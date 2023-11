Las críticas de cine de la semana: 'The Marvels', 'Un amor', 'La bala de Dios', 'Semilla del son'

Es lógico que Nick Cassavetes, hijo de uno de los mayores faros que ha tenido el cine independiente, John Cassavetes, haya querido distanciarse del estilo que practicaba su padre, pues era inimitable. Pero de eso a que ruede con tanta desgana una película como La bala de Dios, thriller de venganza y sectas, hay un trecho. Tras algún considerable éxito comercial como El diario de Noah, el hijo de Cassavetes y la actriz Gena Rowlands se sumerge en un mar de convenciones argumentales y visuales para relatar las peripecias de un ayudante de sheriff, modesto y cristiano, que intenta liberar a su hija adolescente, secuestrada por la secta satánica Sendero de la Mano Izquierda.

El filme se estira con conversaciones redundantes entre este personaje, encarnado por Nikolaj Coster-Waldau –que sigue viviendo de Juego de tronos– y una joven más o menos reinsertada que perteneció a la secta y a la que da vida Maika Monroe, la sufrida protagonista de It follows. No se explica muy bien como el apocado y cristiano ayudante del sheriff acaba siendo tan expeditivo y virulento en el uso de las armas, teniendo en cuenta además que la película se inspira en hechos reales y se basa a la vez en una novela. Algo de credibilidad se ha perdido en un trayecto jalonado, como es habitual, por grandes éxitos musicales de los 70, del Maggot Brain de Funkadelic al Rock’n’roll Suicide de David Bowie. - Quim Casas