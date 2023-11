'Despechá' podría darle el siguiente: todos los Grammy Latinos que ha ganado Rosalía

Rosalía actuando en los Grammy Latinos 2023 en Sevilla. / AFP / CRISTINA QUICLER

La artista española, conocida por romper los esquemas y posicionarse como uno de los grandes iconos de la música internacional, ha sido nominada al Grammy Latino a la Grabación del año en la velada celebrada en Sevilla este 2023, aunque ya acumulaba la friolera de 13 Grammy Latinos y dos premios Grammy. Hasta la fecha es una de las cantantes que más gramófonos dorados ha recibido y podría alzarse con uno más.

Rosalía fue un descubrimiento revolucionario que se asomó por primera vez al mundo con el disco Los Ángeles (2017), si bien su vida ya giraba en torno a la música desde que era pequeña y había publicado algunos de sus trabajos. Y aunque siempre ha pisado con fuerza, el terremoto llegó con el albúm El mal querer (2018), que combinaba la esencia flamenca con ritmos urbanos. Su tercer trabajo de estudio, Motomami (2022), llegó rodeado de expectación y dio un giro radical al estilo que venía demostrando hasta entonces poniendo el rumbo hacia ritmos latinos, confirmando la imposibilidad de clasificarla en un único estilo.

Es difícil poner etiquetas a la artista. A través de sus canciones fluyen las diferentes influencias de las que ha ido bebiendo a lo largo de su vida. Tan pronto encontramos a Camarón como a Alicia Keys, ritmos del mundillo romaní y bases latinoamericanas en distintos sampleos que siempre ha tratado con admiración y respeto. Se ha formado durante años en el flamenco para tener el control de todo el proceso productivo de su música, desde la composición a la producción final, sin olvidar su voz, ese instrumento mundialmente conocido que una vez tuvo que pasar por el quirófano para cuidar sus cuerdas vocales. Verla en directo es asistir sobrecogido a su espectáculo, demostrando tener ese duende con el vive, siente y hace sentir sus canciones. "Cuando interpreta flamenco puro, Rosalía suele sonar como si estuviese arrancándose el corazón por la boca", contaba Marcela Valdes para The New Yor Times.

Pero también es empoderamiento, y eso no sólo lo reflejan las letras de sus canciones, a veces ambiguas y otras explícitas. También lo hacen sus bailes. Para ello contó con Charm La’Donna, coreógrafa, para que sus movimientos jamás reflejaran sumisión. Por eso cuando se sube al escenario es imposible no mirarla, no escucharla. Lo pudimos ver en sus actuaciones en el Primavera Sound de Madrid, pero también en su inolvidable versión de Me quedo contigo en la gala de los Goya del 2019.

La innovación y el riesgo han estado presentes en su trayectoria desde el principio, como sucede con los grandes artistas. Rosalía ya ha presentado una enorme evolución en sus tres discos de estudio, además de diversas colaboraciones con otros cantantes. Esto no ha pasado desapercibido a los ojos del jurado de los Grammy, que la premiaron este año con el galardón de Mejor álbum latino alternativo o de rock por Motomami. Ya en 2020 había recibido el premio al Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo por El mal querer.

Sus tres discos han sido galardonados por el jurado de los Grammy Latinos. Con Los ángeles, fue premiada como la Mejor nuevo artista en 2017. Malamente -uno de los grandes temas de El Mal Querer que hoy cuenta con más de 164 millones de reproducciones en YouTube- ganó el Grammy Latino a la Mejor canción alternativa y a la Mejor fusión interpretación urbana en el 2018. Al año siguiente este disco fue premiado como el Álbum del año y el Mejor álbum vocal pop contemporáneo y Con altura fue considerada la Mejor canción urbana.

En la gala del 2020, durante la pandemia, consiguió otros tres Grammy Latinos al Mejor vídeo musical versión corta por TKN y la colaboración Yo X Ti, Tu X Mi junto con Ozuna, que recibió los Grammy a la Mejor fusión/interpretación urbana y a la Mejor canción urbana. Y el año pasado el disco de Motomami arrasó con otros tres premios al Álbum del año, Mejor diseño de empaque y Mejor Álbum de música alternativa.

Esta motomami es la primera en reiventarse una y otra vez, expandiendo los límites de su propio universo e imaginario, por lo que será cuestión de tiempo volver a encontrarla con otra apuesta completamente diferente que, por supuesto, no dejará a nadie indiferente.