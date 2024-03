Un viaje por el universo ‘Matrix’, de la A a la Z

En 1999, año de atmósfera cabalística por su condición de fin de milenio, menudearon las películas que, más allá del miedo al fin de los tiempos, quisieron mirar hacia el futuro y reflexionar sobre cuestiones avanzadas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la hiperconectividad y la posibilidad de estar viviendo en un mundo simulado, como ExistenZ, de David Cronenberg, Dark City, de Alex Proyas, y Nivel 13, de Josef Rusnak. Hubo un cuarto título, sin embargo, que aglutinó todas estas cuestiones en un asombroso artefacto visual, tecnológico y filosófico que hoy, 25 años después de su estreno, el 31 de marzo en EEUU (23 de junio en España), se muestra más vigente que nunca: Matrix, de las hermanas Lana y Lili Wachowski.

La película, lo recordarán, relataba los avatares de un hacker, Neo (Keanu Reeves), en su intento de liderar a un grupo de rebeldes contra un sistema de inteligencia artificial que domina la Tierra y que ha convertido a los humanos en alimento para las máquinas, al tiempo que les mantiene ‘vivos’ en una simulación llamada Matrix.

Neo vivía, sin saberlo, en el mundo virtual creado por las máquinas, y los rebeldes, encabezados por Morfeo (Laurence Fishburne) y Trinity (Carrie-Anne Moss), le debían convencer de que se uniera a su causa en aquella ya legendaria elección entre la píldora roja azul y la píldora roja, esto es, entre seguir en la placentera ignorancia de la ilusión o conocer la cruda verdad del apocalipsis.

El filme de las Wachowski -entonces todavía Larry y Andy Wachowski, antes de cambiar de identidad sexual en 2003 y 2016, respectivamente- daría pie a una fascinante narrativa transmedia en forma de tres secuelas -la última estrenada en 2021-, así como diversos cortometrajes, videojuegos, cómics y figuras de juguete. Solo la primera entrega de Matrix, cuyo presupuesto era de 363 millones de dólares, recaudó más de 1.600.

Matrix, y sus secuelas, generaron una mitología propia, extrañamente compleja para tratarse de una franquicia de Hollywood, revolucionaria en lo visual y cargada de ambiciosas reflexiones filosóficas con base en el mito de la caverna de Platón y ramificaciones hacia el racionalismo de Descartes, la teoría de la simulación de Baudrillard o la mismísima revolución marxista.

Un mecanismo que parecía venido del futuro y que, lógicamente, se acabaría convirtiendo en fenómeno sociocultural para disfrute de los teóricos de la posmodernidad, pues, además de sus oscuros apuntes filosóficos y de paranoia tecnológica, ‘Matrix’ era un suculento pastiche de estética ciberpunk, repleto de gabardinas de cuero negro y gafas de sol noventeras, que rendía homenaje al anime y al cine de artes marciales, y que se envolvía de una banda sonora de metal y techno de alto voltaje.

Con ocasión de los 25 años de este título clave de la ciencia ficción distópica, nos hemos querido zambullir en su inabarcable universo, intentando desentrañar alguna de sus infinitas claves en forma de diccionario de términos de la A a la Z (y algo más).

Arquitecto, El

Personaje crucial en el universo Matrix, pues se trata nada menos que el creador del Sistema. Figura impoluta con aires de deidad, aparece en el clímax de Matrix Reloaded para poner patas arriba toda la mitología, pues le revela a Neo que antes que él hubo cinco Elegidos y que su revolución contra las máquinas está condenada al fracaso. De hecho, que ni siquiera es una revolución, apenas una simple "anomalía" en un sistema "perfecto". Neo, por supuesto, desafiará al determinismo del Arquitecto en nombre de la libertad humana.

Bullet time

Una de las escenas más icónicas del festín visual de Matrix es la de Neo esquivando las balas que le dispara el Agente Jones en una azotea. El tiempo parece detenerse y la cámara se mueve alrededor de Neo en una coreografía que dejó al público de 1999 con la mandíbula arrastras. El asombroso efecto, llamado bullet time, ya conocido pero sublimado en Matrix, se conseguía con varias cámaras grabando en la misma dirección y el posterior montaje de las imágenes capturadas.

Ciberpunk

Corriente de la ciencia ficción surgida a principios de los 80 y referida a la tecnología avanzada en relación a cierto sentido de la rebelión y la transgresión connaturales al movimiento punk. La novela Neuromante, de William Gibson, es una obra seminal del género; y el cine pronto se haría eco de sus infinitas posibilidades estéticas y temáticas en Ghost in the sell, Akira, Blade runner y por supuesto, la tetralogía de Matrix.

