Las críticas de cine de la semana: 'La sociedad de la nieve', 'Godzilla: Minus One', 'La espera' y ‘La última noche de Sandra M.’

Bayona filma y monta el accidente de manera muy física: cuerpos que se aplastan entre ellos, piernas que se rompen… No podía ser de otro modo en quien rodó el tsunami de Lo imposible . Después concentra este largo tiempo de supervivencia. En la primera noche pasamos mediante excelente elipsis del plano de un hombre que pide agua al plano del mismo hombre congelado. Llega al poco tiempo el debate ético, legal y religioso –todos lo eran mucho– sobre el derecho y la responsabilidad de comer carne humana para sobrevivir. Bayona filma casi con pudor los planos en los que cortan la carne de los cadáveres y la ingieren. Un plano de la orina negra sobre la nieve . Otro del cinturón cuya hebilla ya no encuentra agujeros en los que sujetarse.

Como se dice en un momento del filme, la mayoría de los supervivientes del avión de las líneas uruguayas que se estrelló en la cordillera andina el 13 de octubre de 1972 eran jóvenes criados con amor en casas cerca del mar. J. A. Bayona refuerza esa idea con planos evocadores, luminosos, de estos jóvenes miembros de un equipo de rugby antes de la tragedia . Para la mayoría era su primer viaje en avión, lejos de su zona de confort. No todos los supervivientes del accidente sobrevivieron al hambre, el frío y las avalanchas. 71 días después, solo 16 fueron rescatados.

El rugido más fiero de la bestia

Siete décadas y tres docenas de películas después, la Sagrada Família -por monumental- de los ‘kaiju’ vuelve a demostrar que su potencial cinematográfico no está agotado. Godzilla Minus One renuncia a aproximaciones heterodoxas a la mitología de la bestia en la línea de Shin Godzilla (2016) en pos de un regreso a los orígenes que no tiene nada de nostálgico, y deja en evidencia a todo el cine de Hollywood reciente centrado en el monstruo equilibrando el espectáculo visual con la emoción humana, y manejando el subtexto político consustancial a la saga más hábilmente que nadie desde los años en los que el personaje titular era de látex.

Centradas en la destrucción de aviones, trenes y remolcadores, las asombrosas escenas de acción orquestadas por el director Takashi Yamazaki capturan a la perfección el apabullante poder que Godzilla ejerce y el terror que causa, en buena medida porque casi todas ellas transcurren a plena luz del día. Y la destrucción causada por el monstruo no solo no eclipsa el drama humano sino que lo intensifica. Situada al final de la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por un piloto kamikaze fallido en busca de redención, deja claro hasta qué punto los traumas individuales que explora son espejo de traumas de un país, y reivindica la solidaridad como arma necesaria para erradicar de la psique colectiva el rugido ensordecedor de la bestia. - Nando Salvà