela Monleón por el galardón de Estudios y divulgación de las artes escénicas a la revista Primer Acto, fundada por su padre, José Monleón: “En estos tiempos de guerra y violencia, mantener espacios de pensamiento crítico es más importante que nunca: Primer Acto lo lleva haciendo desde 1957, cuando salió su primer número gracias a Pepe Monleón, en plena dictadura franquista (…) Gracias también a las generaciones que nos han precedido en la lucha por las libertades, aquí estamos y aquí seguimos”. El momento más entrañable, a la par que cómico, ese en que el tenor José Manuel Zapata consiguió que casi todo el patio de butacas cantara el himno de la alegría.

Aitana Sánchez Gijón recogió en nombre de Pedro Casablanc su premio a mejor actor de teatro de texto por su trabajo en Don Ramón María del Valle-Inclán, a través de Ramón Gómez de la Serna, con unas palabras en las que el actor recordaba que “Valle Inclán nunca recibió un premio, no sé qué diría esta noche”, parar dedicar su galardón, después, “a las madres”: a la suya y a la de los actores Eduard Fernández y Pablo Derqui, compañeros con los que competía por galardón.

LISTA DE PREMIADOS

1. Mejor actor de teatro musical

Alejandro Mesa por The book of mormon

2. Mejor actriz de teatro musical

Talía del Val por El fantasma de la ópera

3. Mejor dirección musical de teatro musical

Julio Awad por El fantasma de la ópera

4. Mejor espectáculo de teatro musical

The book of mormon, de Som Produce

5. Mejor iluminación

David Picazo por Cielos

6. Mejor escenografía

Alessio Meloni por Cielos

7. Mejor vestuario

Rosa García Andújar por Valor, agravio y mujer

8. Mejor música original

Javier Prieto por Mar o cómo sobrevivir a un tsunami

9. Mejor actor de reparto de teatro de texto

Raúl Prieto por Tan solo el fin del mundo

10. Mejor actriz de reparto de teatro de texto

Vicky Peña por La isla del aire

11. Mejor dirección de escena

Iñaki Rikarte por Forever

12. Mejor labor de producción

La Veronal

13. Estudios y divulgación de las artes escénicas

Revista Primer Acto

14. Mejor actor protagonista de teatro de texto

Pedro Casablanc por Don Ramón María del Valle-Inclán, a través de Ramón Gómez de la Serna

15. Mejor actriz protagonista de teatro de texto

Victoria Luengo por Prima Facie

16. Mejor intérprete masculino de lírica

Jorge de León por La Dolores

17. Mejor intérprete femenina de lírica

Ruth Iniesta por Rigoletto

18. Mejor espectáculo de lírica

La Dolores, producida por el Teatro de la Zarzuela

19. Mejor espectáculo latinoamericano de artes escénicas

Algodón de azúcar, de Gabriela Ochoa y compañía Conejillos de Indias

20. Mejor espectáculo de circo

Disculpa si te presento como que no te conozco, de Miguel Barreto y La Pequeña Victoria Cen

21. Mejor intérprete masculino de danza

David Coria por Los bailes robados

22. Mejor intérprete femenina de danza

Lorena Nogal por Firmamento

23. Mejor espectáculo de danza

Firmamento, producido por La Veronal

24. Mejor coreografía

Mario Bermúdez Gil por Averno

25. Mejor producción de artes escénicas de Nueva York de autoría hispana contemporánea

The Red Rose (La rosa roja) con libreto de Rosalba Rolón y producida Pregones y Teatro Rodante Puertorriqueño (Pregones PRTT)

26. Mejor autoría de teatro de texto

Juan Carlos Rubio por El novio de España

27. Mejor labor de compañía

La Joven

28. Mejor espectáculo de teatro de texto

Forever, producida por Centro Dramático Nacional, Kulunka Teatro, Teatro Arriaga de Bilbao y Teatro Victoria Eugenia de Donostia

Y Cinco Premios Especiales: Premio de honor a la trayectoria profesional: Josep Carreras; Premio joven talento: Carolina Yuste y Kiki Morente; Premio por el cambio social y la inclusión en las artes escénicas: Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro; Premio por la promoción internacional de las artes escénicas hispanas: Actors Studio de Nueva York; Premio especial del Gobierno de Canarias: Vicente Fuentes y Antonia San Juan.