Dark city

Fascinante neo noir dirigido por Alex Proyas (El cuervo) que se estrenó un año antes que Matrix y que hoy, pese a haber pasado casi inadvertida en su momento, es título de culto del cine fantástico. No solo eso, pues hay en Matrix numerosos aspectos, tanto visuales como temáticos, que evocan (cuando no replican) el universo de Dark city, donde un hombre amnésico (Rufus Sewell) descubre que el mundo en el que vive no es precisamente real.

Elegido, el

En la tetralogía, Neo es El Elegido, es decir, el líder de los supervivientes humanos en su cruzada contra las máquinas y que, según la profecía, será capaz de liberarnos. Pero Neo no es el primer Elegido, sino el sexto, tal como le revela el citado Arquitecto. Ni seguramente el último, pues en Matrix Resurrections, Trinity también adquiere esa empoderada dimensión mesiánica.

Keanu Reeves, en una icónica imagen de 'Matrix'. / EPC

Filosofía

Desafiando las convenciones del cine comercial, la saga está imbuida de reflexiones filosóficas sobre el solipsismo y el desarraigo del individuo en una realidad que no le pertenece. En este sentido, se suele hablar de Matrix como una revisión del mito platónico de la caverna; también como un acercamiento a Descartes y la posibilidad de que nuestras percepciones sean solo ilusiones. Baudrillard, Berkeley, Santo Tomás, Hume, Freud, Lacan e incluso Marx transitan como Pedro por su casa entre las múltiples capas de Matrix.

General niobe

Piloto de la Logos, la nave más ágil de la flota de los rebeldes de Sión, Niobe (Jada Pinkett Smith) aparece como personaje de apoyo en las tres últimas películas de la saga, pero es la gran protagonista del videojuego Enter the Matrix junto a Ghost. Disponible para PlayStation 2, Xbox, GameCube y PC, el juego (de 2003) tuvo como guionistas y directoras creativas a las propias hermanas Wachowski..

Héroe

En la primera entrega, Neo sigue a rajatabla las reglas del viaje iniciático que expuso Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, arco narrativo reconocible también en, pongamos, Luke Skywalker y Harry Potter: "Un héroe se aventura desde el mundo cotidiano a una región de maravillas sobrenaturales, allí se encuentran fuerzas fabulosas y obtiene una victoria decisiva. El héroe regresa (…) con el poder de otorgar bendiciones a sus semejantes".

Inteligencia artificial

En pleno debate sobre el rol de la IA en nuestras vidas, el universo Matrix se basa en la premisa de que las máquinas, una vez adquirida la autoconsciencia, se rebelan contra los humanos y nos convierten en simple combustible para su pervivencia. Terminator abrió la veda en 1984, pero 1999 fue un año prolífico en filmes sobre los límites de la IA y los conceptos de realidad y simulación, como eXistenZ, Nivel 13 y la citada Dark city .

Juegos (video)

El mismo día del estreno en 2003 de Matrix Reloaded se ponía a la venta el mencionado Enter the Matrix, en lo que sería la primera gran colaboración entre Hollywood y la industria del videojuego. En 2005 llegarían The Matrix Online y The Matrix: Pathof Neo; y en 2021, coincidiendo con Matrix Resurrections, The Matrix Awakens, formidable demo para exaltar las virtudes del nuevo motor gráfico Unreal Engine 5 de EpicGames.

Kung-fu

Hoy disfrutamos como locos con el dominio de las artes marciales de Keanu Reeves en la saga John Wick, pero el actor ya había dado muestras de su excelente traza en el arte de la patada voladora y el puñetazo en la épica pelea de aprendizaje virtual entre Neo y Morfeo en Matrix. Pero no solo en esa famosa escena, porque el kung-fu está presente en la mayor parte de (estupendas) escenas de acción de toda la saga.

Lluvia digital

Icónica representación, a modo de cascada vertical formada por caracteres japoneses kana y del alfabeto latino, del código de la realidad simulada de Matrix. Todas las películas de la tetralogía se inician con las inquietantes imágenes del código, evocadoras de los viejos ordenadores con monitor monocromo de fósforo verde utilizados desde los albores de la informática hasta los años 80.

Morfeo

Capitán de la nave Nabuconodosor II (Laurence Fishburne en las tres primeras películas y Yahya Abdul-Mateen II en la cuarta) y uno de los pesos pesados de la rebelión contra las máquinas, está convencido de que Neo es El Elegido. Le hará elegir entre seguir viviendo en la simulación de Matrix o despertar en la cruda realidad apocalíptica, ejerciendo de maestro del futuro héroe.

Laurence Fishburne, como Morfeo, en una ilustración inspirada en 'Matrix'. / EPC

Neo

The One, el héroe, El Elegido, el puntal de Matrix. De soso nombre real Thomas A. Anderson (Keanu Reeves), es un programador de día y hacker de noche que sospecha que hay algo irreal en su vida cotidiana y que será reclutado por Morfeo y Trinity para salvar a la Humanidad de la tiranía de las máquinas. Ya saben: pastilla roja o pastilla azul. El resto, como suele decirse, ya es historia.

Oráculo, el

Postapocalipsis

A lo largo de la historia, la ficción audiovisual ha sabido reflejar, a modo de metáfora, microscopio o espejo deformante, el pavor de la Humanidad al fin de los tiempos, sea a través del cataclismo medioambiental, la infección vírica letal o la rebelión de las máquinas. La saga Matrix se apunta al último temor, hoy más en vigor incluso que en su estreno en 1999, con las IA convirtiéndonos en sus esclavos.

Realidad virtual

Entorno de escenas y objetos simulados de apariencia real cuyo usuario tiene la sensación, a través de tecnología informática, de estar en su interior. La VR es la piedra angular de la cosmogonía de Matrix, pues las máquinas sobreviven a costa de la energía que les proporcionan los humanos, pero a cambio les ofrece una vida simulada en una sofisticada ilusión digital llamada Matrix.

Lluvia digital de 'Matrix'. / EPC

Smith, agente

Vestido con elegante traje negro y siempre con gafas de sol, es la némesis de Neo (Hugo Weaving). Fue creado por las máquinas, junto a otros agentes, como guardián de Matrix, pero el exceso de celo le acaba convirtiendo en un peligro para el equilibrio del Sistema: su psicosis paranoide le lleva a amenazar tanto a las máquinas como a los humanos que sustentan a Matrix. El climax de Matrix Revolutions será la lucha a muerte entre Neo y el Agente Smith.

Trinity

Junto a Neo, el gran personaje de la saga (Carrie-Anne Moss). Reconocida hacker, recluta a Neo para la causa y ambos protagonizarán, a lo largo de la tetralogía, una intensa historia de amor que incluye muertes y resurrecciones, lo cual otorga una dimensión religiosa a un personaje cuyo nombre, Trinity, no lleva a engaño. En Matrix Resurrections se revela, también, como La Elegida, en una emocionante muestra de poder femenino y poder del amor.

Carrie-Anne Moss, como Trinity, en 'Matrix'. / EPC

Universo Matrix

Para su alucinante cosmogonía, las Wachowski imaginaron un futuro distópico en el que la inteligencia artificial somete a la humanidad después de una devastadora guerra causada por nuestra incapacidad para convivir con el desarrollo físico, mental y ético superior de las máquinas. Solo unos cuantos humanos (mal)vivirán en el mundo real, en una ciudad subterránea llamada Sión, desde la que pueden entrar de forma clandestina en Matrix para luchar contra la opresión..

"Vivís en Matrix"

La idea de que vivimos en una realidad impostada, creada de forma virtual, puede parecer descabellada, pero son numerosos los científicos que consideran factible la teoría de la simulación. Más allá de la indagación científica o filosófica, es un meme el que mejor ha tratado este espinoso asunto; el de aquel tipo con boina, "hijo del Rey de España" y "guardián de las estrellas", que sentenciaba sin pestañear ante la cámara: "Vivís en Matrix".

Wachowski, Lana & Lily

Creadoras de la saga Matrix, dirigieron a dúo las tres primeras entregas como Larry y Andy Wachowski, antes de proceder a cambiar de sexo en 2003 y 2016, respectivamente. La última entrega, Matrix Resurrections la firmó Lana Wachowski en solitario. La pareja ha dejado obras menos reconocidas que Matrix, pero de rabioso culto como Lazos ardientes, Speed racer y El atlas de las nubes.

AnimatriX

Imprescindible antología de nueve cortometrajes de animación, recopilados en DVD en 2003, inspirados en el universo de Matrix. Algunos son complementarios al relato original, como El último vuelo de Osiris, otros son gemas de la animación como Programa o Más allá. Y también hay dos, El segundo renacimiento, parte 1 y parte 2, que relatan el porqué de la rebelión de las máquinas y el origen de Matrix: la culpa de todo la tuvimos, en efecto, los humanos.

Zero-one

O Cero-Uno; o La ciudad de las máquinas. El citado doble corto El segundo renacimiento nos relata que las máquinas, desterradas por el ser humano, crean su propia nación en la tierra que una vez fue Mesopotamia. Allí, en Zero-One, se esconde el cerebro y el alma de Matrix, y allí se alcanza el clímax de la saga con el trato que Neo firma con la entidad Deux ex Machina para acabar con el virus letal que supone el agente Smith.